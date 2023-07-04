"Тбілісі йде за моделлю Януковича". Чому Україна висилає посла Грузії

Україна де-факто висилає посла Грузії Георгія Закарашвілі з Києва. Публічна причина – стан здоров’я ув'язненого в Грузії Михеїла Саакашвілі. Але це лише верхівка проблем у відносинах двох країн.

"Я б розділяв владу і народ Грузії, – каже LIGA.net ексглава МЗС Павло Клімкін. – Не факт, що це найнижча точка відносин з Грузією за весь час. Але з грузинським керівництвом за останній рік – це точно".

Радикальнішу оцінку висловлює LIGA.net редакторка грузинського видання SOVA.news Марта Ардашелія: "Відносини ледь не у стані холодної війни... Грузія пішла за моделлю Януковича".

Що відбувається між Києвом та Тбілісі, що означає рекомендація послу виїхати з України, чого чекати далі – коротко на LIGA.net.

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ЩО СТАЛОСЯ. 3 липня у відносинах України та Грузії стався, можливо, найгостріший виток напруження з моменту незалежності обох країн.

На грузинському телебаченні показали виступ у суді експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі. Він є громадянином України та перебуває у в’язниці – на кадрах він постав катастрофічно худим.

Президент Володимир Зеленський у відповідь прямо заявив, що Росія руками грузинської влади намагається вбити Саакашвілі. Та доручив МЗС викликати посла Грузії і "запропонувати" йому протягом 48 годин повернутися у Тбілісі – для консультацій з керівництвом своєї держави.

Наступного дня МЗС виконало доручення Зеленського.

Подібні "пропозиції" не є типовою дипломатичною практикою: зазвичай дипломатів іноземних країн позбавляють акредитації або оголошують персоною нон грата, а для консультацій відкликають своїх послів.

Але міністр іноземних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону назвав таку форму третім рівнем незадоволення держави (перший – заявити протест, другий – відкликати свого посла).

"У дипломатії це надзвичайно жорстка форма, але грузинська влада на неї заслуговує", – сказав голова МЗС.

За декілька днів до скандалу із Саакашвілі Україна також наклала санкції на флагманську грузинську авіакомпанію Georgian Airways, яка відновила польоти до Росії. Міністр економіки Грузії Леван Давіташвілі назвав це недружнім кроком, а канал Imedi повідомив, що через це до МЗС Грузії викликали тимчасового повіреного України Олександра Шульгу.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Україна фактично вислала посла Грузії на певний час, каже LIGA.net ексміністр закордонних справ Павло Клімкін. Для консультацій чи ні – це має значення, але не критичне.

"Це вагомий крок у відносинах. Посла просто так не висилають навіть тимчасово, – пояснює Клімкін. – Це означає, що дії грузинського керівництва нас не просто турбують. Ми вважаємо їх проблематичними і недружніми".

Подобається комусь Саакашвілі чи ні, але Україна має захищати його як свого громадянина, додає ексглава МЗС Клімкін.

Відносини України та Грузії перебувають "ледь не у стані холодної війни", каже LIGA.net головредка грузинського видання SOVA.news Марта Ардашелія. Псуватися вони почали, ще коли у Грузії змінилася влада.



Саакашвілі вона називає принциповим суперником фактичного керівника грузинської політики, олігарха Бідзіни Іванішвілі.

"Україна – не партнер для Грузії, – каже Ардашелія. – Ролі змінилися: Грузія почала діяти, скажімо так, за моделлю Януковича".

Саакашвілі та санкції проти Georgian Airways наразі є лише верхівкою айсберга, визнає Клімкін: "Є ширший фон… Зараз російські гроші потоком йдуть до Грузії. Є обґрунтовані підозри, що через Грузію здійснюються спроби обходу санкцій – від торгівлі нафтопродуктами до автівок тощо".

ДОВІДКА. У ГУР повідомляли



Координатор санкційної політики США Джеймс О’Брайан теж попереджав, що РФ хоче використовувати Грузію для забезпечення своєї військової машини. LIGA.net , що Росія використовує компанії-одноденки у Грузії та інших країнах для імпорту західної електроніки. Формально вони не порушували свої закони, але фактично це є механізмом обходу санкцій.Координатор санкційної політики США Джеймс О’Брайан теж попереджав, що РФ хоче використовувати Грузію для забезпечення своєї військової машини. Вашингтон співпрацює з Грузією з цього питання, грузинська сторона є добрим партнером, формальних порушень не було, але транзит електроніки має припинитися.

Також час від часу з боку грузинської влади лунали скандальні заяви щодо України. Наприклад, голова панівної партії повторював тези роспропаганди про Майдан як причину агресивної війни, а прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі називав лузерами українських політиків.

На міжнародних майданчиках позиція Грузії є суперечливою, каже LIGA.net голова зовнішньополітичного комітету Ради Олександр Мережко (Слуга народу). З одного боку, Грузія підтримує в ООН документи у підтримку України, з іншого – на нещодавній сесії ПАРЄ її делегація рано поїхала і не голосувала за проукраїнську резолюцію.

Загалом – особливо на тлі збільшення потоку російських грошей до Грузії після початку повномасштабної війни – влада Тбілісі дрейфує у бік РФ, каже LIGA.net колишній заступник голови МВС Грузії та ексзаступник міністра юстиції України (2015-2018) Гія Гецадзе.

На переконання Ардашелії, вплив мав не сам потік російських грошей, як геополітична ситуація у світі загалом.

"Раніше Москва фліртувала з Грузією, дозволяла сидіти на двох стільцях і щось робити у напрямку євроінтеграції. А тепер треба вирішувати, в якому таборі перебуває Грузія. І судячи з усього, Грузинська мрія (панівна партія. – Ред.) вибір зробила", – пояснює вона.

ЩО ДАЛІ. У МЗС України вважають, що посол має провести консультації щодо вирішення ситуації із Саакашвілі. Позитивний результат міг би бути кроком назустріч Україні, вважає Мережко: "І бодай символічним індикатором, що Грузія намагається повернутись на європейський шлях".



Якщо влада Грузії вважає Саакашвілі загрозою, то хай відпустить його жити в іншій країні, пропонує Кулеба: "І живіть там далі, продовжуйте зближуватися з Росією, якщо ви так хочете".

Теоретично тут могла б відіграти роль президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, каже Гецадзе. Вона висловлюється у більш проукраїнській та прозахідній манері і має конституційне право на помилування.

Але суто технічно вона не може цього зробити, поки Саакашвілі не отримає вироки, пояснює Ардашелія: "Поки йдуть суди, це дає дуже зручне виправдання Зурабішвілі, чому вона не діє рішучо".

Щодо відносин країн, то, за словами Клімкіна, зараз Грузія дійшла до межі, коли має відповісти собі – чи є вона європейською державою.

"Якщо Грузія хоче робити те, що робить, виникає питання щодо її майбутнього. Ми підемо на Захід, а вона залишиться там, де є, – каже Клімкін. – Я не виключаю, що наші відносини будуть як між країною західною і незахідною. Це не буде фундаментальна деградація відносин, але і не покращення. Вони будуть стабільно ніякими".

За прогнозом Ардашелії, у найближчій перспективі Грузинська мрія намагатиметься отримувати фінансову вигоду з війни й відносин з Росією. Паралельно – за будь-яку ціну намагатиметься отримати статус кандидата в ЄС, щоб не розлютити населення, яке у більшості підтримує євроінтеграційний шлях.

Більшість грузинів підтримує Україну, переконує Гецадзе.

Але вибори – аж через рік.

"І поки опозиція слабка та розрізнена, – каже Ардашелія. – Грузинська мрія дискредитує її за російською моделлю. Її найближчий конкурент – категорія тих, хто не визначився. Попереду рік. Подивимось, які помилки будуть скоєні і яку сторону все ж обере населення".

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