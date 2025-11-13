Гучний корупційний скандал у сфері енергетики з участю "друзів" президента Володимира Зеленського вибухнув після того, як у звіті з розширення Єврокомісія висловила стурбованість щодо спроб обмежити незалежність НАБУ і САП. Європейські політики не просто "в курсі" – вони розчаровані.

Але парадоксально: у Брюсселі бачать у цьому не лише зраду, а й успіх. Незалежні органи, створення яких вимагав ЄС, виявилися стійкими до політичного тиску і можуть розслідувати топкорупцію. "Навіть попри те, що [у справі Міндіча проходять] кілька людей, які близькі до Зеленського", – каже LIGA.net голова делегації в комітеті Парламентської асоціації між Україною та ЄС, євродепутат Пекка Товері.

LIGA.net поспілкувалася з європейськими політиками: що вони думають про скандал та чи дійсно "все пропало" і Україна залишиться без грошей з Європи. Особливо, якщо наступними детективи НАБУ прийдуть до посадовців Міністерства оборони.



