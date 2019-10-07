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07.10.2019, 22:42

Тема дня. Суд арестовал экс-депутата Пашинского: что это означает

Тема дня. Суд арестовал экс-депутата Пашинского: что это означает - Фото
Сергей Пашинский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Суд полностью удовлетворил ходатайство ГБР и Генпрокуратуры

Печерский суд Киева арестовал бывшего депутата Верховной Рады из фракции Народный фронт Сергея Пашинского. О такой мере пресечения просили Государственное бюро расследований и Генеральная прокуратура. За что суд взял под стражу экс-депутата у и что будет дальше – коротко рассказывает LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Пашинского подозревают в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений (ст 121 УК). При этом судья не предусмотрел альтернативы (залог), как это обычно бывает в других делах. Суд полностью удовлетворил ходатайство следователя ГБР и прокурора ГПУ. Сам Пашинский заявил, что за этим якобы стоит Андрей Портнов: "Не имея ни одного доказательства, ни одного дела, никаких свидетельств о моей причастности к коррупции, которую так рекламировали, сегодня меня арестовали за самооборону и защите чести своей жены. Известное печерское кривосудие торжествует – руководит процессом Андрей Портнов".

31 декабря 2017 года на автомобильной дороге возле Василькова Киевской области Пашинский ранил из пистолета гражданина Вячеслава Химикуса. Однако, по мнению экс-депутата, Химикус сам на него напал, ударив бутылкой по голове, а уже якобы после этого экс-депутат применил оружие. В свою очередь Химикус утверждал обратное. Ранее в августе 2017 года ГПУ закрыла это дело. По мнению прокурора, в действиях Пашинского и Химикуса отсутствовал состав уголовных правонарушений. После этого Химикус подал жалобу в Европейский суд по правам человека.

Химикуса защищали адвокаты, которых ему предоставил Портнов, утверждал Пашинский на своей странице в Facebook. Сам Портнов неоднократно заявлял, что считает Пашинского виновным. На днях он писал, что после ареста Пашинского будет дентификации всего имущества экс-нардепа и дальнейшая его конфискация".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Это первый арест политика из числа депутатов, формировавших коалицию в прошлой Раде. При этом выйти под залог Пашинский не сможет. Бывшие коллеги по фракции видят в этом деле политический подтекст. "Докажите его злоупотребления. Все в ваших руках. Вперед! (Но) человека сажают за самооборону. Доказанную самооборону. За использование оружия после нападения на него", - написал у себя в Facebook бывший депутат НФ, а ныне член фракции Евросолидарность Сергей Высоцкий.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Адвокаты Пашинского могут обжаловать решение в Киевском апелляционном суде. Экс-депутат, в свою очередь, будет в СИЗО как минимум до решения апеляционной инстанции. Если суд оставит решение без изменений, политик останется под стражей до 4 декабря. Возможно, ГПУ будет просить о продлении ареста еще на 60 суток. Параллельно с этим ГБР продолжит расследование.

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Недавно в СМИ появилась информация, что пятому президенту Петру Порошенко готовится подозрение. Как известно, Порошенко неоднократно был на допросах в ГБРГенпрокурор Руслан Рябошапка не подтвердил и не опровергнул информацию о подозрении. "Чем наша прокуратура будет отличаться от предыдущих - мы не анонсируем подозрения, обыски и другие процессуальные решения", – заявил генпрокурор. Портнов у себя в Facebook написал, что его следующая цель – "формировать вокруг Порошенко уголовную повестку".

Не исключено, что оппозиция права и в деле Пашинского есть политическое давление. Однако для перезагрузки судебной и правоохранительной вертикалей было пять лет. "Безусловно, вина и минувшей власти в этом есть", - прокомментировал бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, отметив, что в судебной системе "по-прежнему доминирует политическая целесообразность". Экс-нардеп Мустафа Найем также обратил внимание на роль системы в этом деле: "Система, с одной стороны, позволяет сажать кого угодно и за что угодно. А с другой, неспособна ничего доказать, если ты достаточно своровал, чтобы это стало незаметным".

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Специальный корреспондент LIGA.net
Олег Новиков
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Теги: сергей пашинский, Андрей Портнов, вячеслав химикус
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