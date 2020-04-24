Из 7170 заболевших коронавирусом в Украине – 1368 медиков (по состоянию на 23 апреля). Это 19%. Или в два раза больше, чем средний мировой показатель. Подобная ситуация типична для стран, где медситсема не справилась с вирусом: например, не хватило мест в больницах на пике пандемии, как, например, в Италии. Но, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, наша система здравоохранения загружена больными коронавирусом не более чем на 10%. Украинские врачи уязвимы по другой причине, основная – отсутствие средств индивидуальной защиты.

Минздрав называл закупку биокостюмов приоритетом в спасении медиков. Заявление о поставке крупной партии СИЗ было в числе первых у нового министра Максима Степанова.

Тендер на такую закупку и правда состоялся, но вместо костюмов врачи получили скандал между организаторами закупок: первый результат отменили, потом закупили и дороже и у малоизвестной компании. Но очень похоже, что проблема не в одной закупке.

Трое собеседников LIGA.net из вертикали Минздрава считают, что происходящее - начало передела многомиллиардного рынка. Они убеждены, что руководство МОЗа попытается перебрать на себя контроль над госзакупками медпрепаратов (суммарно это около 10 миллиардов гривен в 2020 году). А также взять под опеку бюджет на борьбу с Covid-19 вместо Национальной Службы здоровья Украины (свыше 15 млрд. гривен).

Мы разобрались, что стоит за этими слухами и чем изменения в МОЗе грозят медицинской реформе.

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Тендер-подкидыш

Сначала об уже упомянутой сканадльной закупке. По данным МОЗ, в украинских больницах не хватает почти миллиона комплектов биохалатов. 10 апреля министр Максим Степанов поручил закупить 90 000 костюмов госпредприятию «Медичні закупівлі України». Это бы закрыло острый дефицит.

CПРАВКА: ГП "Медичні закупівлі України" создано в конце 2018 года Его основные функции: обеспечивать централизованную закупку лекарств и медизделий; отвечать за прозрачность и эффективность закупок. Г П «МЗУ» входит в структуру МОЗа, но ведет независимую операционную деятельность.

ГП «МЗУ» определило победителя – украинскую фирму «Текстиль контакт» – с ценой 22 млн гривен (245 гривен за костюм). Это на 40% дешевле ожиданий МОЗа, что позволяло рассчитывать еще на 50 000 комплектов. Не дожидаясь финального утверждения от МОЗа, поставщик заготовил 20 000 комплектов.



Но, вместо утверждения этой закупки, 15 апреля Минздрав иницировал альтернативный конкурс. Его проводило уже не госпредприятие, а непосредственно тендерный комитет Минздрава. Победила малоизвестная фирма «Меддив», с китайскими костюмами по 488 гривны за комплект (71 000. биокостюмов + бахилы). Товар из КНР оказался вдвое дороже, но в отличие от украинского, имеет сертификат (EN 14126).

Именно отсутствие сертификата о защите от биологических агентов (EN 14126), поясняла замминистра здравоохранения Светлана Шаталова, стало причиной отказа «Текстиль-контакту» и проведения нового конкурса. «Согласовать такую закупку без существенного условия – качества товара – МОЗ не имеет ни морального, ни юридического права», - написала топ-чиновник в своем ФБ (ССЫЛКА).

Директор ГП «Медичні закупівлі України» Арсен Жумадилов в комментарии LIGA.net оспаривает эти обвинения. По его словам, госпредприятие проводило закупку строго по спецификации, которую получили от МОЗа – в нем изначально не было требований, чтобы костюмы соответствовали указанному выше стандарту (EN 14126). «Но когда мы провели все процедуры, в соответствии с действующим законодательством, сэкономив до 13,7 млн гривен, Минздрав резко меняет спецификацию, блокирует закупку ГП и проводит свою собственную», - говорит менеджер.

Бывший гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита высказывается категоричнее. Он обвинил замминистра Светлану Шаталову в манипуляции. «Стандарт (EN 14126 – ред.) предусматривает тестирование на бактерии, а не вирусы. Тот, кто придумал такую ​​аферу и возможно подставил ответственного заместителя министра, должен понести ответственность», - написал Курпита.

Во время подготовки статьи мы обращались за комментариями в Минздрав, но за три дня ведомство не предоставило информацию.

Костюмы для медиков прилетят в Украину к 1 мая, и лишь тогда станет ясно, насколько они качественные. В Польше недавно был скандал: миллионы китайских маски оказались с поддельными сертификатами.

Итог критически важной для здоровья врачей закупки: громкий скандал, взаимные обвинения, неизвестное качество и не лучшая цена. Депутат от «Голоса» Александра Устинова обвинила МОЗ в завышении цены и приводила данные: костюмы с таким стандартом международные организации закупали по 12$ за единицу (приблизительно по 300 гривен за штуку). Это похоже на правду, например, Красиловский Центр первичной медицинской помощи купил китайские костюмы с сертификатом (EN 14126) по 200 грн за штуку, при этом не огромную партию, а всего 50 единиц.

Кому это выгодно? «То, что сейчас закупка на 35 млн грн была проведена самостоятельно Минздравом, в обход государственной закупочного агентства, возвращает нас во времена коррупции и откатов, которые стоили многим пациентам жизнь», - комментирует LIGA.net Жумадилов. Бывшая зам главы МОЗ, а сейчас депутат Голоса Ольга Стефанишина обвиняет: "друзей Раисы Богатыревой". Но у этой закупки, есть одно отличие от "стандарнтного" коррупционного тендера. МОЗ привлекает очень много публичного внимания к этому кейсу: глупо раздувать конфликт, если решил получить откат.

Двое собеседников, представляющих систему здравоохранения дали LIGA.net другую версию – этот конкурс – медийная подножка от МОЗа, который якобы пытается испортить репутацию закупочному предприятию. Косвенно, на это может указывать статьи, очень похожие на черную пиар-кампанию в крупных СМИ и на сливных бочках. С десяток таких публикаций пытаются убедить, что "Жумадилов подвергает опасности сотни врачей, преследуя свои интересы", а также в том, что госпредприятие Жумадилова должно было купить костюмы еще в феврале, а не апреле (на самом деле, МОЗ поручил закупку лишь 10 апреля).

«Атака на новые прозрачные институты продолжается, Минздрав хочет контролировать деньги, на закупках и вообще вернуться к старым практикам, а это место для коррупции. После «МЗУ» и Арсена (Жумадилова – ред.) будут атаковать самую большую и самую прозрачную организацию, которая отвечает за внедрение реформы – НСЗУ» - говорит LIGA.net экс-руководитель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко.

Что на кону?

Еще месяц назад сторонники медицинской реформы, держала кулаки, гадая: стартует с 1 апреля второй этап реформы или нет. Повод для сомнений давал тогдашний министр здравоохранения Илья Емец, которому не нравилось почти все, что происходит в рамках реформы. Он хотел изменить систему финансирования медучреждений, забрав эту функцию у Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), якобы пытался взять под контроль сферу закупок медпрепаратов через кадровое назначение в госпредприятии «Медичні закупівлі України». НСЗУ и МЗУ задумывались как независимые структуры. Попытки министра влиять на распределение финансов и закупки медпрепаратов через упомянутые структуры, нивелировали бы суть реформы.

Отставка Емца в конце марта сняла напряжение, второй этап медреформы таки стартовал. Новый министр Максим Степанов вскоре после назначения анонсировал покупку 90 000 костюмов для медиков, поручив ее ГП «Медичні закупівлі України». Казалось, что НСЗУ и ГП «МЗУ» сохранили свою независимость, реформе быть. Казалось. Похоже, МОЗ сейчас добивается того, что не удалось Емцу. Контролировать не только систему госзакупок, но и распределение финансирования по системе.

СПРАВКА: Бюджет НСЗУ в 2020 году составил 72 млрд гривен. За эти деньги финансируется «Программа медицинских гарантий», иными словами, бесплатную медицину в Украине.



В частности, сегодня, 24 апреля, на заседании правительства может решиться судьба 15,8 млрд гривен. Эта часть Стабилизационного фонда для борьбы с коронавирусом пойдет на оплату мобильных бригад и доплату врачам скорой помощи, работающих с больными COVID-19. Также деньги могут использоваться для подготовки стационаров к приему больных коронавирусом, если не хватит опорных больниц.

Ранее предполагалось, что финансирование пойдет через НСЗУ. Однако уже более двух недель вопрос висит в воздухе из-за сопротивления МОЗа. В частности, по данным LIGA.net, Минздрав предлагал Кабмину распределять эти 15,8 миллиардов не через НСЗУ, а через систему субсидирования, то есть, самому.

Чья возьмет, может стать известно в течение нескольких часов.

Стоит отметить, что сегодня в подвешенном состоянии находятся государственные закупки по целому ряду бюджетных программ 2020 года. Источник LIGA.net, близкий к МОЗ, уверяет, что «ни «ГП МЗУ», ни международные организации сейчас не проводят закупки по онкологии, сердечно-сосудистых заболеваниях, АРВ-терапии, гемофилии, ДПЦ, рассеянному склерозу, другим направлениям из-за отсутствия от Минздрава необходимых решений». Якобы, уже есть отставание от графика в закупках, которые должно было проводить «МЗУ».

На брифинге в четверг, Шаталова, фактически подтвердила эту информацию. Она заявила, что ситуация вокруг закупок международными организациями требует анализа финансовых расчетов, остатков лекарств на складах, сроков использования этих лекарств и т.д.

Речь идет о крупной сумме. В этом году свыше трех миллиардов на закупке лекарств и других товаров медицинского назначения должны освоить международные специализированные организации. Еще более шести миллиардов приходятся на закупки, которые должно провести ГП «МЗУ».

Напомним, чтобы убрать коррупцию на закупках медпрепаратов, в 2015 году Министерство здравоохранения Украины обратилось к международным структурам Программа развития ООН в Украине (ПРООН), ЮНИСЕФ и компании Crown Agents с просьбой взять на себя эту функцию. Закупка через международные организации было временным решением, постепенно эти полномочия должны полностью перейти ГП "МЗУ". Эффект от привлечения "международников" иллюстрирует такая цифра: за время работы в Украине только ПРООН сэкономила на закупках свыше 1,7 млрд гривен.

В специализированной международной компании Crown Agents, уполномоченной проводить закупки товаров медицинского назначения Лиге уточнили, что организация сейчас проводит закупки медицинских товаров для борьбы с коронавирусом на деньги, сэкономленные компанией в 2019 году.

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