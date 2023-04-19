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Тема дня | "Точка невозврата". Лукашенко встретился с террористом Пушилиным: как ответит Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
Путин и его марионетки Пушилин и Лукашенко (коллаж - Дарья Дмитренко/LIGA.net)
19.04.2023, 16:05

Зачем Украина отозвала своего посла Игоря Кизима, что это значит – для консультаций, и рассматривается ли разрыв дипломатических отношений с Беларусью

Беларуский диктатор Александр Лукашенко совершил очередную провокацию, встретившись в Минске с российским террористом Денисом Пушилиным. В ответ Украина вызвала посла для консультаций.

"Украинская дипломатия посылает мощный сигнал, что мы находимся в небольшом шаге от полного расторжения дипломатических отношений", – объясняет LIGA.net Александр Мережко, глава парламентского комитета по внешней политике (фракция Слуга народа).

Зачем Лукашенко встретился с Пушилиным, пойдет ли президент Владимир Зеленский на разрыв дипломатических отношений с Беларусью и что станет "последней каплей" – краткий обзор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 18 апреля Лукашенко в своей резиденции в Минске встретился с российским террористом Пушилиным. Он предложил "помощь в восстановлении Донецка", в том числе предприятий и сельского хозяйства, чтобы "нечужие нам люди перестали наконец страдать".

Терорист Пушилін приїхав до диктатора Лукашенко (фото – скріншот відео)

В ответ на это Министерство иностранных дел вызвало посла в Беларуси Игоря Кизима для консультаций.

"Минск должен воздерживаться от подобных деструктивных шагов и прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины", — заявили в МИД и добавили: встреча Лукашенко с Пушилиным – попытка легитимизации представителя российской оккупационной администрации в Донецке.

Официально Беларусь не признавала террористические организации "ДНР" и "ЛНР", однако в июле 2022 года Лукашенко заявил, что "де-факто признал, что есть Крым, Луганск и Донецк", и в случае необходимости выдаст соответствующий указ.

Экс-министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин считает решение МИД вызвать посла сильным шагом. "Это значит выразить принципиальное несогласие с этой позицией", – говорит он LIGA.net.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. "Это сознательная провокация со стороны Лукашенко, – говорит LIGA.net Мережко, глава парламентского комитета по внешней политике. – Он не мог не осознавать, какая будет реакция".

По его мнению, Лукашенко "зондирует почву" и смотрит на реакцию Украины.

"Это точка невозврата для Лукашенко, – считает Климкин. – Встреча с официально назначенным представителем РФ на оккупированных территориях является фактически непризнанием целостности Украины".

Встреча Лукашенко с Пушилиным заслуживает более серьезной дипломатической реакции, чем просто вызов посла для консультаций, убеждает LIGA.net Михаил Пашков, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

"Политика руководства Беларуси откровенно направлена против Украины", – считает Пашков, напоминая, что это уже далеко не первый демонстративный антиукраинский шаг от Лукашенко.

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории Беларуси (и РФ) российские войска начали вторжение с целью захвата Киева, несмотря на уверения диктатора Лукашенко, что ничего такого не будет. В настоящее время Беларусь участвует в агрессии против Украины на стороне РФ, предоставляя ей свою территорию и технику для ракетных ударов по Украине.

В конце марта 2023 года российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Лукашенко приветствовал такие намерения, заверив, что они с Путиным "ни перед чем не остановятся".

В марте Лукашенко назвал Зеленского "гнидой", комментируя атаку беспилотников на российский самолет А-50 на аэродроме "Мачулищи".

"Лукашенко полностью находится под контролем Путина. Он стал или становится марионеткой Путина", – убежден Мережко.

Путін та Лукашенко (фото – Ігор Коваленко/EPA)

Логической реакции на действия Лукашенко Пашков считает решение о разрыве дипломатических отношений с Беларусью.

"Если с Россией Украина пошла на такой шаг, то очевидно по аналогии это должно быть и с Беларусью, потому что Беларусь является прямым участником агрессии. Не опосредованным, не скрытым, а прямым", – объясняет Пашков.

По его мнению, Лукашенко подталкивает Украину к такому решению.

LIGA.net спросила у посла Кизима, пресс-службы МИД, профильного заместителя руководителя Офиса президента Андрея Сибиги и советника руководителя ОП Михаила Подоляка, рассматривается ли вариант разрыва дипломатических отношений с Беларусью. К моменту выхода материала ответа мы не получили, но готовы добавить позицию власти.

В августе 2022 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждал, что дипломатические отношения с Беларусью будут разорваны, если ее армия зайдет на территорию Украины. "Если... зайдут, я немедленно пришлю такое предложение", – заявил тогда Кулеба.

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ЧТО ДАЛЬШЕ. Решение о разрыве дипотношений может единолично принять президент или с соответствующей инициативой может обратиться министр иностранных дел, объясняет LIGA.net Климкин.

Есть третья опция – решение СНБО, утверждаемое указом президента. Климкин считает такой сценарий оптимальным.

Но Украина не хочет окончательно рвать канал возможной коммуникации с Беларусью, объясняет Пашков позицию украинских властей.

Мережко предполагает, что дипломатические отношения рассматриваются как "последний сдерживающий фактор в отношении Лукашенко и его режима".

"Легче всего сейчас разорвать дипломатические отношения. Это никогда не поздно сделать, – добавляет Мережко. – Но всегда надо учитывать последствия и риски. Поэтому, возможно, и остается последний мост политических отношений с Беларусью".

Если власти хотят сохранить минимальный уровень дипломатических контактов, Украина может отозвать посла на неограниченное время, снизив уровень представительства до консула. Кроме того, у Зеленского должна быть рассмотрена опция с высылкой беларуского посла в Украине, считает Климкин.

"После встречи с Пушилиным держать посла в Беларуси – это уже политически плохая история", – убежден Климкин.

Лично Мережко выступает за разрыв дипломатических отношений, но понимает, что у Зеленского и МИД могут быть свои мотивы не делать этого. Красной линией, по мнению нардепа, станет юридическое признание Беларусью террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

"Если Беларусь это сделает, то это последняя капля, когда вообще нельзя даже и думать о каких-либо дипломатических отношениях", – убеждает он.

По его словам, вызовом посла на консультации Украина посылает "мощный сигнал, что мы находимся на небольшой шаг от этого".

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Юрий Смирнов

специальный корреспондент LIGA.net
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