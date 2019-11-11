Торговля оружием и съезд Слуги Народа. Что вам надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 11 ноября. Погода +6-+13, дождь, курс доллара 24.50. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

“Партия должна быть секси”. Шесть итогов съезда Слуги народа

Съезд партии проходил в КВЦ Парковый. Аренда офиса Слуги народа с видом на Днепр обходится в несколько миллионов гривень в месяц.

Смена лидера. Дмитрий Разумков ушел с должности председателя СН. На его место был назначен Александр Корниенко.

Новые члены. На съезде рассмотрели и одобрили заявления 27 человек о вступлении в партию (в основном — народные депутаты от СН). Среди новых членов партии - Давид Арахамия, Александр Дубинский, Максим Бужанский, Александр Куницкий, Николай Тищенко.

Критика. Работа съезда устраивала не всех. Нардеп-мажоритарщик от СН Антон Поляков заявил, что кандидатура Корниенко согласовывалась не всеми депутатами от СН. Ему также не понравилось, что сначала съезд избрал нового главу - и только потом принял в ряды партии новых членов. Больше о том, как проходил съезд партии читайте по ссылке.

Компьютеры на аудиокассетах. Легендарный Spectrum и его львовский клон

В конце 80-х британский ZX Spectrum был одним из первых доступных компьютеров. В качестве внешнего накопителя использовался обычный магнитофон с аудиокассетами, на которые записывались игры. В качестве экрана — обычный телевизор.

Первые компьютеры для развлечений, а не выполнения сложных задач придумала компания Sinclair Radionics, основанная в 1961 году британцем Клайвом Синклейром. Компьютер придумал инженер Джим Вествуд.

В 1980 году увидел свет первый ZX80, предшественник ZX Spectrum. Это был первый компьютер, стоимость которого не превышала 100 фунтов стерлингов. ZX80 продавались и в виде набора “собери сам”. Эта версия стоила еще дешевле - 79,95 фунтов.

Низкая цена - примитивные комплектующие. Центральный процессор - Zilog Z80 с частотой 3,25 МГц производства NEC. Объем оперативки - 1 Кбайт. Была возможность установить дополнительно до 16 Кбайт оперативки в виде карт расширения. Объем ПЗУ составлял 4 Кбайт со вшитым языком программирования Sinclair BASIC.

Дальше появились усовершенствованные модели ZX81, цветной ZX Spectrum, ZX Spectrum+.

В СССР начали пытаться клонировать Spectrum. Первым клоном стал компьютер, разработанный в Львовском политехническом институте в 1985 году.

С 1982 по 1984 годы начинают появляться первые игры, созданные энтузиастами. Но во второй половине 80-ых к бизнесу начали подтягиваться более крупные компании. В 1987 году вышла популярная игра Driller, основанная на 3D-движке Freescape.

Закат игровой платформы XZ пришелся на начало 90-ых. Ее вытеснили более современные платформы. Больше о первых компьютерах читайте по ссылке.

Опасный бизнес. Как Украина будет торговать оружием

Укроборонпром планирует провести глобальную реформу спецэкспортеров. Мы выясняли подробности реформы у заместителя гендиректора Укроборонпрома Михаила Морозова.

О спецэкспортерах. В Украине есть 6 спецэкспортеров, которые продают оружие на $450 млн в год. Они ищут покупателей, налаживают связи (выступают в роли агентов), заключают контракты. Зарабатывают 10% от суммы контракта плюс агентские вознаграждения около 15-20%.

Зачем нужна реформа. Иностранцы хотят работать с одной компанией, которая будет представлять интересы страны, а не с шестью разными. Плюс оптимизация поможет увеличить объемы и эффективность экспорта.

Какие компании будут реформировать. 410 авиаремонтный завод, совместное предприятие, созданное этим предприятием, Холдинг “Антонов”, “Укспецэкспорт”, “Спецтехноэкспорт” и “Укринмаш”.

Как сейчас работают спецэкспортеры. Их работа координируется. Укроборонпром согласовывает, какие товары будет продавать та или иная компания. Но в жизни эта схема не всегда работает. Возникает искусственная конкуренция, когда компания уполномочена продавать танки, а заказчику нужны еще и самолеты, и компания удовлетворяет спрос. Такая конкуренция неуправляемая и приводит к снижению цены на товар.

Как будет проходить ликвидация спецэкспортеров. Ликвидировать юр.лица экспортеров не будут до тех пор, пока не будут выполнены все обязательства по действующим контрактам. Перед началом процедуры оценят показатели каждой компании: количество персонала, эффективность каждого сотрудника, объемы контрактов. В итоге, должны остаться две компании и единый бек-офис (который сконцентрирует специалистов по маркетингу, сбыту, юристов). Укроборонпром получит право на самостоятельную экспортную деятельность. Больше о реформе и причинах падения экспорта оружия читайте по ссылке.

Что еще стоит знать этим утром:

1. Прогноз курса валют на следующую неделю. Опрошенные LIGA.net финансисты считают, что курс будет в диапазоне 24,41 — 24,9 грн/$.

2. У Roshen новый владелец. Петр Порошенко переписал часть своего кондитерского бизнеса на старшего сына Алексея.

3. Стандарт новостей и запреты для россиян в медиа. Зеленский поручил Кабмину разработать документ, который введет стандарты новостей, механизмы против распространения недостоверной информации и запрет россиянам владеть медиа в Украине и финансировать их.