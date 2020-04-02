VIP-украинцы, которые "подхватили" коронавирус и заболели COVID-19: LIGA.net составила и будет ежедневно обновлять этот список

Корнавирус уравнивает всех, но скорее только в шансах заразиться. Нардепу от Слуги народа Руслану Горбенко сделали три теста, чтобы подтвердить COVID-19. Депутат Анна Скороход в соцсетях рекомендует сразу сдавать ПЦР, хотят тут же признает: сама смогла это сделать лишь благодаря депутатской корочке. Нардеп Сергей Шахов "отлеживался" в палате Александровской инфекционной больницы со спокойным лечением болезни, что обычным украинцам явно недоступно, и ежедневно устраивал стримы на Facebook.

Кто из VIP-украинцев "подхватил" коронавирус и как об этом узнал: LIGA.net составила и будет ежедневно обновлять этот список.

31 МАРТА

Городской голова сообщил, что тест на коронавирус дал положительный результат, в своем Facebook: "Последний месяц чувствовал себя хорошо, ни разу не было ни повышенной температуры, ни других симптомов... Теперь получил двухнедельную самоизоляцию". Что побудило его сдать тест на коронавирус, Андрей Старух не уточнил.

29 МАРТА



Заражение Мищенко подтвердили неделей ранее, сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе. В воскресенье он умер в больнице: "Всю неделю боролся за жизнь. Но сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали свое". Мищенко был замглавы Киевской ОГА по вопросам ЖКХ и строительства в 2016-17 годах.

Нардеп получил положительный тест на коронавирус, он находится на лечении в инфекционной больнице в Хмельницком. Об этом в Facebook сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук. Также Кравчук подчеркнула, что на заседании фракции в пятницу, 27 марта, его не было, поскольку он с 17 марта был в самоизоляции дома.

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28 МАРТА

Скороход написала об этом в своем Telegram: "Чтобы не ходили слухи, - мне подтвердили положительный тест... Прошу всех, кто близко общался со мной в последнее время, пойти на самоизоляцию на 14 дней". По ее словам, чтобы сдать тест, ей понадобились: два дня, корочка нардепа и 4100 грн за вызов Добробута - "а что делать тем, у кого их нет?"

Нардеп сообщила, что ощущает сильную ломоту в теле, особенно к вечеру, головную боль "до слез", потеряла обоняние, у нее сухость и першение в горле. Температура постоянно была 37,5, пару раз поднималась до 38,5.





В своем Facebook Геннадий Фукс написал, что проходит курс лечения в больнице. "Вынужден сообщить вам, что несмотря на то, что я максимально старался соблюдать карантин, врачи диагностировали у меня заболевание коронавирусом COVID-19", - отметил он.

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27 МАРТА

Информацию о заражении Крищенко в своем Facebook обнародовал замглавы МВД Антон Геращенко. Кроме него, заразились еще двое полицейских и курсант. Геращенко утверждает, что руководитель столичной полиции и члены его семьи в течение месяца за границей не были. Установлен круг больных, которые контактировали с ним в течение инкубационного периода. Крищенко находится в стабильном состоянии и лечится в Александровской больнице.

24 МАРТА



О заражении внефракционного Сергея Рудыка сообщила его коллега Виктория Гриб, которая сидит за ним в парламенте. Рудык не комментировал заражение. 22 марта в Facebook он сообщал, что чувствовал себя хорошо и не имел никаких симптомов, хотя и сидел в зале Рады рядом с нардепами, которые были инфицированы. Гриб самоизолировалась, последний раз она видела Рудыка 17 марта в зале парламента.

О том, что экс-глава СБУ и бывший министр финансов Валерий Хорошковский попал в Александровскую больницу Киева с подозрением на коронавирус, сообщили Схемы со ссылкой на два высокопоставленных источника. Ранее эту информацию обнародовал в Facebook нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович. У Хорошковского двухстороннее воспаление легких. По данным Схем, Хорошковский прилетел в Киев из Ниццы 20 марта.

23 МАРТА

Госпитализирован в Александровскую больницу с левосторонним воспалением легких и диагнозом COVID-2019. Перед этим сначала у него поднялась температура, появился кашель, он настоял на рентгене. Горбенко утверждает, что с Шаховым не общался и был дома на самоизоляции: "В комитетах не был. На заседании (Рады) был, но в маске". По словам замглавы фракции Кравчук, Горбенко не выезжал за границу. Чтобы подтвердить диагноз, Горбенко сдал три теста на коронавирус: один был отрицательным, второй положительным, третий - контрольный.

О том, что Скоробагач заражен коронавирусом, местному изданию Kharkiv Today сообщила его пресс-секретарь Виктория Петрухина. Положительные результаты теста пришли из Германии - он не доверял тестам в Украине. У Скоробагача пневмония, он находится в одной из больниц Киева. На стационарном лечении также жена Владимира Скоробагача - Виктория. Замглавы облсовета побывал в Европе в начале марта.

На самоизоляцию отправили девять сотрудников Харьковского облсовета. Помещение продезинфицировали.

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22 МАРТА



По данным УП, экспресс-тесты Лукашева были отрицательные, но более точный ПЦР подтвердил заражение. Перед этим депутат от ОПЗЖ имел повышенную температуру. Его уже выписали из Александровской больницы - он "переболел в легкой форме". Сам Лукашев опровергал, что анализы обнаружили у него коронавирус и заявлял, что в период февраля-марта за границей не находился.





21 МАРТА

Информацию о COVID-19 у депутата Вельможного и его сына в сети распространил Шахов. "Пришли тревожные новости, что члены моей команды Сергей Вельможный с сыном попали в больницу. Подтвердился вирус", - сказал депутат. Вельможный заболевание опроверг: первый тест на коронавирус показал отрицательный результат, проведут повторно. Больше информации не было. Позже Украинская правда со ссылкой на источники написала, что повторный тест Вельможного тоже был отрицательным, у сына - положительным.

18 МАРТА







По данным экс-депутата от БПП Сергея Лещенко, нардеп летал в Куршавель на 8 марта, а назад возвращался в самолете, другие пассажиры которого также подхватили коронавирус. Шахов отрицает: говорит, заразиться мог только в Украине. Несмотря на отсутствие тяжелых состояний (незначительная пневмония), депутат лечился в Александровской больнице, откуда вел стримы в Facebook. 31 марта нардепа выписали.

17 МАРТА

"Привезла" коронавирус из французского Куршавеля, где отдыхала в начале марта. Первые симптомы были похожи на простуду и сильно отличались от COVID, цитирует ее Судебно-юридическая газета. Результатов теста ПЦР еще не было, но подруга убедила сделать КТ легких, и она показала воспаление легких.

17 марта Джарты сообщила, что находится в Александровской больнице, тест - положительный. О заражении она сама известила руководство суда, коллег и людей, с которыми общалась. 1 апреля Джарты выписали.





3 МАРТА

Дмитрий Шевченко, дипломат, консульство Украины в Мюнхене

По словам Дмитрия Шевченко, он уже вылечился от COVID-19. "Начиная с 3 марта, едва не отдал концы из-за тяжелой формы коронавируса, которой я в своем возрасте и состоянии здоровья не должен заболеть, но заболел. Сейчас (26 марта) угрозы жизни уже нет, хотя легкие повреждены всерьез и надолго, надеюсь, не навсегда", - отметил Шевченко. Он подчеркнул, что "коронавирус - не шутка, возможно, действительно шансы умереть больше у пожилых людей, но шансы серьезно заболеть одинаковые у всех".





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