В июле 2023 года на Бахмутском направлении заметили боевиков гауляйтера временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия Рамзана Кадырова. После почти полугодового отсутствия в районах активных боевых действий "Ахмат" заявил, что заменит вагнеровцев в Украине.
Это является свидетельством того, что у России нехватка подготовленного личного состава, поэтому она привлекает к войне против Украины все ресурсы. "Они стягивают всех. В том числе дошли руки и до "Ахмата", – говорит LIGA.net представитель Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый.
Хотя о таком же масштабном потоке живой силы, который смог организовать Евгений Пригожин, речи быть не может.
"Это – элемент пропаганды и устрашения, – добавляет LIGA.net представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. – У них образ головорезов, готовых на всевозможные преступления".
Как работают кадыровцы на поле боя, зачем их вернули на фронт и почему "Ахмат" принесет больше проблем самим оккупантам – в разборе LIGA.net.
ВСЕГДА НА ВТОРОЙ ЛИНИИ
Боевики "Ахмата" принимают участие в большом вторжении в Украину с самого начала. Весной 2022 года их замечали на разных направлениях.
По данным МВД Украины, боевики спецотряда "Ахмат" совершали многочисленные военные преступления в Киевской области и проводили специальные рейды по запугиванию и террору против мирных жителей.
Сейчас в Донецкой области, по данным ВСУ, кадыровцы также вернулись к привычным делам: принудительно выселяют местных мирных жителей из их домов и активно занимаются мародерством.
Однако информации об их непосредственном участии в боях практически нет. Чаще они появляются на второй линии, кичатся оснащением и снимают видео о захвате уже пустых объектов, боев за которые не было.
Как это выглядело – смотрите здесь.
Эти группировки были созданы для совершения геноцида и террора против гражданских, а не для участия в реальной войне, напоминает LIGA.net военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
Поэтому кадыровцы редко появляются непосредственно "на нуле" и при этом регулярно несут потери. "Это – потешная гвардия Путина, – считает Ступак. – Они умеют удачно создавать шоу. Но они не воюют".
ПОЧЕМУ С АХМАТОМ "СЛОЖНО ВОЕВАТЬ"
После Киевской области сообщения об активности кадыровских группировок ограничивались восточными областями Украины. Но когда вагнеровцев вывели из Бахмута в конце мая, их начали готовить к тому, чтобы они взяли на себя ответственность за линию фронта в Донецкой области.
11 июля ВСУ сообщили, что нанесли по "Ахмату" первые удары.
"С "Ахматом" тяжело воевать, – рассказывает LIGA.net разведчик бригады быстрого реагирования Нацгвардии "Рубеж" Николай "Раптор". – Потому что тяжело воевать с теми, кто от тебя прячется".
По словам гвардейца, его подразделение пересекалось с кадыровцами во время тяжелых боев за Рубежное весной 2022 года: боевики прятались и за спинами регулярной армии, и за боевиками террористических Л/ДНР.
Эту характеристику подтверждают и представители 3-й отдельной штурмовой бригады, двигающие линию фронта на флангах под Бахмутом.
Как рассказали LIGA.net в подразделении, сейчас они знают о наличии "Ахмата" в своем направлении по перехватам. Прямых столкновений с ними у бойцов 3-й штурмовой не было – ведь формирование находилось на второй линии.
В Рубежном ВСУ жестоко воевали с регулярными войсками РФ за каждое здание, добавляет он. "Ахматовцы же постоянно снимали тик-токи, как воюют из домов, ставших уже второй, если не третьей линией. И делали видео у знаков "Рубежное" и "Северодонецк", – вспоминает разведчик. – Если присмотреться к их видео, можно понять, что воевать они, по сути, не умеют".
Возможности специально и внимательно отслеживать активность кадыровцев в соцсетях у бойцов не было – в Рубежном была жесткая мясорубка, объясняет он. Но приходилось к ним присматриваться.
"Кадыровцы выкладывали видео с нашими пленными. Россияне передавали взятых в плен "Ахмату", потому что они там были типа как спецподразделение, – говорит "Раптор". – Каждый день у нас исчезали люди, приходилось следить за "Ахматом", потому что мы искали своих пропавших".
В бою с этим формированием оккупантов гвардеец столкнулся лишь один раз, и то не может назвать его полноценным боем. Скорее – налетом гвардейцев. Тогда кадыровцам доверили держать один из флангов в Рубежном.
Если кадыровцы и заходили на позиции гвардейцев, то после того, как сначала их "продавливали" мобилизованные с оккупированных территорий Украины и регулярная армия РФ. "Ахмат" перескакивал за ними, когда наши позиции уже были в их глубоком тылу. Они снимали видео: "Мы это сделали, мы продавили противника!" Хотя на самом деле в тот момент мы уже воевали вообще на другом краю", – добавляет "Раптор".
"АХМАТУ" НУЖЕН ПИАР
Возвращение "Ахмата" на фронт иллюстрирует ключевую проблему российской армии – нехватку подготовленных войск, говорит LIGA.net Череватый.
"Они боятся провозглашать мобилизацию, поэтому стягивают такую сегментированную группировку: федеральные войска, боевой армейский резерв, "Барс", "Ахмат" и прочее, – объясняет спикер. – Одним из элементов этой группировки были боевики Вагнера, пока мы их не разбили".
Вряд ли кадыровцы станут серьезной проблемой, добавляет Юсов.
"Сейчас в большей степени – это элемент пропаганды и устрашения. Они имеют образ головорезов, готовых на различные преступления, – говорит представитель ГУР. – Если их, как боевую единицу, сравнивать с теми же вагнеровцами – группа Вагнера была гораздо большей проблемой".
Скорее всего присутствие "Ахмата" в зоне боевых действий станет проблемой для самих оккупантов. В России уже поняли, что использовать ахматовцев на первой линии не получится, говорит Череватый. Поэтому в дальнейшем они сосредоточатся на том, что умеют – функции полицаев и заградотрядов для самих россиян.
Читайте также: История | Право на оружие. Как оно меняет общество – от США до Украины. Новая история LIGA.net
Комментарии