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Разбор | "Трудно воевать с теми, кто от тебя прячется". Как боевиков Кадырова возвращают на войну

Цей матеріал також доступний українською
Наемники Кадырова (Фото: ресурс оккупантов)
25.07.2023, 07:00

Россия возвращает на фронт войска Кадырова. Но для самих окупантов они несут больше проблем, чем для ВСУ

В июле 2023 года на Бахмутском направлении заметили боевиков гауляйтера временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия Рамзана Кадырова. После почти полугодового отсутствия в районах активных боевых действий "Ахмат" заявил, что заменит вагнеровцев в Украине.

Это является свидетельством того, что у России нехватка подготовленного личного состава, поэтому она привлекает к войне против Украины все ресурсы. "Они стягивают всех. В том числе дошли руки и до "Ахмата", – говорит LIGA.net представитель Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый.

Хотя о таком же масштабном потоке живой силы, который смог организовать Евгений Пригожин, речи быть не может.

"Это – элемент пропаганды и устрашения, – добавляет LIGA.net представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. – У них образ головорезов, готовых на всевозможные преступления".

Как работают кадыровцы на поле боя, зачем их вернули на фронт и почему "Ахмат" принесет больше проблем самим оккупантам – в разборе LIGA.net.

ВСЕГДА НА ВТОРОЙ ЛИНИИ

Боевики "Ахмата" принимают участие в большом вторжении в Украину с самого начала. Весной 2022 года их замечали на разных направлениях.

По данным МВД Украины, боевики спецотряда "Ахмат" совершали многочисленные военные преступления в Киевской области и проводили специальные рейды по запугиванию и террору против мирных жителей.

СПРАВКА. "Ахмат" – спецподразделение, созданное в 2009 году в составе национальной гвардии России. Дислоцируется в Чеченской Республике. Названо именем первого самопровозглашенного президента Чечни после российской оккупации – Ахмата Кадырова.

С момента создания его возглавляет начальник службы безопасности и друг детства Рамзана Кадырова – Абузайд Висмурадов.

В кадыровские войска в составе минобороны России также входят четыре батальона, созданные специально для участия в войне в Украине: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат".

Сейчас в Донецкой области, по данным ВСУ, кадыровцы также вернулись к привычным делам: принудительно выселяют местных мирных жителей из их домов и активно занимаются мародерством.

Однако информации об их непосредственном участии в боях практически нет. Чаще они появляются на второй линии, кичатся оснащением и снимают видео о захвате уже пустых объектов, боев за которые не было.

Как это выглядело – смотрите здесь.

Эти группировки были созданы для совершения геноцида и террора против гражданских, а не для участия в реальной войне, напоминает LIGA.net военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"На них была возложена карательная функция внутри Чечни: контролировать людей страхом. Они пользуются определенной симпатией Путина, поэтому чувствуют себя гораздо свободнее и увереннее, чем кто-либо вообще в Российской Федерации, – говорит он. – Хорошо оснащены, эффектно выглядят, когда тысячами стоят на плацу в черной форме. Но за этим ничего нет."

Поэтому кадыровцы редко появляются непосредственно "на нуле" и при этом регулярно несут потери. "Это – потешная гвардия Путина, – считает Ступак. – Они умеют удачно создавать шоу. Но они не воюют".

ПОЧЕМУ С АХМАТОМ "СЛОЖНО ВОЕВАТЬ"

После Киевской области сообщения об активности кадыровских группировок ограничивались восточными областями Украины. Но когда вагнеровцев вывели из Бахмута в конце мая, их начали готовить к тому, чтобы они взяли на себя ответственность за линию фронта в Донецкой области.

11 июля ВСУ сообщили, что нанесли по "Ахмату" первые удары.

"С "Ахматом" тяжело воевать, – рассказывает LIGA.net разведчик бригады быстрого реагирования Нацгвардии "Рубеж" Николай "Раптор". – Потому что тяжело воевать с теми, кто от тебя прячется".

По словам гвардейца, его подразделение пересекалось с кадыровцами во время тяжелых боев за Рубежное весной 2022 года: боевики прятались и за спинами регулярной армии, и за боевиками террористических Л/ДНР.

СПРАВКА. Общая численность боевиков-кадыровцев не превышает 7000 человек, говорит Ступак. Этого достаточно, чтобы держать в страхе Чечню. Под Бахмутом сейчас их численность – около 130 человек, говорит Череватый. Данных об общем количестве в Украине пока нет.

Эту характеристику подтверждают и представители 3-й отдельной штурмовой бригады, двигающие линию фронта на флангах под Бахмутом.

Как рассказали LIGA.net в подразделении, сейчас они знают о наличии "Ахмата" в своем направлении по перехватам. Прямых столкновений с ними у бойцов 3-й штурмовой не было – ведь формирование находилось на второй линии.

"Если ты вступил с "Ахматом" в непосредственный бой, значит ты – красавчик, пробивший передний фланг врага и прошедший глубже", – говорит "Раптор".

В Рубежном ВСУ жестоко воевали с регулярными войсками РФ за каждое здание, добавляет он. "Ахматовцы же постоянно снимали тик-токи, как воюют из домов, ставших уже второй, если не третьей линией. И делали видео у знаков "Рубежное" и "Северодонецк", – вспоминает разведчик. – Если присмотреться к их видео, можно понять, что воевать они, по сути, не умеют".

Бої за Рубіжне (фото: Національна гвардія України)

Возможности специально и внимательно отслеживать активность кадыровцев в соцсетях у бойцов не было – в Рубежном была жесткая мясорубка, объясняет он. Но приходилось к ним присматриваться.

"Кадыровцы выкладывали видео с нашими пленными. Россияне передавали взятых в плен "Ахмату", потому что они там были типа как спецподразделение, – говорит "Раптор". – Каждый день у нас исчезали люди, приходилось следить за "Ахматом", потому что мы искали своих пропавших".

В бою с этим формированием оккупантов гвардеец столкнулся лишь один раз, и то не может назвать его полноценным боем. Скорее – налетом гвардейцев. Тогда кадыровцам доверили держать один из флангов в Рубежном.

"Там была просто позиционка, их поставили, чтобы мы не прошли, – вспоминает он. – В итоге мы тихонько зашли к ним один раз, сделали разведку. Потом – второй, третий. На четвертый раз тремя группами зашли во фланг, зажали в клешни и просто перекосили их на расстоянии до 100 метров".

Если кадыровцы и заходили на позиции гвардейцев, то после того, как сначала их "продавливали" мобилизованные с оккупированных территорий Украины и регулярная армия РФ. "Ахмат" перескакивал за ними, когда наши позиции уже были в их глубоком тылу. Они снимали видео: "Мы это сделали, мы продавили противника!" Хотя на самом деле в тот момент мы уже воевали вообще на другом краю", – добавляет "Раптор".

"АХМАТУ" НУЖЕН ПИАР

Возвращение "Ахмата" на фронт иллюстрирует ключевую проблему российской армии – нехватку подготовленных войск, говорит LIGA.net Череватый.

"Они боятся провозглашать мобилизацию, поэтому стягивают такую сегментированную группировку: федеральные войска, боевой армейский резерв, "Барс", "Ахмат" и прочее, – объясняет спикер. – Одним из элементов этой группировки были боевики Вагнера, пока мы их не разбили".

Вряд ли кадыровцы станут серьезной проблемой, добавляет Юсов.

"Сейчас в большей степени – это элемент пропаганды и устрашения. Они имеют образ головорезов, готовых на различные преступления, – говорит представитель ГУР. – Если их, как боевую единицу, сравнивать с теми же вагнеровцами – группа Вагнера была гораздо большей проблемой".

Скорее всего присутствие "Ахмата" в зоне боевых действий станет проблемой для самих оккупантов. В России уже поняли, что использовать ахматовцев на первой линии не получится, говорит Череватый. Поэтому в дальнейшем они сосредоточатся на том, что умеют – функции полицаев и заградотрядов для самих россиян.

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Евгения Мазур
Евгения Мазур
Специальный корреспондент LIGA.net
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