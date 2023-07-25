У липні 2023 року на Бахмутському напрямку помітили бойовиків гауляйтера тимчасово окупованої Чеченської Республіки Ічкерія Рамзана Кадирова. Після майже піврічної відсутності у районах активних бойових дій "Ахмат" заявив, що замінить вагнерівців в Україні.

Це свідчить про те, що Росія відчуває брак підготовленого особового складу, тому залучає до війни проти України всі наявні ресурси. "Вони стягують всіх. Зокрема, дійшли руки й до "Ахмата", – каже LIGA.net речник Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергій Череватий.

Хоча про настільки ж масштабний потік живої сили, який зміг організувати Євген Пригожин, не може бути й мови.

"Це – елемент пропаганди й залякування, – додає LIGA.net представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. – У них образ головорізів, готових на різноманітні злочини".

Як працюють кадировці на полі бою, навіщо їх повернули на фронт та чому "Ахмат" принесе більше проблем самим окупантам – у розборі LIGA.net.

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ЗАВЖДИ НА ДРУГІЙ ЛІНІЇ

Бойовики "Ахмату" беруть участь у великому вторгненні в Україну від самого його початку. Навесні 2022 року їх помічали на різних напрямках.

За даними МВС України, бойовики спецзагону "Ахмат" скоювали численні воєнні злочини у Київській області та проводили спеціальні рейди із залякування та терору проти мирних мешканців.

ДОВІДКА. "Ахмат" — спецпідрозділ, створений 2009 року у складі національної гвардії Росії. Дислокується у Чеченській Республіці. Названий ім'ям першого самопроголошеного президента Чечні після російської окупації — Ахмата Кадирова.



З моменту утворення його очолює начальник служби безпеки та друг дитинства Рамзана Кадирова – Абузайд Вісмурадов.



До кадировських військ у складі міноборони Росії також входять чотири батальйони, створені спеціально для участі у війні в Україні: "Північ-Ахмат", "Південь-Ахмат", "Захід-Ахмат" та "Схід-Ахмат".

Зараз на Донеччині, за даними ЗСУ, кадировці також повернулись до звичних справ: примусово виселяють місцевих мирних жителів з їхніх будинків та активно займаються мародерством.

Однак інформації про їхню безпосередню участь у боях практично немає. Частіше вони з’являються на другій лінії, хизуються оснащенням та знімають відео про захоплення вже порожніх об’єктів, боїв за які не було.

Як це виглядало – дивіться тут.

Ці угруповання від початку були створені для скоєння геноциду та терору проти цивільних, а не для участі у реальній війні, нагадує LIGA.net військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

"На них була покладена каральна функція всередині Чечні: контролювати людей страхом. Вони користуються певною симпатією Путіна, тому почуваються набагато вільніше і впевненіше, ніж будь-хто взагалі в Російській Федерації, – каже він. – Добре оснащені, ефектно виглядають, коли тисячами стоять на плацу у чорній формі. Але за цим нічого немає".

Тому кадировці рідко з’являються безпосередньо "на нулі" і навіть попри це регулярно зазнають втрат. "Це – потішна гвардія Путіна, – вважає Ступак. – Вони вміють вдало створювати шоу. Але вони не воюють".

ЧОМУ З АХМАТОМ "СКЛАДНО ВОЮВАТИ"

Після Київщини повідомлення про активність кадировських угруповань обмежувались східними областями України. Та коли вагнерівців вивели з Бахмута наприкінці травня, їх почали готувати до того, щоб вони перебрали на себе відповідальність за лінію фронту на Донеччині.

11 липня ЗСУ повідомили, що завдали по "Ахмату" перших ударів.

"З "Ахматом" важко воювати, – розповідає LIGA.net розвідник бригади швидкого реагування Нацгвардії "Рубіж" Микола "Раптор". – Тому що важко воювати з тими, хто від тебе ховається".

За словами гвардійця, його підрозділ перетинався із кадировцями під час важких боїв за Рубіжне навесні 2022 року: бойовики ховались і за спинами регулярної армії, і за бойовиками терористичних Л/ДНР.

ДОВІДКА. Загальна чисельність бойовиків-кадировців не перевищує 7000 осіб, каже Ступак. Цього досить, щоб тримати у страху Чечню. Під Бахмутом зараз їхня чисельність – близько 130 осіб, говорить Череватий. Даних про загальну кількість в Україні наразі немає.

Цю характеристику підтверджують і представники 3-ї окремої штурмової бригади, які рухають лінію фронту на флангах під Бахмутом.

Як розповіли LIGA.net у підрозділі, зараз вони знають про наявність "Ахмата" на своєму напрямку із перехоплень. Прямих зіткнень із ними бійці 3-ї штурмової не мали – адже формування перебувало на другій лінії.

"Якщо ти вступив із "Ахматом" у безпосередній бій, отже, ти – красавчик, який пробив передній фланг ворога і пройшов глибше", – каже "Раптор".

У Рубіжному ЗСУ жорстоко воювали з регулярними військами РФ за кожен будинок, додає він. "Ахматівці ж постійно знімали тік-токи, як воюють із будинків, що стали вже другою, якщо не третьою лінією. Та робили відео біля знаків "Рубіжне" й "Сєвєродонецьк", – згадує розвідник. – Якщо придивитись до їх відео, можна зрозуміти, що воювати вони, по суті, не вміють. Бо роблять все вкрай непрофесійно".

Можливості спеціально та уважно відстежувати активність кадировців у соцмережах бійці не мали – у Рубіжному була жорстка м’ясорубка, пояснює він. Але мусили до них придивлятись.

"Кадировці викладали відео із нашими полоненими. Росіяни передавали взятих у полон "Ахмату", бо вони там були типу як спецпідрозділ, – говорить "Раптор". – Кожного дня у нас зникали люди, доводилось слідкувати за "Ахматом", бо ми шукали своїх зниклих".

У бою із цим формуванням окупантів гвардієць стикнувся лише один раз, і то не може назвати його повноцінним боєм. Швидше – нальотом гвардійців. Тоді кадировцям довірили тримати один із флангів у Рубіжному.

"Там була просто позиціонка, їх поставили, щоб ми не пройшли, – згадує він. – У підсумку, ми тихенько зайшли до них один раз, зробили розвідку. Потім – другий, третій. На четвертий раз трьома групами зайшли у фланг, зажали у клешні й просто перекосили їх на відстані до 100 метрів".

Якщо кадировці й заходили на позиції гвардійців, то лише після того, як спочатку їх "продавлювали" мобілізовані з окупованих територій України та регулярна армія РФ. "Ахмат" перескакував за ними, коли наші позиції вже були у їхньому глибокому тилу. Вони знімали відео: "Ми це зробили, ми продавили противника!" Хоча насправді на той момент ми вже воювали взагалі на іншому краї", – додає "Раптор".

"АХМАТУ" ПОТРІБЕН ПІАР

Повернення "Ахмату" на фронт ілюструє ключову проблему російської армії – нестачу підготовлених військ, каже LIGA.net Череватий.

"Вони бояться оголошувати мобілізацію, тому стягують таке сегментоване угруповання: федеральні війська, бойовий армійський резерв, "Барс", "Ахмат" тощо, – пояснює речник. – Одним з елементів цього угруповання були бойовики Вагнера, поки ми їх не розбили".

Навряд чи кадировці стануть серйозною проблемою, додає Юсов.

"Наразі більшою мірою – це елемент пропаганди та залякування. Вони мають образ головорізів, готових на різноманітні злочини, – говорить представник ГУР. – Якщо їх, як бойову одиницю, порівнювати з тими ж вагнерівцями – Група Вагнера була набагато більшою проблемою".

Найімовірніше, присутність "Ахмату" у зоні бойових дій стане проблемою для самих окупантів. У Росії вже зрозуміли, що використовувати ахматівців на першій лінії не вийде, каже Череватий. Тож надалі вони зосередяться на тому, що вміють – функції поліцаїв і загородзагонів для самих росіян.

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