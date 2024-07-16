Торецкое направление стало одним из самых жарких на линии фронта. Цель российской военной группировки там – как можно быстрее выйти на Константиновку и приблизиться к оккупации всей Донецкой области.

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Активные боевые действия продолжаются каждый день. Торецкую агломерацию буквально стирают КАБами и артиллерийским огнем. Оккупационная армия пытается захватить город, не считаясь с потерями, говорит LIGA.net спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

Россияне начали Торецкую операцию, чтобы успеть воспользоваться окном возможностей, открытым ротацией украинских подразделений, говорит LIGA.net военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Но поспешили.

За счет чего россиянам удалось продвинуться на Торецком направлении и чего ждать дальше – коротко.

Что происходит на Торецком направлении

Сейчас на Торецком направлении преимущественно продолжаются городские бои, рассказывает LIGA.net военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Ротация сразу двух опытных бригад по этому направлению позволила россиянам быстро продвинуться, – говорит он. – Рубежи Сил обороны, которые могли держать месяцами, россияне захватили за несколько дней. У них появилась возможность начать городские бои".

Карта DeepState за 16 июля 2024 года

За минувшую неделю на направлении противник совершил 120 безуспешных атак, пытаясь прорвать оборону в районе Зализного, Нью-Йорка, Южного, Северного, Торецка и Дылеевки, рассказывает LIGA.net спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

"В минувшие сутки противник при поддержке авиации совершил 20 атак, – отмечает Волошин. – Концентрировал свои усилия в сторону Нью-Йорка, Северного и Зализного".

Штурмовые действия своих подразделений на земле оккупанты поддерживали авиаударами, которые вражеская бомбардировочная авиация наносила по гражданской инфраструктуре и населенным пунктам, отмечает он.

Удары КАБами по позициям Сил обороны наносятся в среднем каждые 30 минут, говорит LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Кевлюк. Противодействия этому нет – РФ держит преимущество в воздухе. Однако значительных продвижений, несмотря ни на что, врагу достичь не удается.

"Есть попытки расширить левый фланг на участке вклинивания в направлении Пантелеймоновки, речь идет о нескольких сотнях метров, – уточняет Кевлюк. – Движения в направлении главной цели врага – Торецка – не наблюдается. Продолжаются бои в районах Дружбы, Северного, Зализного. Но продвинуться врагу также не удается".

Боевые действия продолжаются на подступах к окрестностям Торецка, подтверждает Волошин. В самом городе оккупантов нет.

"Поспешили". Почему враг не продвинулся к цели

Боевые действия на Торецком направлении ведет 132-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, входящая в состав 1-го армейского корпуса РФ, рассказывает Кевлюк. Она потеряла значительную часть своего боевого потенциала, прорываясь в Нью-Йорк.

В ее оперативном подчинении находится до четырех полков (мобрезерва и территориальных войск). Им удалось продвинуться на фронте 5,5 км на глубину до 2,5 км, отмечает полковник запаса.

"В южной части этого вклинивания противник встретил минимальное сопротивление. Проехался по дороге севернее отвалов через наши передовые позиции и заехал в село Южное прямо по улицам Ленина и Красной вплоть до улицы Харьковской, чуть не доехав до Соцгородка, – перечисляет Кевлюк. – Вот это и выглядит прорывом".

Каждый день россияне продвигаются: на улицу, на квартал, хотя бы на несколько домов, добавляет Коваленко. Эта картина медленного продвижения складывается из-за того, что боевые действия оккупанты ведут штурмовыми группами размером отделение-взвод, отмечает Кевлюк.

"Происходят мелкие тактические стычки, которые не позволяют быстро продвигаться вглубь обороны, – отмечает он. – В районе Шумы – Южное введены в бой 506-й и 589-й мотострелковые полки 27-й мотострелковой дивизии, которые, собственно, и будут штурмовать Торецк. За две последние недели боев их продвижение составило до 1 км".

При этом уже сейчас в боях на направлении россияне сжигают мотострелковые полки, которые были сформированы для резерва на дальнейшее развитие наступательных действий на Покровском направлении, говорит Коваленко: "Все эти продвижения даются им сверхбольшой ценой".

Со своей Торецкой операцией россияне поспешили, уверен военный обозреватель группы "Информационное сопротивление".

"Они поняли, что ротация сразу двух бригад – это окно возможностей. И быстро-быстро начали гнать всех вперед, – объясняет Коваленко. – В итоге, россияне действительно продвигаются. Но при этом тратят огромный ресурс, который должны были использовать уже в совсем другой фазе наступательных действий".

Россияне выбились из графика наступления. Чего ждать дальше

Россияне пытаются захватить Торецк, не считаясь с потерями своего личного состава и техники, отмечает LIGA.net Волошин.

"Противник ищет слабые места в украинской обороне, бросает на штурмы мобилизованных и бывших узников. Присутствуют подразделения "Шторм Z" и "Шторм V", – рассказывает пресс-секретарь ОСУВ "Хортица". – Наряду с так называемыми мясными штурмами оккупанты обстреливают Торецк из разных средств поражения".

Последствия обстрелов Торецкого (Фото: 24О МБр имени короля Даниила)

Развитие событий на Торецком направлении нужно рассматривать через призму Покровского, считает Кевлюк. На обоих направлениях действует российская группировка "Центр". Их цель – выход в Константиновку.

Сценарий действий этой группировки будет подобным попыткам группировки "Юг" прорваться к Часову Яру, предполагает полковник запаса.

Но войска группировки "Центр" не создали условий для окружения Торецка, не вышли на рубеж Сухая Балка – Нью-Йорк. Единственный доступный для них вариант – прорваться к Торецку с востока.

"Учитывая, что враг выбился из графика своей наступательной кампании, он будет форсировать события на Торецком направлении, – резюмирует Кевлюк. – Нехватка резервов для таких действий позволяет предположить, что эта операция будет развиваться в формате "как-то да будет".