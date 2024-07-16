Торецький напрямок став одним із найгарячіших на лінії фронту. Мета російського військового угруповання там – якнайшвидше вийти на Костянтинівку та наблизитись до окупації всієї Донецької області.

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Активні бойові дії тривають щодня. Торецьку агломерацію буквально стирають КАБами та артилерійським вогнем. Окупаційна армія намагається захопити місто, не рахуючись із втратами, каже LIGA.net речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Росіяни розпочали Торецьку операцію, щоб встигнути скористатися вікном можливостей, відкритим ротацією українських підрозділів, каже LIGA.net військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Але поспішили.

Завдяки чому росіянам вдалось просунутись на Торецькому напрямку та чого очікувати далі – коротко.

Що відбувається на Торецькому напрямку

Зараз на Торецькому напрямку переважно відбуваються міські бої, розповідає LIGA.net військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Ротація одразу двох досвідчених бригад із цього напрямку дозволила росіянам швидко просунутися, – каже він. – Рубежі Сил оборони, які могли тримати протягом місяців, росіяни захопили за кілька днів. У них з'явилась можливість розпочати міські бої".

Мапа DeepState за 16 липня 2024 року

За минулий тиждень на напрямку противник здійснив 120 безуспішних атак, намагаючись прорвати оборону в районі Залізного, Нью-Йорка, Південного, Північного, Торецька і Диліївки, розповідає LIGA.net речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Минулої доби противник за підтримки авіації здійснив 20 атак, – зазначає Волошин. – Концентрував свої зусилля у бік Нью-Йорка, Північного та Залізного".

Штурмові дії своїх підрозділів на землі окупанти підтримували авіаударами, які ворожа бомбардувальна авіація завдавала по цивільній інфраструктурі та населених пунктах, зазначає він.

Удари КАБами по позиціях Сил оборони завдаються в середньому кожні 30 хвилин, каже LIGA.net експерт Центру оборонних стратегій Кевлюк. Протидії цьому немає – РФ тримає перевагу у повітрі. Однак значних просувань, попри все, ворогу досягти не вдається.

"Є спроби розширити лівий фланг на ділянці вклинення в напрямку Пантелеймонівки, йдеться про декілька сотень метрів, – уточнює Кевлюк. – Руху в напрямку головної мети ворога – Торецька – не спостерігається. Точаться бої в районах Дружби, Північного, Залізного. Але просунутися ворогу також не вдається".

Бойові дії тривають на підступах до околиць Торецька, підтверджує LIGA.net Волошин. У самому місті окупантів немає.

"Поспішили". Чому ворог не просунувся до мети

Бойові дії на Торецькому напрямку веде 132 окрема гвардійська мотострілецька бригада, яка входить до складу 1 армійського корпусу РФ, розповідає Кевлюк. Вона втратила значну частину свого бойового потенціалу, прориваючись до Нью-Йорка.

В її оперативному підпорядкуванні перебуває до чотирьох полків (мобрезерву та територіальних військ). Їм вдалося просунутися на фронті 5,5 км на глибину до 2,5 км, зазначає полковник запасу.

"У південній частині цього вклинення противник зустрів мінімальний спротив. Проїхався по дорозі північніше відвалів через наші передові позиції й заїхав у село Південне прямо по вулицях Леніна та Красній аж до вулиці Харківської, трохи не доїхавши до Соцмістечка, – перераховує Кевлюк. – Ось це і виглядає проривом".

Щодня росіяни просуваються: на вулицю, на квартал, хоча б на декілька будинків, додає Коваленко. Ця картина повільного просування складається через те, що бойові дії окупанти ведуть штурмовими групами розміром відділення-взвод, зазначає Кевлюк.

"Відбуваються дрібні тактичні сутички, котрі не дозволяють швидко просуватися вглиб оборони, – наголошує він. – В районі Шуми – Південне уведені в бій 506 та 589 мотострілецькі полки 27 мотострілецької дивізії, які, власне, і будуть штурмувати Торецьк. За два останні тижні боїв їх просування склало до 1 км".

Водночас вже зараз у боях на напрямку росіяни спалюють мотострілецькі полки, які були сформовані для резерву на подальший розвиток наступальних дій на Покровському напрямку, каже Коваленко: "Всі ці просування даються їм надвеликою ціною".

Зі своєю Торецькою операцією росіяни поспішили, переконаний військовий оглядач групи "Інформаційний спротив".

"Вони зрозуміли, що ротація одразу двох бригад – це вікно можливостей. І швидко-швидко почали гнати всіх вперед, – пояснює Коваленко. – У підсумку, росіяни дійсно просуваються. Але при цьому витрачають величезний ресурс, який мали використовувати вже в зовсім іншій фазі наступальних дій".

Росіяни вибились із графіка наступу. Чого очікувати далі

Росіяни намагаються захопити Торецьк, не рахуючись із втратами свого особового складу і техніки, наголошує LIGA.net Волошин.

"Противник шукає слабкі місця в українській обороні, кидає на штурми мобілізованих та колишніх в’язнів. Також присутні підрозділи "Шторм Z" і "Шторм V", – розповідає речник ОСУВ "Хортиця". – Наряду із так званими м’ясними штурмами окупанти обстрілюють Торецьк із різних засобів ураження".

Наслідки обстрілів Торецька (Фото: 24О МБр імені короля Данила)

Розвиток подій на Торецькому напрямку слід розглядати через призму Покровського, вважає Кевлюк. На обох напрямках діє російське угруповання "Центр". Їх мета – вихід до Костянтинівки.

Сценарій дій цього угруповання буде подібним до спроб угруповання "Юг" прорватися до Часового Яру, припускає полковник запасу.

Але війська угруповання "Центр" не створили умов для оточення Торецька, не вийшли на рубіж Суха Балка – Нью-Йорк. Єдиний доступний для них варіант – прорватися до Торецька зі сходу.

"Враховуючи, що ворог вибився з графіка своєї наступальної кампанії, він буде форсувати події на Торецькому напрямку, – резюмує Кевлюк. – Брак резервів для таких дій дозволяє припустити, що ця операція розвиватиметься у форматі "якось буде".