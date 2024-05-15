С 18 мая все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту при наличии и фактическое место жительства. Закон о мобилизации дает на это 60 дней. И три пути – через Территориальные центры комплектования (ТЦК), Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) или электронный кабинет.

Однако основная нагрузка пока ложится именно на военкоматы. ЦПАУ до сих пор не получили доступа, а администраторы – не прошли обучение. Местные власти нескольких регионов говорят LIGA.net: если это не будет сделано вовремя, то и предоставлять такие услуги не смогут.

В Верховной Раде объясняют LIGA.net: вовремя организовать механизмы должно правительство. В пресс-службе премьера Дениса Шмыгаля нaм не ответили.

Почему обновить данные через ЦПАУ невозможно, когда заработает электронный кабинет и какая нагрузка ляжет на ТЦК: разбор.

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"Нет технической возможности". Что не так с ЦПАУ

Закон о мобилизации предусматривает, что часть ответственности за обновление данных военнообязанных ляжет на ЦПАУ, то есть фактически на местную власть, которой они подчиняются.

Однако в Киеве при обращении по телефонам Центров предоставления админуслуг говорят, что вопросом обновления данных не занимаются. "На ЦПАУ еще не возложены эти функции. Мы работаем согласно постановлению Кабмина, где указан перечень наших услуг. Никаких изменений в перечне еще не было", – сообщили LIGA.net на горячей линии.

Подобную ситуацию очертили LIGA.net и в Харьковской области. По словам собеседника в одной из местных администраций, проблема в том, что правительство до сих пор не предоставило ЦПАУ доступ к необходимым системам.

"Нет даже технической возможности участвовать в процессе", – говорит представитель местных властей.

Та же ситуация – во Львовской области. В ответ на запрос LIGA.net Львовская ОГА объясняет: работать готовы, но проблема с самой процедурой. "Пока ни один администратор ЦПАУ не получил доступа к соответствующей системе, в которой нужно будет делать эти уточнения. И, конечно, еще не состоялось никаких учений", – говорится в ответе.

В ОГА надеются на принятие нужных нормативно-правовых документов до 17 мая. И в то же время ожидают предоставление доступа к системе и проведение обучения для администраторов.

"Если этого сделано не будет, то мы просто технологически не сможем предоставить эту услугу, даже имея профессиональные команды администраторов ЦПАУ", – предупреждают во Львовской ОГА.

ЦПАУ "полностью технически готовы", убеждает нардеп из комитета по нацбезопасности и обороны Игорь Копытин (фракция Слуга народа): "Центры имеют на это соответствующие полномочия и доступ к информационным базам согласно закону о мобилизации".

Всю ответственность в комитете перекладывают на Кабмин. Коллега Копытина по комитету Ирина Фриз (ЕС) говорит LIGA.net: вовремя разработать подзаконные документы должно было правительство, а не парламент.

"Он же несет прямую ответственность за организацию механизмов обновления персональных данных гражданами в течение 60 дней как через ЦПАУ, так и через электронный кабинет", – добавляет Фриз.

LIGA.net обратилась в пресс-службу премьера Дениса Шмыгаля с вопросами, однако на момент публикации ответа не получила.

50-70 человек в день. Пропускная способность ТЦК в Киеве

Если ЦПАУ не смогут взять на себя часть работы, остаются военкоматы и электронный кабинет. Последний – еще в разработке. А вот по ТЦК – под вопросом, насколько они смогут справиться с большим наплывом обращений одновременно.

Нардеп Копытин констатирует: уже сегодня наблюдаются огромные очереди в ТЦК. Кое-где их приходится занимать с 6 утра.

Справка предусматривает наказание за несвоевременное обновление данных. Руководство ТЦК сможет обращаться в полицию, которая должна принудительно доставить человека в центр комплектования или отправить по почте письмо с требованием явиться. Если и это письмо будет игнорироваться в течение 10 дней, руководитель ТЦК может обратиться в суд.



Находящиеся за границей военнообязанные без военного билета или временного удостоверения через два месяца не смогут получить консульские услуги, в частности оформить паспорт. Закон о мобилизации предусматривает наказание за несвоевременное обновление данных. Руководство ТЦК сможет обращаться в полицию, которая должна принудительно доставить человека в центр комплектования или отправить по почте письмо с требованием явиться. Если и это письмо будет игнорироваться в течение 10 дней, руководитель ТЦК может обратиться в суд.Находящиеся за границей военнообязанные без военного билета или временного удостоверения через два месяца не смогут получить консульские услуги, в частности оформить паспорт.

В феврале этого года правительство уже сменило работу военкоматов – людей разрешили принимать круглосуточно. Медицинские осмотры и психологические обследования с тех пор также должны проходить нонстоп.

О количестве военнообязанных, которые должны обновить данные, публично не говорят ни в Министерстве обороны, ни в местных властях – это закрытая информация, которую не должен знать враг.

Впрочем, в Минобороны по просьбе LIGA.net ориентировочно обозначили пропускную способность военкоматов. Цифра зависит от города и количества работников в конкретном ТЦК, отмечают в министерстве. Но в Киеве это примерно 50-70 человек в день.

Альтернативой очередям под ТЦК мог стать электронный кабинет, который должен заработать с 18 мая. Заработает ли?

"Регистрация за 5 минут". Как будет работать е-кабинет

Рабочую версию электронного кабинета уже презентовали на заседании парламентского комитета по нацбезопасности. "Передача данных должна быть быстрой и удобной", – говорит нардеп Копытин. По его словам, регистрация будет занимать пять минут через мобильное приложение.

После регистрации через е-кабинет все равно придется физически идти в ТЦК, чтобы пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), объясняют нардепы. Однако напрямую обновления данных не будет касаться.

В Минобороны LIGA.net уверяют, что работа над приложением выходит на финишную прямую. Отмечают: работают в ускоренном темпе и прорабатывают все риски, чтобы из-за нагрузки приложение не "легло". Однако гарантии не дают.

"Конечно, мы ожидаем большого потока людей, которые будут загружать приложение и будут обновлять свои данные, – объясняют в пресс-службе Минобороны. – Но все желающие успеют сделать это онлайн. Ведь дедлайн – 16 июля".

Еще один проблемный вопрос – защита данных, в том числе от взломов россиян. В Минобороны обещают, что кабинет будет иметь комплексную систему защиты информации с аттестатом соответствия.

"Государство выработало действенную систему защиты, которой защищает сервисы и системы", – добавляют в пресс-службе.

Какая именно защита – подробностей не раскрывают.

Риск "взлома" и утечки данных очень высок, объясняет LIGA.net пресс-секретарь Украинского киберальянса Шон Таунсенд. Хакерам обычно неинтересны общие обещания о "комплексных системах защиты" и "аттестатах госспецсвязи".

"Поэтому следует начать планировать, что именно госорганы будут делать не "если", а "когда" новые реестры сломают, – добавляет он. – И как бороться с мошенничеством и коррупцией, новыми их видами, которые возникнут благодаря этому мега-реестру".

Он напоминает, что россияне уже "ломали" сервисные порталы МВД: "Это была часть их плана вторжения. Они публиковали базы и говорили чуть ли не открытым текстом: мы придем и будем убивать вас по списку. И продолжают до сих пор, хотя такими заявками уже не испугать".

Если с ЦПАУ правительство медлит, то запуск е-кабинета урегулировали лучше. Кабмин утвердил порядок ведения реестра "Оберіг", определяющий принцип доступа к этому сервису.

Реестр позволит автоматически верифицировать информацию. В частности, будет видно, что определенный человек не обновлял данные. Ожидается, что там же будет формироваться электронный военно-учетный документ – он будет иметь такую же силу, как бумажный.