Как Украине вырваться из ловушки позиционной войны и каковы приоритеты Валерия Залужного – коротко

Глубокого и красивого прорыва позиций России, скорей всего, не будет. Как и во время Первой мировой войны, стороны достигли предела технологий, которые ставят нас в тупик – война переходит в позиционную фазу. Для Украины это – ловушка. Чтобы выйти из нее, Украине нужен технологический прорыв.

Такое мнение главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный изложил в серии публикаций в журнале The Ecomonist. 1 ноября издание опубликовало три текста главнокомандующего – колонку, программное эссе и интервью.

LIGA.net собрала ключевые тезисы по ним.

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Украина остановила врага и освободила часть территории. Теперь – новый этап. "То, что мы называем "позиционной" войной статического и изнурительного боя, как в Первой мировой, в отличие от "маневренной" войны движения и скорости. Это пойдет на пользу России, позволяя ей восстановить свою военную мощь, что в конечном итоге будет угрожать Вооруженным Силам Украины и самому государству".

Расчет, что большие потери остановят Россию, был ошибочным. "Это была моя ошибка. Россия потеряла по меньшей мере 150 000 погибшими. В любой другой стране такие жертвы остановили бы войну".

Для России, где жизнь ничего не стоит и где Путин ориентируется на Первую и Вторую мировые войны с российскими потерями в десятки миллионов, это не работает.

Контрнаступление должно было быть быстрым – 30 км в сутки. "Если вы посмотрите на учебники НАТО и те расчеты, которые мы проводили [при планировании], четырех месяцев должно было хватить, чтобы мы добрались до Крыма, сражались в Крыму, вышли из Крыма, а затем снова зашли и вышли из него".

Вместо этого наблюдал, как войска и техника застревают на разных направлениях. "Сначала я подумал, что с нашими командирами что-то не так, поэтому сменил некоторых из них. Тогда подумал, может, бойцы не отвечают поставленным задачам, потому сменил бойцов в некоторых бригадах".

Эти изменения не повлияли на результат. Тогда главнокомандующий вспомнил книгу 1941 года "Прорыв укрепленной полосы" о битвах Первой мировой, которую читал еще курсантом. И на половине книги понял – это оно: "Мы именно в такой ситуации, потому что, как и тогда [во время Первой мировой], уровень нашего технологического развития загнал в ступор и нас, и наших врагов".

Но инновационные подходы могут превратить войну позиций в маневр. "Нам нужно использовать мощность, заложенную в новых технологиях".

"Если Украина хочет вырваться из этой ловушки, нам понадобятся все эти вещи : преимущество в воздухе , значительно усовершенствованные средства электронной и контрбатарейной борьбы, новые технологии разминирования и способность мобилизовать и тренировать больше резервов".

Дополнительный инструмент – эффективное управление и логистика. "Нужно сосредоточиться на современном командовании и управлении, чтобы мы могли эффективнее России визуализировать поле боя и быстрее принимать решения. А также улучшать нашу логистику, в то же время нарушая российскую [логистику] более дальнобойными ракетами".

Пять приоритетов Залужного. Первый – беспилотники. "Украине необходимо наносить массированные удары с использованием приманок и ударных дронов, чтобы перегрузить системы ПВО России … Нужно охотиться на российские дроны с помощью собственных дронов-охотников с сетками".

"Мы должны использовать сигнальные приманки, чтобы привлекать российские планирующие бомбы. А еще нужно ослепить тепловые камеры российских дронов ночью с помощью стробоскопов".

Второй – улучшение радиоэлектронной борьбы. "Мы уже создали много собственных электронных систем защиты, которые могут предотвратить глушение. Но нам также нужен больший доступ к электронной разведке от наших союзников… И расширение производственных линий для наших систем радиоэлектронной борьбы с дронами в Украине и за рубежом".

Третий – контрбатарейный огонь. "Нам удалось достичь паритета с Россией... Но это не может длиться долго. Нам нужно создать собственные локальные поля GPS – используя наземные антенны, а не только спутники – чтобы улучшить точность высокоточных снарядов в условиях российского глушения. Нужно шире использовать дроны-камикадзе. для ударов по российской артиллерии... Нужно, чтобы наши партнеры прислали нам более качественное разведывательное оборудование для артиллерии".

Четвертый – технологии разминирования. "Российские минные поля местами простираются на 20 км. Когда мы прорываем минные поля, Россия быстро их пополняет, выпуская новые мины дистанционно. Технологии – это ответ".

Пятый приоритет – наращивать собственные резервы. "Россия не смогла использовать свое огромное преимущество в живой силе... Однако наши возможности для подготовки резервов на собственной территории тоже ограничены... Россия может нанести удар по тренировочным центрам. А в законодательстве есть пробелы, позволяющие гражданам уклоняться от своих обязанностей".

"Мы пытаемся решить эти проблемы. Вводим единый реестр призывников, должны расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на сборы или по мобилизации. Также вводим "боевую стажировку", которая включает размещение недавно мобилизованного и обученного состава в подразделения на передовой для подготовки".

Россию не следует недооценивать. "Она понесла большие потери и потратила много боеприпасов. Но она будет иметь преимущество в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах еще значительное время. Ее оборонная промышленность наращивает выпуск продукции, несмотря на беспрецедентные санкции".

Крым – самая большая уязвимость Путина. На нем основывается его легитимность. "России важно постоянно напоминать, что это – часть Украины, и что эта война идет там". В последние несколько месяцев Украина перенесла войну на полуостров, который Путин аннексировал в 2014 году и который остается критически важным для логистики его войны, напоминает издание.

Оружия, предоставленного Западом, недостаточно для победы. "Они нам ничего не обязаны давать, и мы благодарны за то, что имеем, но я просто констатирую факты".

F-16, которые должны появиться в 2024-м, теперь менее полезны, предполагает генерал. Отчасти из-за того, что РФ усовершенствовала противовоздушную оборону: экспериментальная версия ракетной системы С-400 может достигать Днепра.

Продолжающаяся окопная война — главное, чего добиваются Россия и Путин. И чего должна избежать Украина. "Наибольший риск окопной войны заключается в том, что она может затянуться на годы и вымотать украинское государство… [Россия] — феодальное государство, где самый дешевый ресурс — человеческая жизнь. Самое дорогое, что у нас есть, — наши люди".

Пока, говорит генерал Залужный, солдат у Украины "достаточно", но чем дольше будет продолжаться война, тем труднее будет защитникам: "Потому что [иначе] рано или поздно мы выясним, что у нас просто не хватает людей для борьбы".

У Украины нет другого выхода, кроме как сохранить инициативу и продолжать наступление, даже если оно продвигается всего на несколько метров в день.

Современные технологии будут решающими. "Эту войну невозможно выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами. Они неизбежно приведут к промедлению и, как следствие, к поражению".

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