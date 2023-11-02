Коротко | Тупик в войне с Россией. Какой прорыв нужен Украине: три статьи Залужного – за минуту
Как Украине вырваться из ловушки позиционной войны и каковы приоритеты Валерия Залужного – коротко
Глубокого и красивого прорыва позиций России, скорей всего, не будет. Как и во время Первой мировой войны, стороны достигли предела технологий, которые ставят нас в тупик – война переходит в позиционную фазу. Для Украины это – ловушка. Чтобы выйти из нее, Украине нужен технологический прорыв.
Такое мнение главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный изложил в серии публикаций в журнале The Ecomonist. 1 ноября издание опубликовало три текста главнокомандующего – колонку, программное эссе и интервью.
LIGA.net собрала ключевые тезисы по ним.
Украина остановила врага и освободила часть территории. Теперь – новый этап. "То, что мы называем "позиционной" войной статического и изнурительного боя, как в Первой мировой, в отличие от "маневренной" войны движения и скорости. Это пойдет на пользу России, позволяя ей восстановить свою военную мощь, что в конечном итоге будет угрожать Вооруженным Силам Украины и самому государству".
Расчет, что большие потери остановят Россию, был ошибочным. "Это была моя ошибка. Россия потеряла по меньшей мере 150 000 погибшими. В любой другой стране такие жертвы остановили бы войну".
Для России, где жизнь ничего не стоит и где Путин ориентируется на Первую и Вторую мировые войны с российскими потерями в десятки миллионов, это не работает.
Контрнаступление должно было быть быстрым – 30 км в сутки. "Если вы посмотрите на учебники НАТО и те расчеты, которые мы проводили [при планировании], четырех месяцев должно было хватить, чтобы мы добрались до Крыма, сражались в Крыму, вышли из Крыма, а затем снова зашли и вышли из него".
Вместо этого наблюдал, как войска и техника застревают на разных направлениях. "Сначала я подумал, что с нашими командирами что-то не так, поэтому сменил некоторых из них. Тогда подумал, может, бойцы не отвечают поставленным задачам, потому сменил бойцов в некоторых бригадах".
Эти изменения не повлияли на результат. Тогда главнокомандующий вспомнил книгу 1941 года "Прорыв укрепленной полосы" о битвах Первой мировой, которую читал еще курсантом. И на половине книги понял – это оно: "Мы именно в такой ситуации, потому что, как и тогда [во время Первой мировой], уровень нашего технологического развития загнал в ступор и нас, и наших врагов".
Но инновационные подходы могут превратить войну позиций в маневр. "Нам нужно использовать мощность, заложенную в новых технологиях".
Дополнительный инструмент – эффективное управление и логистика. "Нужно сосредоточиться на современном командовании и управлении, чтобы мы могли эффективнее России визуализировать поле боя и быстрее принимать решения. А также улучшать нашу логистику, в то же время нарушая российскую [логистику] более дальнобойными ракетами".
Пять приоритетов Залужного. Первый – беспилотники. "Украине необходимо наносить массированные удары с использованием приманок и ударных дронов, чтобы перегрузить системы ПВО России … Нужно охотиться на российские дроны с помощью собственных дронов-охотников с сетками".
"Мы должны использовать сигнальные приманки, чтобы привлекать российские планирующие бомбы. А еще нужно ослепить тепловые камеры российских дронов ночью с помощью стробоскопов".
Второй – улучшение радиоэлектронной борьбы. "Мы уже создали много собственных электронных систем защиты, которые могут предотвратить глушение. Но нам также нужен больший доступ к электронной разведке от наших союзников… И расширение производственных линий для наших систем радиоэлектронной борьбы с дронами в Украине и за рубежом".
Третий – контрбатарейный огонь. "Нам удалось достичь паритета с Россией... Но это не может длиться долго. Нам нужно создать собственные локальные поля GPS – используя наземные антенны, а не только спутники – чтобы улучшить точность высокоточных снарядов в условиях российского глушения. Нужно шире использовать дроны-камикадзе. для ударов по российской артиллерии... Нужно, чтобы наши партнеры прислали нам более качественное разведывательное оборудование для артиллерии".
Четвертый – технологии разминирования. "Российские минные поля местами простираются на 20 км. Когда мы прорываем минные поля, Россия быстро их пополняет, выпуская новые мины дистанционно. Технологии – это ответ".
Пятый приоритет – наращивать собственные резервы. "Россия не смогла использовать свое огромное преимущество в живой силе... Однако наши возможности для подготовки резервов на собственной территории тоже ограничены... Россия может нанести удар по тренировочным центрам. А в законодательстве есть пробелы, позволяющие гражданам уклоняться от своих обязанностей".
Россию не следует недооценивать. "Она понесла большие потери и потратила много боеприпасов. Но она будет иметь преимущество в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах еще значительное время. Ее оборонная промышленность наращивает выпуск продукции, несмотря на беспрецедентные санкции".
Крым – самая большая уязвимость Путина. На нем основывается его легитимность. "России важно постоянно напоминать, что это – часть Украины, и что эта война идет там". В последние несколько месяцев Украина перенесла войну на полуостров, который Путин аннексировал в 2014 году и который остается критически важным для логистики его войны, напоминает издание.
Оружия, предоставленного Западом, недостаточно для победы. "Они нам ничего не обязаны давать, и мы благодарны за то, что имеем, но я просто констатирую факты".
F-16, которые должны появиться в 2024-м, теперь менее полезны, предполагает генерал. Отчасти из-за того, что РФ усовершенствовала противовоздушную оборону: экспериментальная версия ракетной системы С-400 может достигать Днепра.
Продолжающаяся окопная война — главное, чего добиваются Россия и Путин. И чего должна избежать Украина. "Наибольший риск окопной войны заключается в том, что она может затянуться на годы и вымотать украинское государство… [Россия] — феодальное государство, где самый дешевый ресурс — человеческая жизнь. Самое дорогое, что у нас есть, — наши люди".
Пока, говорит генерал Залужный, солдат у Украины "достаточно", но чем дольше будет продолжаться война, тем труднее будет защитникам: "Потому что [иначе] рано или поздно мы выясним, что у нас просто не хватает людей для борьбы".
У Украины нет другого выхода, кроме как сохранить инициативу и продолжать наступление, даже если оно продвигается всего на несколько метров в день.
Современные технологии будут решающими. "Эту войну невозможно выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами. Они неизбежно приведут к промедлению и, как следствие, к поражению".
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