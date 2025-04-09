Год назад нейтральная Швеция официально стала членом НАТО. Страна, которая десятилетиями тесно сотрудничала с Альянсом, пошла на это из-за российского вторжения в Украину.

В составе НАТО Швеция получила совершенно новую роль безопасности – она будет тылом для Финляндии в случае российского вторжения, рассказывает LIGA.net профессор Шведского университета обороны Кьелл Энгельбрехт.

Теперь в небе над Швецией летают не только традиционные истребители Jas 39 Gripen, но и стратегические бомбардировщики США B-52. За год в Альянсе и вооруженные силы, и оборонный комплекс Швеции претерпели больших изменений. А стоимость акций шведского оборонного гиганта Saab только с февраля 2025 года возросла почти вдвое, как и его мощности.



LIGA.net изучила десятки исследований – как вступление в НАТО изменило Швецию.