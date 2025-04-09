Рік тому нейтральна Швеція офіційно стала членом НАТО. Країна, яка десятиліттями тісно cпівпрацювала з Альянсом, пішла на це через російське вторгнення в Україну.

У складі НАТО Швеція отримала абсолютно нову безпекову роль – вона буде тилом для Фінляндії у разі російського вторгнення, розповідає LIGA.net професор Шведського університету оборони К'єлл Енгельбрехт.

Тепер у небі над Швецією літають не тільки традиційні винищувачі Jas 39 Gripen, а й стратегічні бомбардувальники США B-52. За рік в Альянсі і збройні сили, і оборонний комплекс Швеції пережили великі зміни. А вартість акцій шведського оборонного гіганта Saab лише з лютого 2025 року зросла майже вдвічі, як і його потужності.



LIGA.net вивчила десятки досліджень – як вступ до НАТО змінив Швецію.