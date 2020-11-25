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У государства острый бюджетный кризис, оружие для Украины. Что надо знать утром

25.11.2020, 09:00
У государства острый бюджетный кризис, оружие для Украины. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

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Доброе утро!

Сегодня среда, 25 ноября. Температура от +3 до +6, курс доллара 28.29

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Государству не хватает денег

У государства острый бюджетный кризис, наши коллеги из других изданий пишут, что Госкозначейство перешло на финансирование только защищенных статей бюджета – зарплаты, пенсии и тд. Похоже, это правда: ни Минфин, ни Казначейство не опровергли. 

Мало кому нравятся люди повторяющие "а я же говорил", поэтому лучше скажу, а мы писали. Совсем недавно в прошлую пятницу, что у госбюджета проблемы, большие проблемы – денег на незащищенные статьи (капитальные инвестиции, экономразвитие и тд) не хватает. И если государство экстренно не найдет $3 млрд, то денег не хватит. В одном мы ошиблись – в сроках. Деньги кончились на неделю раньше, чем мы прогнозировали. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "Оружие для Украины – идея, время которой пришло". Портрет госсекретаря и ястребов Байдена

Госдеп возглавит жесткий антипутинец, а ЦРУ – сторонник уничтожения российских военных в Сирии. Мы детально изучили команду Байдена, которую он поведет во власть. И там сплошные ястребы!

Но сначала – знакомьтесь: Энтони Блинкен, будущий государственный секретарь. Он будет частым гостем в Киеве. И вам обязательно надо с ним познакомиться с помощью нашего профайла. Больше по ссылке.

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