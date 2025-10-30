К моменту возвращения Трампа из азиатского турне готовится документ, который должен сделать позицию США более проактивной

Президент Зеленский анонсировал, что в конце недели состоится встреча советников лидеров стран "коалиции решительных" для обсуждения ключевых черт плана завершения российско-украинской войны. Перед этим он в интервью Axios заявил, что правитель России Владимир Путин вряд ли примет мирный план, над которым работает "коалиция решительных".

Вокруг этого пока что условного мирного плана сразу возникла дискуссия: зачем вообще он нужен, если уже существует "Формула мира" президента Зеленского и украинская позиция по завершению войны, представленная на переговорах в Стамбуле? Каким может быть содержание этого плана? Для кого и с какой целью он готовится, если заранее очевидно, что Путин его не примет?

Сначала о том, почему и как возникла сама идея. Первым её выдвинул премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который 18 октября 2025 года предложил разработать мирный план для Украины по аналогии с американским планом по сектору Газа.

