Президент Владимир Зеленский дал трехчасовую пресс-конференцию ко второй годовщине своей инаугурации. Похоже, президент метит на версию 2.0. Журналисты обратили внимание, что он научился общаться с прессой и подавать информацию под выгодным углом, перекладывать ответственность и приписывать себе заслуги, и вообще больше похож на опытного политика. И вообще у него очень мало общего с версией 1.0.

Мы изучили месседжи, которые Зеленский транслировал журналистам во время двух предыдущих пресс-марафонов (в мае 2020 года и октябре 2019 года), и сравнить их с новыми месседжами: вот что получилось.

ПУТИН. ВСЕ ЕЩЕ ХОЧЕТ СМОТРЕТЬ В ГЛАЗА

На первой встрече с журналистами полтора года назад Зеленскому казалось, что он сможет договориться с Путиным о мире. Именно в октябре 2019 года он бросил скандальную фразу, которой его до сих пор упрекают: "Просто прекратить стрелять. Это надо сделать". "Нам надо смотреть друг другу в глаза. Понять, кто чего хочет. И определить три-пять реальных шагов, когда и как мы можем закончить войну", – сказал он.

После сложных (и часто безрезультатных) переговоров с Россией Зеленский понял, что мало "посмотреть друг другу в глаза". Его военная риторика претерпела большие изменения, но он все еще готов встречаться с Путиным. В мае прошлого года президент заявил, что "мы ничего с этим не сделаем, мы должны с ними говорить, договариваться", потому что "некоторые вещи ты можешь понять, только когда ты один на один".

Сегодня на пресс-конференции Зеленский снова заявил, что он – сторонник прямого разговора с президентом РФ.

Кроме нормандского формата, будет прямой разговор с президентом Российской Федерации. А кроме разговора с президентом Российской Федерации я вижу еще формат привлечения США в эту дискуссию. В каком формате? Пока не готов об этом говорить

Зеленский ушел от ответа на вопрос, считает ли он Путина убийцей (ранее на аналогичный вопрос западных СМИ утвердительно ответил президент США Джо Байден): "Из-за вашего вопроса завтра 100 людей могут убить на Донбассе. Что бы вы делали? До свидания".

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ВОЙНА И МИНСК. "ЧЕЛОВЕК МИРА"

С первых дней каденции Зеленский позиционировал себя как президент мира. Эту фразу он произнес на первой пресс-конференции: "Я шел как президент мира... Общество не голосовало за президента, который придет и скажет: мы пойдем на Донбасс войной, мы заберем свои территории, и нам все равно, сколько людей погибнет... Я не готов терять украинцев на войне, поэтому избран дипломатический путь".

Зеленский говорил, что рассчитывает на диалог в нормандском формате: "Но если я почувствую, что нет, что там говорится о том, что мы не сможем контролировать выборы, границу, я вернусь к вам и при этой власти мы не будем идти по этому плану, а будем искать другой вариант".

Минский формат Зеленский считал навязанным и сравнивал себя с Ван Даммом на шпагате: "Подписали соглашения люди того человека, который сейчас ходит и говорит: ай-ай-яй (Порошенко). Я как Ван Дамм в конкретном шпагате нахожусь. Было бы три ноги – на три меня бы посадили. Поэтому я делаю то, что могу в этих рамках, отвожу (войска) там, где могу обеспечить безопасность... Я готов принимать решения".

В мае 2020 года Зеленский подкорректировал риторику – заявил, что будет бороться за Минск до конца, потому что с ним связаны санкции против Российской Федерации. А их все хотят снять, объяснил он: "Минский формат – приоритет, но никто не отменяет любые другие форматы. Я готов к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению наших территорий и людей. Мне все равно".

Изначально Зеленский заявил, что отводит себе на план А четкий срок – один год. Но сегодня выяснилось, что хотя сроки и прошли, план А по Донбассу еще не закрыт. А ставка опять на переговоры в нормандском формате.

Мы не закрыли еще вопрос плана А. Из-за COVID – об этом никто не думал — остановились любые нашли встречи в нормандском формате. Почему не останавливаем нормандский формат? Потому что другой площадки пока что нет

При этом он только в 1% оценивает шансы на то, что гибридная война России на Донбассе не превратится в замороженный конфликт. Случай Украины – "один из самых сложных". На 99% вопрос, будет ли заморожен конфликт, зависит от оккупантов: "Мы цепляемся за этот процент, сильно... чтобы не заморозить конфликт. Ибо проще заморозить, мы это понимаем, в этом не будет "измены".

Кейс войны на Донбассе Зеленский называет одним из самых сложных в мире: "У нас шахматная партия, в которой вы... с половиной фигур".

ОКРУЖЕНИЕ. ЗА НЕКОТОРЫХ УЖЕ СТЫДНО

С самой первой пресс-конференции Зеленский жаловался на острый дефицит кадров. Но говорил, что в целом своей командой доволен – и одинаково после скандалов как бывшего главу Офиса президента Андрея Богдана, так и действующего – Андрея Ермака.

В 2019 году на вопрос о том, что должен сделать Богдан, чтобы президент его уволил после скандала с поездкой в Сен-Тропе, Зеленский заявил, что он держится за профи в своей команды. И они могут использовать свободное время на свое усмотрение.

Всего через несколько месяцев Зеленский уволил Богдана, и его место занял Ермак.

Перед второй пресс-конференцией Зеленского в мае 2020 он тоже успел попасть в скандал – с пленками, на которых якобы брат Ермака проводит "собеседования" и раздает должности во власти. Президент заявил, что это "пустое дело" и попытка шантажа.

За первый год во власти Зеленский так и не решил проблему кадрового голода. На вопросы журналистов он отвечал, что ни одного друга или кума на работу не взял. Что Ермак ему не кум, а "доверенный человек" и опытный юрист. Что Венедиктова – практик со званием. Что Шмыгаль – профессиональный и чистый. Что Баканов – "такого честного главы СБУ в Украине никогда не было". А Шефир вообще работает бесплатно.

"У нас кадровый голод в стране. Я не могу найти хорошего министра культуры. Мы вместе с премьером ищем... Нам очень сложно найти министра образования, министра энергетики. Кого бы мы ни взяли в сфере энергетики, на следующий день СМИ пишут: это точно человек Ахметова, Коломойского или Пинчука. А где у нас независимые энергетики в стране, они есть? Дайте!" – сказал президент.

Сегодня Зеленский заявил, что ему стыдно за действия некоторых людей в его окружении.

За некоторые шаги некоторых людей, которые есть или были рядом со мной, мне стыдно. Если это небольшие промахи, то нужно простить. Они должны исправлять ситуацию и показывать это. Всегда нужно давать людям второй шанс, если они не преступники

Среди тех, за кого стыдно, Зеленский назвал своего нардепа Николая Тищенко. Но поддержал решение фракции СН дать Тищенко второй шанс.

Неизменной остается информационная неприкосновенность ближнего круга Зеленского. Его президент по-прежнему бережет. Ермак для него – все еще самый доверенный человек, не берет взяток и жертвует репутацией ради президента. Татаров – профи, достойный доверия.

АВАКОВ. ТРЕТИЙ ВТОРОЙ ШАНС

Аваков был единственным министром времен Порошенко, который сохранил за собой должность и при Зеленском. На первом пресс-марафоне Зеленский заявил, что глава МВД – на испытательном сроке: "Я ему ничего не должен. Но есть правительство, есть премьер-министр. Есть испытательный срок... Я всем министрам сказал откровенно: реальные дела, принесите нам до конца года, не будет – мы всех уволим".

И глава МВД "принес" ему такое дело. Зеленский лично присутствовал на пресс-конференции, когда силовики объявили подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Главный подозреваемый Андрей Антоненко провел в СИЗО полтора года.

В мае прошлого года Зеленский возложил на Авакова ответственность за правду в деле Шеремета: "Он начал это дело – он должен довести его до конца, чтобы все, кто убил Шеремета, были наказаны... И он знает, что он ответственный... Если они (Антоненко, Кузьменко, Дугарь) убийцы, они сядут в тюрьму. Если нет, то будут нести ответственность те люди, которые довели дело до суда и обвинили невиновных".

Сегодня, после освобождения Антоненко из СИЗО, Зеленский отвечал на вопросы о судьбе Авакова уже в другой тональности. Он сказал, что ему небезразлична судьба обвиняемых по делу, и если их вина не будет доказана, то Аваков должен уйти.

Мне не все равно... Доказательств на 100% нет, что они невиновны или виновны. Если осудили незаконно, то я буду серьезно говорить с министром. Может ли он остаться в такой ситуации? Нет

ЗЕЛЕНСКИЙ И ОЛИГАРХИ. КРЕСТОВЫЙ ПОХОД

Имя Зеленского тесно связывали с олигархом Игорем Коломойским еще на этапе предвыборной кампании. В дальнейшем люди президента были замечены на тайных встречах с ним и другими олигархами – Ахметовым и Пинчуком, а Зеленский вел переговоры тет-а-тет с Хорошковским.

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Реагируя на критику журналистов по этому поводу осенью 2019, Зеленский заявил, что будет говорить с любым олигархом, потому что они нажили свое состояние в Украине и теперь должны поработать на нее: "И они согласятся. У нас война идет. И все их истории, все их заводы, все, что у них есть, все состояния, все их производство, если что – будет стоить ноль. Они это понимают очень хорошо, потому говорить с ними надо. Очень просто: господин Коломойский, господин Ахметов, ну с Фирташем там сейчас нет связи".

В мае прошлого года Зеленский заверил, что не лоббирует интересы олигархов и они не могут на него надавить, чтобы поставить того или иного человека на должность. "Мне кажется, они даже не хотят или боятся, или понимают, что нет смысла в том, чтобы мне это предлагать", – сказал Зеленский. Он все еще отстаивал необходимость публичного диалога с олигархами – ради рабочих мест и инвестиций в Донбасс.

Сегодня Зеленский объявил фактически "крестовый поход" против олигархов. Закон об олигархах уже в разработке и будет содержать норму о запрете тайных встреч крупного бизнеса с представителями государства.

В нашем новом законе о деолигархизации чиновникам, – включая президента, Офис, топ-представителей власти, – нельзя будет встречаться с теми или иными крупными бизнесменами. А если они встречаются, потому что иногда это очень важно – то публично

Зеленский говорит, что готовит специальный реестр, который поможет "убить" влияние олигархов в разных сферах, в том числе в медиа и политике. Он отказался назвать фамилии 13 олигархов, однако заверил, что не боится их: "Мы не хотим убивать большой бизнес, но мы точно убиваем понятие, содержание и влияние олигархической системы в нашей стране. Влияния на мас-медиа не будет, влияния на политику не будет, влияния на чиновников не может быть, но если это произойдет, эти люди получат билет под названием "олигарх". Они появятся в специальном реестре. И тогда этот большой бизнес может потерять большую часть активов за рубежом".

На вопрос, ждать ли и когда санкций против Коломойского и Фирташа, Зеленский порекомендовал "смотреть" заседания СНБО по пятницам: "Вы увидите еще много всего... Как ваш коллега рекламировал свою программу, а я вам нашу, смотрите каждую пятницу".

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ПОРОШЕНКО. ВЕЧНЫЙ ВРАГ

"Я всем отличаюсь от Порошенко. И физиологически, и как президент. Я честный порядочный человек, который болеет этой страной. Я, может, не так красиво общаюсь на украинском как президент Порошенко. Но я такой", – говорил Зеленский на встрече с журналистами в мае 2020 года. Тогда он дал понять, что Порошенко будут рассматривать под микроскопом – и приговоры впереди: "Вы же видели скандал (с переговорами якобы Порошенко и Байдена – ред). Они так руководили государством, что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров".

Но приговоры за угрозами не последовали. И сегодня Зеленский заявил, что он сам стал приговором Порошенко.

У меня с ним нет никаких сантиментов, никаких разговоров. Хотя, напомню, он очень этого хотел. Как Кличко. Но если Кличко приходит, то этот человек уже не приходит, слава богу... Я уже стал его приговором. Он просто не хочет осознать, что произошло

Зеленский считает, что Порошенко "совершил очень много серьезного, очень плохого", и "все это его догонит". Но теперь говорит не столько о следствии, сколько о карме. "Мы видим только поверхность: что было сделано, для кого. Я просто понимаю, что это происходило ежедневно. Это ужас. Не хочу говорить об этих шагах, операциях, бизнесе, блокадах, чтобы зарабатывать деньги", – сказал Зеленский.

КОНЕЦ ЭПОХИ БЕДНОСТИ

Не наступил. Зеленский констатирует это на каждой пресс-конференции. Год назад он объяснял это экономическим кризисом в мире и бедностью страны: "У нас нет просто так денег, они не падают с неба".

Но все еще впереди, продолжает убеждать избирателей президент.

Давлю на правительство, чтобы увеличивали и минималку, и пенсии. С другой стороны, экономика развивается не очень хорошо. Эпоха бедности закончится тогда, когда все будут платить налоги, когда будет дерегуляция, когда государство будет максимально диджитализировано. Все это будет

Зеленский считает, что зарплата во многих городах Украины уже приближается к зарплатам, которые могут получать украинцы в Польше: "Если вы посмотрите на среднюю зарплату сегодня во многих городаз Украины, она очень сильно приближается к той сумме, которую люди в Польше зарабатывают. Потому что они тоже там снимают жилье, оно намного дороже, и они платят коммунальные намного выше".

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