"У России осталось 200 "Калибров". Что известно о ракетах из КНДР
Россия, вероятно, уже пополняет свои запасы дальнобойного оружия для террористических обстрелов Украины – из КНДР и Ирана.
Собственные запасы России хотя и не критично, но все же сокращаются, убеждают LIGA.net в ГУР: с более чем 2000 стратегических ракет в начале большого вторжения до чуть более 900 сейчас. Данные о закупке ракет у КНДР в разведке еще проверяют.
Справиться с новыми баллистическими угрозами Украине помогут только ЗРК Patriot и SAMP/T, говорит LIGA.net военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Но гораздо эффективнее предоставить Украине возможность поражать пусковые позиции непосредственно на территории России.
Что известно о возможных поставках северокорейских ракет в Россию и реально ли им противодействовать – коротко.
Что известно о ракетах из КНДР
Издание The Wall Street Journal сообщает, что Россия в последние недели начала получать баллистические ракеты из Северной Кореи, а также планирует закупить баллистические ракеты малой дальности у Ирана.
В Белом доме уверены, что РФ уже применила баллистику от КНДР во время атак по Украине 29 декабря и 2 января. Одна из северокорейских баллистических ракет якобы упала в открытом поле в Запорожье, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
В Воздушных силах Украины пока не могут это подтвердить, сообщил спикер Юрий Игнат. Специалисты изучают обломки.
Проверяет информацию из США и разведка, говорит LIGA.net представитель ГУР Андрей Юсов. Но россияне действительно хотели закупать ракеты зарубежного производства: такие запросы были и переговоры велись. Об их результатах в ГУР обещают сообщить отдельно.
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что во время последних атак на местах ударов обнаружили ракеты не российского производства. Какого именно – пока не уточняет, продолжаются экспертизы.
Зачем Россия покупает чужие ракеты
Враг ищет дополнительные возможности сделать удары по Украине более массированными и разрушительными, объясняет LIGA.net военный эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник. Баллистика, с их точки зрения, – оптимальный вариант. Коэффициент ее сбивания в мире самый низкий.
Хотя запасы действительно уменьшаются, убеждают в ГУР.
Если до начала полномасштабного вторжения запасов стратегических ракет в России было около 2300 единиц, то по состоянию на сегодняшний день (с учетом производства, которое враг пытается наращивать) – чуть более 900. Это совокупные данные, включающие и "Калибр", и Х-101, и крылатые ракеты Х-555, Х-55 и другие, говорит Юсов.
По данным разведки, у врага также остаются значительные запасы зенитных ракет до С-300 – более 10 000 – и запас ракет до С-400.
Значительные запасы ракетного вооружения России нужны не только для того, чтобы использовать их против Украины, но и для сохранения своего имиджа "военной сверхдержавы", добавляет Юсов.
"Россия должна демонстрировать потенциальную способность вести эффективные действия на других направлениях, – уточняет он. – Но цифры, которые мы озвучиваем, известны не только нам, но и нашим партнерам и будущим союзникам (или, наоборот, потенциальным противникам) РФ. Если у них "Калибров" осталось около 200, то эта информация известна многим в мире".
Какие именно ракеты могла получить РФ
Скорее всего, это ОТРК KN-23 или KN-24, считают аналитики, именно их изображение использовал для иллюстрации Джон Кирби в заявлении.
KN-24 по внешнему виду подобна ATACMS. Ее также протестировали в 2019 году. Стартовая масса – более 1,6 тонны. Размер боевой части неизвестен, ориентировочно в пределах 400-500 кг. Дальность запуска 410 км.
Сказать что-либо конкретное об особенностях северокорейских ракет невозможно – никто никогда не видел, что у них внутри, отмечает LIGA.net офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.
Прилетевшая по Харькову 2 января ракета действительно очень похожа на КН-23, говорит LIGA.net военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.
"Есть определенные конструктивные отличия, которые могут указывать, что это именно КН-23, – объясняет аналитик. – Например, форма газодинамических рулей на хвостовой части северокорейской ракеты (намного меньше, чем у российской ракеты, и имеют срезанные углы)".
Вся эта информация нуждается в верификации, подчеркивают в ГУР.
Если подтвердится, что Россия била по Украине ракетами КНДР, – это даст возможность исследовать обломки и частично осветить их тактико-технические характеристики, говорит Левин.
КН-24 только визуально похожа на ATACMS, добавляет Коваленко: "По сути – это некая модернизированная "Точка-У", которую смогли в Северной Корее создать за счет получения технологий, опять же, от России".
Обе эти ракеты – маневренные: когда выходят из пусковой по баллистической траектории на цель, могут совершить своеобразный "кульбит" и неожиданно изменить траекторию. Поэтому их гораздо труднее перехватить.
Как противодействовать этим баллистическим ракетам
Справиться с такими баллистическими угрозами поможет только увеличение количества ЗРК Patriot и SAMP/T в силах ПВО, говорит Коваленко.
Но гораздо эффективнее предоставить Украине возможность поражать пусковые позиции на территории России, убежден Мельник.
Еще одно из направлений – ударить по "болевым точкам, которые могут существенно подорвать производство этих ракет и в России, и в КНДР, и в Иране", добавляет он. Но это уже задача для западных партнеров.
Доступ к западным технологиям страны так называемой "оси зла" имеют благодаря Китаю и России, соглашается Коваленко.
"Их возможность развивать свое вооружение обусловлена бесхребетностью и аморфностью самого Запада, – считает он. – Который, например, годами закрывал глаза на ракетную программу Северной Кореи. Даже после того, как КНДР продемонстрировала "Искандер" собственного производства и это была очевидная копия российской ракеты ".
Теперь Северная Корея получит еще и боевой опыт использования своих баллистических ракет, передав их России. Это угрожает не только Украине, но и западным союзникам, отмечает LIGA.net министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин.
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Опыт боевого использования своих ракет Пхеньян впоследствии использует против американских, южнокорейских и японских военных. Предотвратить эту проблему можно усилением санкций против Северной Кореи и России, убежден экс-министр. Такие санкции, по его словам, могут быть как публичными, так и нет.