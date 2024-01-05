

Россия, вероятно, уже пополняет свои запасы дальнобойного оружия для террористических обстрелов Украины – из КНДР и Ирана.

Собственные запасы России хотя и не критично, но все же сокращаются, убеждают LIGA.net в ГУР: с более чем 2000 стратегических ракет в начале большого вторжения до чуть более 900 сейчас. Данные о закупке ракет у КНДР в разведке еще проверяют.

Справиться с новыми баллистическими угрозами Украине помогут только ЗРК Patriot и SAMP/T, говорит LIGA.net военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Но гораздо эффективнее предоставить Украине возможность поражать пусковые позиции непосредственно на территории России.

Что известно о возможных поставках северокорейских ракет в Россию и реально ли им противодействовать – коротко.

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Что известно о ракетах из КНДР

Издание The Wall Street Journal сообщает, что Россия в последние недели начала получать баллистические ракеты из Северной Кореи, а также планирует закупить баллистические ракеты малой дальности у Ирана.

В Белом доме уверены, что РФ уже применила баллистику от КНДР во время атак по Украине 29 декабря и 2 января. Одна из северокорейских баллистических ракет якобы упала в открытом поле в Запорожье, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Слайд, которым проиллюстрировали официальное сообщение о применении РФ баллистических ракет из КНДР (Фото: скриншот из видео Белого дома)

В Воздушных силах Украины пока не могут это подтвердить, сообщил спикер Юрий Игнат. Специалисты изучают обломки.

Проверяет информацию из США и разведка, говорит LIGA.net представитель ГУР Андрей Юсов. Но россияне действительно хотели закупать ракеты зарубежного производства: такие запросы были и переговоры велись. Об их результатах в ГУР обещают сообщить отдельно.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что во время последних атак на местах ударов обнаружили ракеты не российского производства. Какого именно – пока не уточняет, продолжаются экспертизы.

Зачем Россия покупает чужие ракеты

Враг ищет дополнительные возможности сделать удары по Украине более массированными и разрушительными, объясняет LIGA.net военный эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник. Баллистика, с их точки зрения, – оптимальный вариант. Коэффициент ее сбивания в мире самый низкий.

"Предполагать, что запасы иссякают (несмотря на заявления о кратном наращивании производства) и российский ВПК достиг потолка своих возможностей – это оптимистичная гипотеза", – добавляет Мельник.

Хотя запасы действительно уменьшаются, убеждают в ГУР.

Если до начала полномасштабного вторжения запасов стратегических ракет в России было около 2300 единиц, то по состоянию на сегодняшний день (с учетом производства, которое враг пытается наращивать) – чуть более 900. Это совокупные данные, включающие и "Калибр", и Х-101, и крылатые ракеты Х-555, Х-55 и другие, говорит Юсов.

По данным разведки, у врага также остаются значительные запасы зенитных ракет до С-300 – более 10 000 – и запас ракет до С-400.

"В целом запасы значительно меньше, чем в начале большого вторжения, но еще есть. Это – серьезная угроза и испытание для украинских систем и сил противовоздушной, противоракетной обороны", – говорит представитель ГУР.

Значительные запасы ракетного вооружения России нужны не только для того, чтобы использовать их против Украины, но и для сохранения своего имиджа "военной сверхдержавы", добавляет Юсов.

"Россия должна демонстрировать потенциальную способность вести эффективные действия на других направлениях, – уточняет он. – Но цифры, которые мы озвучиваем, известны не только нам, но и нашим партнерам и будущим союзникам (или, наоборот, потенциальным противникам) РФ. Если у них "Калибров" осталось около 200, то эта информация известна многим в мире".

Какие именно ракеты могла получить РФ

Скорее всего, это ОТРК KN-23 или KN-24, считают аналитики, именно их изображение использовал для иллюстрации Джон Кирби в заявлении.





СПРАВКА KN-23 – северокорейская копия "Искандера". По крайней мере – внешне. По данным CSIS, ее представили в 2019 году. Стартовая масса 3,4 тонны, боевая часть – 500 кг, подтвержденная дальность пуска – 690 километров.



KN-24 по внешнему виду подобна ATACMS. Ее также протестировали в 2019 году. Стартовая масса – более 1,6 тонны. Размер боевой части неизвестен, ориентировочно в пределах 400-500 кг. Дальность запуска 410 км. KN-23 – северокорейская копия "Искандера". По крайней мере – внешне. По данным CSIS, ее представили в 2019 году. Стартовая масса 3,4 тонны, боевая часть – 500 кг, подтвержденная дальность пуска – 690 километров.KN-24 по внешнему виду подобна ATACMS. Ее также протестировали в 2019 году. Стартовая масса – более 1,6 тонны. Размер боевой части неизвестен, ориентировочно в пределах 400-500 кг. Дальность запуска 410 км.

Сказать что-либо конкретное об особенностях северокорейских ракет невозможно – никто никогда не видел, что у них внутри, отмечает LIGA.net офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

Прилетевшая по Харькову 2 января ракета действительно очень похожа на КН-23, говорит LIGA.net военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

"Есть определенные конструктивные отличия, которые могут указывать, что это именно КН-23, – объясняет аналитик. – Например, форма газодинамических рулей на хвостовой части северокорейской ракеты (намного меньше, чем у российской ракеты, и имеют срезанные углы)".

Вся эта информация нуждается в верификации, подчеркивают в ГУР.

Если подтвердится, что Россия била по Украине ракетами КНДР, – это даст возможность исследовать обломки и частично осветить их тактико-технические характеристики, говорит Левин.

Ким Чен Ын во время визита на производство ракет KN-23 (Фото: KCNA)

КН-24 только визуально похожа на ATACMS, добавляет Коваленко: "По сути – это некая модернизированная "Точка-У", которую смогли в Северной Корее создать за счет получения технологий, опять же, от России".

Обе эти ракеты – маневренные: когда выходят из пусковой по баллистической траектории на цель, могут совершить своеобразный "кульбит" и неожиданно изменить траекторию. Поэтому их гораздо труднее перехватить.

Как противодействовать этим баллистическим ракетам

Справиться с такими баллистическими угрозами поможет только увеличение количества ЗРК Patriot и SAMP/T в силах ПВО, говорит Коваленко.

Но гораздо эффективнее предоставить Украине возможность поражать пусковые позиции на территории России, убежден Мельник.

"Украине нужно предоставить средства, которые могли бы поражать пусковые позиции на дальности большей, чем дальность полета этих ракет, – подчеркивает военный эксперт Центра Разумкова. – Нужно снять политические ограничения на нанесение ударов по военным объектам на территории России. Как минимум – конкретно по местам запуска баллистических ракет".

Еще одно из направлений – ударить по "болевым точкам, которые могут существенно подорвать производство этих ракет и в России, и в КНДР, и в Иране", добавляет он. Но это уже задача для западных партнеров.

Доступ к западным технологиям страны так называемой "оси зла" имеют благодаря Китаю и России, соглашается Коваленко.

"Их возможность развивать свое вооружение обусловлена бесхребетностью и аморфностью самого Запада, – считает он. – Который, например, годами закрывал глаза на ракетную программу Северной Кореи. Даже после того, как КНДР продемонстрировала "Искандер" собственного производства и это была очевидная копия российской ракеты ".

Теперь Северная Корея получит еще и боевой опыт использования своих баллистических ракет, передав их России. Это угрожает не только Украине, но и западным союзникам, отмечает LIGA.net министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин.

Смотрите также видео разговора с Павлом Климкиным:

Опыт боевого использования своих ракет Пхеньян впоследствии использует против американских, южнокорейских и японских военных. Предотвратить эту проблему можно усилением санкций против Северной Кореи и России, убежден экс-министр. Такие санкции, по его словам, могут быть как публичными, так и нет.

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