Реально ли разделить воздушные тревоги по степени угрозы, чтобы тренировочные полеты российских носителей "Кинжалов" не останавливали Украину

Президент Украины Владимир Зеленский 17 ноября поручил разработать решение, с помощью которого удастся минимизировать потери из-за длительных тревог, вызванных вылетами российских носителей "Кинжалов".

В ноябре воздушные тревоги по всей Украине звучали дольше и чаще из-за отработки дозаправки в воздухе российских истребителей МиГ-31К.



"Россияне отрабатывают тактические элементы, которые им нужны для подготовки летного состава", – говорит LIGA.net представитель Воздушных сил Юрий Игнат.



Для Украины эти маневры российской авиации означают, что по всей стране объявляется воздушная тревога – каждый истребитель МиГ-31К несет угрозу запуска аэробалистической ракеты "Кинжал". Так что по всей стране на время этих маневров останавливается работа многих предприятий и заведений.

Возможно ли разделить воздушные тревоги по степени угрозы, чтобы жизнь в стране не замирала всякий раз, когда в России взлетает истребитель – коротко.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Зеленский на Ставке поручил Минобороны, Генштабу и Кабмину найти решение, чтобы взлеты МиГ-31, являющиеся носителями аэробалистических "Кинжалов", не парализовали страну на часы.

О том, что одним из вариантов решения проблемы может быть дифференциация тревог по степени угрозы, впервые заговорили еще осенью 2022 года. Тогда же глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев посчитал: ущерб от тревог составляет 7,5 млрд гривен в день.

В ноябре воздушные тревоги по всей Украине звучали дольше и чаще.

Продолжительность тревог увеличилась практически вдвое по сравнению с октябрем – в прошлом месяце российские пилоты отрабатывали только взлеты и посадки.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Технически, только маневрами истребителей россияне имеют возможность держать Украину в состоянии воздушной тревоги часами, напоминает LIGA.net спикер Воздушных сил: "Один МиГ садится – взлетает другой. Поднять потом третий – тоже не проблема. Они так уже делали раньше, даже без дозаправки. Весной тревоги звучали по 3-4 раза в день.

Главная задача Воздушных сил – сообщить об опасности, но градации уровня угроз при взлетах этих истребителей дальнего действия нет. С каждым таким взлетом угроза ударов "Кинжалами" реальна, добавляет Игнат.



Кроме того, на нее могут наслаиваться другие угрозы .

"Если по конкретной области ранее была объявлена угроза баллистики, фактически тревога становится двойной, – говорит он. – То же касается и работы тактической авиации, которая может выпустить ракету Х-59 с боевой частью до 300 килограммов. Все эти факторы следует учитывать".

Звук сирены, слышимый на улицах – это сигнал гражданской защиты, который называется "внимание всем", объясняет LIGA.net директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской госадминистрации Роман Ткачук.

"Сирена – предупреждение, что нужно открыть новости и посмотреть, какая угроза, – говорит Ткачук. – Это не исключительно воздушная тревога. Ее включают и в случае чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера".

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ЧТО ДАЛЬШЕ. На больших расстояниях невозможно определить, поднялся ли в воздух перехватчик МиГ-31 с "Кинжалом" или без, напоминает LIGA.net авиаэксперт Валерий Романенко. Но Украина должна научиться жить рядом с этой опасностью и выработать новые подходы, убежден он.

Чтобы это останавливало жизнь на всей территории страны.

"У россиян более 120 самолетов типа МиГ-31. Отличить, какой из них – "К", на расстоянии невозможно, – говорит Романенко. – Если завтра они начнут все по очереди поднимать в воздух, нам придется сидеть в бомбоубежищах круглосуточно. У нас война не двух армий. Это война – двух стран. Первый, у кого падает экономика, проигрывает войну".

Одним из вариантов решения проблемы тревог является изменение реакции местных властей на разные виды угроз, считает Романенко. Дифференциация опасностей, по его мнению, должна основываться на анализе поведения самолетов.

"Группа МиГ-31 взлетела. Их база в Саваслейке, возле Мурома, бог знает где. Если самолеты собираются запускать ракеты, они направятся в сторону Украины, потому что от точки пуска до точки попадания в них дальность невысокая, – рассуждает авиаэксперт. – Если видно, что группа самолетов двигается в направлении Украины, действительно можно объявлять тревогу по всей стране.

Игнат говорит, что простого ответа на вопрос изменения подхода к тревогам – объявляющих через МиГи – нет. Потому что, с одной стороны, угроза ударов вполне реальна. Даже если это обломки сбитой ракеты. "С другой стороны, один МиГ – одна ракета, перед которой замирает вся Украина", – признает он.

Сколько времени нужно на реализацию доверенности Зеленского – пока никто сказать не может. В Киеве, например, где во время тревоги останавливается движение транспорта, работа части предприятий и заведений, пока масштабные изменения не предвидятся. В Киевской городской военной администрации, отвечающей за общественный порядок и безопасность, пока это не комментируют.

В КГГА говорят, что пока все остается как есть. "Ни от военных, ни от Государственной службы чрезвычайных ситуаций никаких поручений или руководящих документов по этим изменениям мы не получали", – говорит Ткачук.

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