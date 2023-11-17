Чи реально розділити повітряні тривоги за ступенем загрози, щоб тренувальні польоти російських носіїв "Кинджалів" не зупиняли Україну на кілька годин

Президент України Володимир Зеленський 17 листопада доручив розробити рішення, за допомогою якого вдасться мінімізувати втрати через довготривалі тривоги, викликані вильотами російських носіїв "Кинджалів".

У листопаді повітряні тривоги по всій Україні лунали довше і частіше через відпрацювання дозаправлення в повітрі російських винищувачів МіГ-31К.



"Росіяни відпрацьовують тактичні елементи, які їм потрібні для підготовки льотного складу", – каже LIGA.net речник Повітряних сил Юрій Ігнат.



Для України ці маневри російської авіації означають, що по всій країні оголошується повітряна тривога – кожен винищувач МіГ-31К несе загрозу пуску аеробалістичної ракети "Кинджал". Тож по всій країні на час цих маневрів зупиняється робота багатьох підприємств та закладів.

Чи можливо розділити повітряні тривоги за ступенем загрози, щоби життя в країні не завмирало щоразу, коли в Росії злітає винищувач, – коротко.

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ЩО СТАЛОСЬ. Зеленський на Ставці доручив Міноборони, Генштабу та Кабміну знайти рішення, щоб злети МіГ-31, які є носіями аеробалістичних "Кинджалів", не паралізували країну на години.

Про те, що одним з варіантів вирішення проблеми може бути диференціація тривог за рівнем загрози, вперше заговорили ще восени 2022 року. Тоді ж голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев порахував: збитки від тривог становлять 7,5 млрд грн на день.

У листопаді повітряні тривоги по всій Україні лунали довше і частіше.

Тривалість тривог збільшилась практично вдвічі, порівнюючи з жовтнем, – минулого місяця російські пілоти відпрацьовували лише злети та посадки.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Технічно, лише маневрами винищувачів росіяни мають можливість тримати Україну у стані повітряної тривоги годинами, нагадує LIGA.net речник Повітряних сил: "Один МіГ сідає – злітає інший. Підняти потім третій – теж не проблема. Вони так вже робили раніше, навіть без дозаправлення. Навесні тривоги лунали 3-4 рази на день".

Головне завдання Повітряних сил – повідомити про небезпеку, але градації рівня загроз під час злетів цих винищувачів дальньої дії немає. З кожним таким зльотом загроза ударів "Кинджалами" є реальною, додає Ігнат.



Крім того, на неї можуть нашаровуватись інші загрози.

"Якщо стосовно конкретної області раніше була оголошена загроза балістики, фактично тривога стає подвійною, – каже він. – Те саме стосується і роботи тактичної авіації, яка може випустити ракету Х-59 з бойовою частиною до 300 кг. Всі ці фактори треба враховувати".

Звук сирени, який чутно на вулицях, – це сигнал цивільного захисту, який називається "Увага всім", пояснює LIGA.net директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації Роман Ткачук.

"Сирена – попередження, що треба відкрити новини та подивитись, яка є загроза, – каже Ткачук. – Це не виключно повітряна тривога. Її включають і в разі надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру".

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ЩО ДАЛІ. На великих відстанях неможливо визначити, чи у повітря піднявся перехоплювач МіГ-31 з "Кинджалом", чи без, нагадує LIGA.net авіаексперт Валерій Романенко. Але Україна має навчитись жити поруч із цією небезпекою та напрацювати нові підходи, переконаний він.

Щоб це не зупиняло життя на всій території країни.

"У росіян понад 120 літаків типу МіГ-31. Відрізнити, який з них – "К", на відстані неможливо, – каже Романенко. – Якщо завтра вони почнуть всі по черзі підіймати в повітря, нам доведеться сидіти у бомбосховищах цілодобово. У нас війна не двох армій. Це війна – двох країн. Перший, в кого падає економіка, програє війну".

Одним з варіантів вирішення проблеми тривог є зміна реакції місцевої влади на різні види загроз, вважає Романенко. Диференціація небезпек, на його думку, має базуватись на аналізі поведінки літаків.

"Група МіГ-31 злетіла. Їхня база у Саваслейці, біля Мурома, бозна-де. Якщо літаки збираються запускати ракети, вони попрямують в сторону України, бо від точки пуску до точки влучання у них дальність невисока, – розмірковує авіаексперт. – Якщо видно, що група літаків рухається в напрямку України, дійсно можна оголошувати тривогу по всій країні".

Ігнат каже, що простої відповіді на питання зміни підходу до тривог – тих, що оголошують через МіГи, – немає. Бо, з одного боку, загроза ударів є цілком реальною. Навіть коли це уламки збитої ракети. "З іншого боку, один МіГ – одна ракета, перед якою завмирає вся Україна", – визнає він.

Скільки часу потрібно на реалізацію доручення Зеленського – поки ніхто сказати не може. У Києві, наприклад, де під час тривоги зупиняється рух транспорту, робота частини підприємств та закладів, поки масштабних змін не передбачається. У Київській міській військовій адміністрації, яка відповідає за громадський порядок і безпеку, наразі це не коментують.

У КМДА кажуть, що поки все лишається як є. "Ані від військових, ані від Державної служби надзвичайних ситуацій жодних доручень або керівних документів стосовно цих змін ми не отримували", – говорить Ткачук.

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