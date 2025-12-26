Щоб зрозуміти, чому саме Бессарабія стала одним з епіцентрів російських повітряних атак, LIGA.net поговорила із представниками місцевої влади, захисниками області та військовими аналітиками. Те, з чим раніше не впорались російські спецслужби та десант, Кремль намагається реалізувати за допомогою дронів та ракет.

Пояснюємо, чому Росія знову зосередилась на Одеській області, чого не вистачає ППО півдня та що буде далі.