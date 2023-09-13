Украина нанесла удар по Севастополю и впервые поразила подводную лодку: главное об атаке

Во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы на судоремонтном заводе. Украинские военные намекают на удар крылатыми ракетами с бомбардировщиков и говорят о поражении подлодки и большого десантного корабля.

"Севастополь – это ремонтная база, – говорит LIGA.net капитан ВМС Украины первого ранга в запасе Павел Лакийчук. – Эти корабли появились там для ремонта и технического обслуживания. Мы их подловили".

Что известно об атаке на Севастополь, как это влияет на потенциал Черноморского флота РФ и чего ждать дальше – коротко на LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Утром 13 сентября в Севастополе прозвучала серия взрывов. Гауляйтер оккупантов в городе Михаил Развожаев заявил о ракетной атаке и пожаре на "не-гражданском объекте". Сфотографировался у пожара на площадке Севастопольского морского завода.

Позже Минобороны РФ сообщило, что в сторону Севастополя летели якобы 10 крылатых ракет – повреждены два стоящих на ремонте корабля.

Поражения получили подлодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск", уточнил собеседник LIGA.net в Главном управлении разведки Минобороны. По данным OSINT-исследователей, оба на момент ударов находились в сухом доке.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук опубликовал в Telegram фото горящего Севастополя и поблагодарил украинских летчиков. Он намекнул, что для атаки использовались британские ракеты Storm Shadow – или идентичные им французские SCALP.

В профильном издании Defense Express не исключают, что вместе с крылатыми ракетами были задействованы ракеты-приманки MALD.

Детали о повреждениях кораблей пока нет. Россияне еще сами не знают, пригодны ли они к ремонту, говорит собеседник в ГУР. Но, судя по масштабам пожара, повреждения должны быть очень серьезными, отмечает LIGA.net капитан ВМС первого ранга в запасе Павел Лакийчук.

На выложенных в полдень 13 сентября новых кадрах видно, что открытого огня на БДК "Минск" уже нет, но он до сих пор дымится.

Россияне также утверждают, что параллельно произошла попытка трех морских дронов атаковать российские корабли во время перехода – но они были уничтожены. Деталей из других источников этого эпизода нет.

Во время атаки на Севастополь по всему миру было падение спутниковой связи Starlink, которая, вероятно, до сих пор используется украинскими дронами. Основатель Starlink Илон Маск уже отключал его минувшей осенью – чтобы помешать украинцам ударить по российским кораблям.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Это самая масштабная атака на Севастополь с начала большой войны, говорит LIGA.net экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев. Ракетам удалось прорвать эшелонированную российскую ПВО.

Эта атака стала первым для украинцев поражением подлодки. Да еще и в условиях отсутствия специализированных средств для борьбы с субмаринами – таких как противолодочные самолеты.

Это уникальный случай – первое в истории поражение подлодки крылатой ракетой, говорит LIGA.net капитан ВМС первого ранга в запасе и эксперт Defense Express Владимир Заблоцкий.

И это лучший способ бороться с ракетоносителями. Уничтожать их до выхода в море.

"Когда-то американский контр-адмирал Мехен сказал: борьба за господство на море начинается от берегов противника. Мы можем записать себе это", – говорит капитан.

Подлодка "Ростов-на-Дону" 877/636 проекта была спущена на воду в 2014 году и является одной из шести российских субмарин в Черном море.

Это очень коварное оружие, говорит LIGA.net Павел Лакийчук.

Субмарина носит крылатые ракеты "Калибр" и, в отличие от кораблей, стреляет ими из подводного положения.

"Корабль мы видим и можем получше подготовиться к удару. С подлодкой мы не знаем, откуда вылетает и когда, – объясняет капитан. – В Севастополе находится ремонтная база, и "Минск" прибыл именно с целью ремонта. Мы его подловили. Минус подлодка. Очень хорошо".

Подлодки способны нести и ядерное оружие, поэтому охота на них является стратегической задачей, говорит Заблоцкий: "Это еще и наш вклад в безопасность Европы".

БДК "Минск" приписан к Балтийскому флоту и был переброшен в Черное море накануне полномасштабного вторжения. Он относится к 775 классу – является братом "Оленегорского горняка", который был поврежден морскими дронами месяц назад в Новороссийске.

В начале большой войны россияне рассчитывали на десантную операцию – БДК были видны с берега Одессы, рассказывает LIGA.net капитан 1 ранга в запасе Андрей Рыженко. Затем их использовали для обстрелов Мариуполя из РСЗО "Град" – один корабль может иметь 320 ракет.

После получения Украиной береговых ракетных комплексов "Гарпун" и "Нептун" оккупанты используют БДК как корабли снабжения, говорит Лакийчук. Их повреждение – удар в первую очередь по логистике.

Сейчас у россиян остаются восемь БДК в Черном море, добавляет Заблоцкий: "Два из них очень старые. Из восьми остается шесть. Это очень сильная нагрузка. Если Крым отрежут, то обеспечить его будет очень трудно".

Удар по заводу и доку тоже важен. Детали повреждений еще неизвестны, но оккупанты отчитались о ликвидации пожара только в полдень.

Заводы Севастополя достаточно загружены, ведь корабли активно вовлечены в агрессию, говорит Рыженко. Эти предприятия очень важны для россиян: производят базовый ремонт, обслуживают вооружение кораблей.

Насколько серьезно поражение сухого дока – зависит от характера повреждения, говорит Заблоцкий: "Россияне скрывают последствия... Если взорвать ворота, защищающие от внешней воды, то это может вывести его из строя надолго".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Нужно больше деталей и заявлений должностных лиц для оценки эффективности атаки, говорит Селезнев. Особенно – учитывая дорогостоящую стоимость и ограниченное количество ракет в Украине.

По его мнению, более эффективными для подобных атак могли бы стать более дешевые американские баллистические ракеты ATACMS (их еще не передали).

Их носителем являются западные ракетные системы типа HIMARS, которых у Украины относительно много, говорит он. В случае со Storm Shadow носителем является бомбардировщик Су-24. Их меньше, россияне на них охотятся, а пилоты каждый раз идут на риск.

"Чтобы меньшими усилиями достигать таких же результатов, нам нужны ATACMS. Уже 19 сентября состоится следующий Рамштайн", – напоминает Селезнев.

Ремонтироваться в Севастополе россияне не прекратят, прогнозирует Лакийчук. Порты Новороссийска и Туапсе в полной мере не обеспечивают потребности Черноморского флота. "Хотят они того или нет, но им придется использовать Севастополь по максимуму", – считает капитан.

Россияне будут пытаться больше обезопасить свои корабли, говорит Селезнев. В первую очередь – тянуть дополнительные системы ПВО в Севастополь. Также, возможно, передислоцируют часть не носящих "Калибры" кораблей в Новороссийск или ближе к Керчи.

Но Украина продолжит охоту на флот оккупантов. "Продолжение следует..." – намекнул командующий Воздушными силами генерал Олещук.

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