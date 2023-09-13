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Тема дня | Україна завдала удару по Севастополю та вперше вразила підводний човен: головне про атаку

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Україна завдала удару по Севастополю та вперше вразила підводний човен: головне про атаку - Фото
Ракетний удар по Севастополю (колаж - Олександр Чепіга/LIGA.net)
13.09.2023, 17:45

Українська авіація атакувала морський завод у Севастополі. Командувач Повітряних сил обіцяє: далі буде

У тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи на судноремонтному заводі. Українські військові натякають на удар крилатими ракетами з бомбардувальників та кажуть про ураження підводного човна і великого десантного корабля.

"Севастополь – це ремонтна база, – каже LIGA.net капітан ВМС України першого рангу у запасі Павло Лакійчук. – Ці кораблі з’явились там для ремонту і технічного обслуговування. Ми їх підловили".

Що відомо про атаку на Севастополь, як це впливає на потенціал Чорноморського флоту РФ та чого чекати далі – коротко на LIGA.net.

ЩО СТАЛОСЯ. Зранку 13 вересня у Севастополі пролунала серія вибухів. Гауляйтер окупантів у місті Михайло Развожаєв заявив про ракетну атаку та пожежу на "не-цивільному об’єкті". Та сфотографувався біля пожежі на майданчику Севастопольського морського заводу.

Україна завдала удару по Севастополю та вперше вразила підводний човен: головне про атаку

Пізніше Міноборони РФ повідомило, що в бік Севастополя летіли нібито 10 крилатих ракет – пошкоджені два кораблі, що стояли на ремонті.

Ураження отримали підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ", уточнив співрозмовник LIGA.net в Головному управлінні розвідки Міноборони. За даними OSINT-дослідників, обидва на момент ударів перебували у сухому доці.

Україна завдала удару по Севастополю та вперше вразила підводний човен: головне про атаку

Командувач Повітряних сил Микола Олещук опублікував у Telegram фото палаючого Севастополя та подякував українським льотчикам. Він натякнув, що для атаки використовувалися британські ракети Storm Shadow – або ж ідентичні їм французькі SCALP.

У профільному виданні Defense Express не виключають, що разом із крилатими ракетами також були задіяні ракети-приманки MALD.

Деталей щодо пошкодження кораблів поки немає. Росіяни ще самі не знають, чи придатні вони для ремонту, каже співрозмовник у ГУР. Але з огляду на масштаби пожежі, пошкодження мають бути дуже серйозними, зазначає LIGA.net капітан ВМС першого рангу в запасі Павло Лакійчук.

На викладених у полудень 13 вересня нових кадрах видно, що відкритого вогнища на ВДК "Мінськ" вже немає, але з нього досі йде дим.

Україна завдала удару по Севастополю та вперше вразила підводний човен: головне про атаку

Росіяни також стверджують, що паралельно відбулася спроба трьох морських дронів атакувати російські кораблі під час переходу – але вони були знищені. Деталей з інших джерел щодо цього епізоду немає.

Під час атаки на Севастополь у всьому світі було падіння супутникового зв’язку Starlink, який, ймовірно, і досі використовується українськими дронами. Засновник Starlink Ілон Маск вже вимикав його минулої осені – щоб завадити українцям вдарити по російських кораблях.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Це наймасштабніша атака на Севастополь з початку великої війни, каже LIGA.net ексречник Генштабу Владислав Селезньов. Ракетам вдалось прорвати ешелоновану російську ППО.

Ця атака стала першим для українців ураженням підводного човна. Та ще й в умовах відсутності спеціалізованих засобів для боротьби з субмаринами – таких як протичовнові літаки.

Це унікальний випадок – перше в історії ураження підводного човна крилатою ракетою, каже LIGA.net капітан ВМС першого рангу у запасі та експерт Defense Express Володимир Заблоцький.

І це – найкращий спосіб боротися з ракетоносіями. Знищувати їх до виходу в море. 

"Колись американський контрадмірал Мехен сказав: боротьба за панування на морі починається від берегів противника. Ми можемо записати собі це", – каже капітан.

Підводний човен "Ростов-на-Дону" 877/636 проєкту був спущений на воду 2014 року і є однією із шести російських субмарин у Чорному морі.

Це дуже підступна зброя, каже LIGA.net Павло Лакійчук.

Субмарина носить крилаті ракети "Калібр" та, на відміну від кораблів, стріляє ними з підводного положення.

"Корабель ми бачимо та можемо трохи краще підготуватись до удару. З підводним човном ми не знаємо, звідки вилітає і коли, – пояснює капітан. – У Севастополі розташована ремонтна база, і "Мінськ" прибув саме з метою ремонту. Ми його підловили. Мінус підводний човен. Дуже добре".

Підводні човни здатні носити і ядерну зброю, тож полювання на них є стратегічним завданням, каже Заблоцький: "Це ще й наш внесок у безпеку Європи".

ВДК "Мінськ" приписаний до Балтійського флоту та був перекинутий до Чорного моря напередодні повномасштабного вторгнення. Він належить до 775 класу – є братом "Оленегорского горняка", який був пошкоджений морськими дронами місяць тому у Новоросійську.

На початку великої війни росіяни розраховували на десантну операцію – ВДК було видно з берега Одеси, розповідає LIGA.net капітан 1 рангу у запасі Андрій Риженко. Потім їх використовували для обстрілів Маріуполя з РСЗВ "Град" – один корабель може мати 320 ракет.

Після отримання Україною берегових ракетних комплексів "Гарпун" і "Нептун" окупанти використовують ВДК як кораблі забезпечення, каже Лакійчук. Їх пошкодження – удар в першу чергу по логістиці.

Зараз у росіян залишаються вісім ВДК у Чорному морі, додає Заблоцький: "Два з них є дуже старими. З восьми залишається шість. Це дуже сильне навантаження. Якщо Крим відріжуть, то забезпечити його буде дуже важко".

Удар по заводу та доку теж є важливим. Деталі ушкоджень ще невідомі, але окупанти відзвітували про ліквідацію пожежі лише опівдні.

Заводи Севастополя досить завантажені, адже кораблі активно залучені до агресії, каже Риженко. Ці підприємства дуже важливі для росіян: роблять ремонт, обслуговують озброєння кораблів.

Наскільки серйозним є ураження сухого доку – залежить від характеру пошкодження, каже Заблоцький: "Росіяни приховують наслідки... Якщо підірвати ворота, які захищають від зовнішньої води, то це може вивести його з ладу надовго".

ЩО ДАЛІ. Потрібно більше деталей та заяв посадових осіб, щоб оцінити ефективність атаки, каже Селезньов. Особливо – враховуючи дорогу вартість та обмежену кількість ракет в України.

На його думку, ефективнішими для подібних атак могли б стати дешевші американські балістичні ракети ATACMS (їх ще не передали).

Їхнім носієм є західні ракетні системи типу HIMARS, яких в України є відносно багато, каже він. У випадку зі Storm Shadow носієм є бомбардувальник Су-24. Їх менше, росіяни на них полюють, а пілоти щоразу йдуть на ризик.

"Щоб меншими зусиллями досягати таких самих результатів, нам потрібні ATACMS. Вже 19 вересня відбудеться наступний Рамштайн", – нагадує Селезньов.

Ремонтуватися в Севастополі росіяни не припинять, прогнозує Лакійчук. Порти Новоросійська і Туапсе повною мірою не забезпечують потреби Чорноморського флоту. "Хочуть вони того чи ні, але їм доведеться використовувати Севастополь по максимуму", – вважає капітан.

Росіяни намагатимуться більше убезпечити свої кораблі, каже Селезньов. В першу чергу – тягнути додаткові системи ППО в Севастополь. Також, можливо, передислокують частину кораблів, що не носять "Калібри", до Новоросійська або ближче до Керчі.

Але Україна і далі полюватиме на флот окупантів. "Далі буде..." – натякнув командувач Повітряних сил генерал Олещук.

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Марко Сировой
Марко Сировой
Кореспондент LIGA.net
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