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Тема дня | "Украина получила максимум". Как прошел первый день визита Зеленского в США: детали

Цей матеріал також доступний українською
Владимир Зеленский (коллаж - Таисия Зарянова:LIGA.net)
01.09.2021, 19:00

Стартовал визит Зеленского в США. Чем он закончился, какие соглашения были подписаны и чем они помогут Украине

31 августа состоялся первый полноценный день визита президента Владимира Зеленского в США. Подписанные документов в сфере обороны и энергетики эксперты не считают прорывом, но максимумом, на который могла рассчитывать Украина. Чем США готовы помочь Украине, о чем договорились и чего ожидать от сегодняшней встречи с Джо Байденом, — в коротком разборе LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Первый рабочий день президента в США начался с подписания двух документов в области энергетики. Первый документ – это совместное заявление министров энергетики США и Украины об усилении энергетического и климатического партнерства.

Документ, в частности, фиксирует готовность американской стороны помогать украинскому правительству развивать конкурентные и прозрачные рынки, усилить энергетическую безопасность страны и провести декарбонизацию экономики.

Какой-либо конкретики в этом заявлении нет. В отличие от второго подписанного документа. Речь идет о меморандуме между НАЭК Энергоатом и американской компанией Westinghouse Electric. И хоть меморандум тоже декларативный, он предполагает конкретные шаги, но без сроков.

Подписав документ, обе компании пообещали достроить на Хмельницкой АЭС (ХАЭС) четвертый энергоблок по технологии AP1000 (вместо российских ВВВЭР-1000) и построить в Украине еще четыре атомных энергоблока дополнительно.

Общая стоимость проекта – до $30 млрд.

Теоретически дополнительные энергоблоки могут разместить на Запорожской и Ровенской АЭС, сообщили LIGA.net в Энергоатоме. Но конкретного решения пока нет – четвертый энергоблок на ХАЭС должен оказаться пилотным и будущие проекты будут зависеть от его реализации.

Истории уже знакомы подобные меморандумы. В 2016 году практически аналогичный меморандум Энергоатом подписал с корейской компанией Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP).

Однако с тех пор строительство третьего и четвертого энергоблоков на ХАЭС так и не началось. Поэтому гарантий, что в этот раз история не повториться по-прежнему нет.

После этого Зеленский встретился с руководителем NASA Биллом Нельсоном. Стороны обсудили перспективы участия украинских предприятий в проекте Antares, программе освоения Луны "Артемида", а также проекты, к которым "Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями".

Владимир Зеленский и руководитель Nasa Билл Нельсон (фото – Офис президента)

В этом контексте позже было подписан меморандум о взаимопонимании между Госкосмосом Украины и Космическим командованием Минобороны США о сотрудничестве в сфере безопасности космических полетов. Этот документ открывает для Украины дополнительные возможности "в контексте намерений по подготовке собственной ракеты-носителя для будущих коммерческих запусков".

В Пентагоне Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Глава Пентагона напомнил, что Байден одобрил выделение дополнительного пакета помощи в сфере безопасности на $60 млн, который включает противотанковые системы Javelin и другие виды вооружения. По словам Остина, с 2014 года США выделили более $2,5 млрд для поддержки ВСУ.

Читайте также: Глава Пентагона осенью приедет в Киев, будет работать над документами с Украиной

В рамках визита в Пентагон министры обороны двух стран подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. Документ подтверждает поддержку США в противодействии российской агрессии, включая программу тренировок и учений.

Также США будут помогать Украине в реформах оборонного сектора в соответствии со стандартами НАТО, а также углублять сотрудничество в Черноморском регионе с целью обеспечения судоходства и "эффективного противодействия внешним угрозам". Страны усилят сотрудничество в сфере кибербезопасности и оборонительных разведывательных сообществ.

Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин (фото – Офис президента)

Кроме того, было подписано соглашение о проектах в сфере исследований и разработок. Документ создает условия для внедрения передовых оборонительных технологий и начала проектов в сфере модернизации вооружения с привлечением инвестиций США.

В Пентагоне также подписали соглашения об установлении линии защищенной связи и использовании информации о тех, кто путешествует. В частности, Украине помогут развернуть систему автоматизированного нацеливания ATS-GLOBAL, которая используется пограничной службой США для анализа информации о пассажирах в аэропортах.

В свою очередь Минэкономики Украины подписало меморандум с Экспортно-импортным банком США. Украина может получить $3 млрд для финансирования американского экспорта в Украину.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Зеленский считает первый день визита в США "предметным и хорошо подготовленным". Согласен с ним директор Центра международных исследований Владимир Дубовик.

"Визит создает хорошую картинку. Для той же Москвы. Приезжает друг к другу, союзник к союзнику. И идет доверительный диалог. Бумаги, которые подписываются, не являются прорывом, но они фиксируют достаточно высокий уровень отношений", — отметил эксперт в комментарии LIGA.net.

По мнению Дубовика, на фоне Северного потока-2 сотрудничество с США в сфере энергетики крайне важно для Украины.

"Мы должны сосредоточить наши усилия не на том, чтобы заблокировать газопровод, а на том, чтобы получить инвестиции и компенсации от Германии, США и других стран. В этом смысле соглашение с Westinghouse – это шаг в правильном направлении", — считает Дубовик.

Политолог Николай Белесков говорит, что от визита Украина получает максимум от того, что можно получить. Наиболее перспективной для него выглядит соглашение о совместных разработках.

"Наш военно-промышленный комплекс не интегрирован в западный ВПК. Нет совместных разработок и притока инвестиций. Потенциально это было бы нам интересно. С другой стороны, если бы западному ВПК было бы что-то интересно, они бы уже это делали без всяких соглашений. Поэтому есть риск, что соглашение может остаться декларацией", — предполагает Белесков.

В то же время 1 сентября стало известно, что Укроборонпром подписал три соглашения о сотрудничестве с американскими оборонными компаниями на общую сумму $2,5 млрд. В частности, соглашение с компанией Harris Global Communications Inc. предусматривает реализацию проектов по поставкам продукции в Украину, включая дальнейшую ее интеграцию в воздушные, наземные и морские системы.

В рамочном оборонном соглашении Белесков не нашел чего-то кардинально нового, и видит в этом вину не только Украины. "Пока Байден будет думать, что можно стабилизировать противостояние с Россией, он не будет радикально увеличивать помощь Украине. Но и с нашей стороны есть вопросы. Чтобы выходить на прорывные договоренности, нужно убеждать США, почему в их интересах увеличивать помощь", — отметил Белесков в комментарии LIGA.net.

Американская аудитория привыкла к серьезным убедительным аргументам, — считает Белесков.

По словам Белескова, в соглашении четко зафиксировано: Украина должна реформировать свой ВПК, чтобы не рассчитывать полностью на помощь США. И пока Украина не приведет в порядок свои закупки и не начнет использовать существующие ресурсы, рассчитывать на радикальное увеличение помощи не стоит, резюмирует политолог.

Касательно договоренностей в космической области, то США ищут партнера для софинансирования мегапроектов вроде "Артемида", которому к тому же могли бы доверить часть работ, рассказывает LIGA.net собеседник в Госкосмосе на правах анонимности.

И здесь у Украины действительно есть шансы на удачное сотрудничество, считает он. "Артемида" состоит из двух частей: высадка и исследование на поверхности луны и построение окололунной станции Lunar Gateway.

"Что касается перспектив Украины в первой части – я скептичен, а вот в рамках второй – Lunar Gateway – есть одна небольшая ниша, которую должна делать Россия, но до сих про никто не взялся – специализированный небольшой шлюзовой модуль".

Украина может предложить сделать этот модуль, особенно учитывая, что в 1998 году, когда формировалась МКС, у нас был такой проект, уверен собеседник.

В рамках другой упомянутой программы "Антарес" (поставка грузов на международную космическую станцию) Украина может только продолжить сотрудничество, говорит он. Сейчас наши предприятия разработали и производят основную конструкцию первой ступени ракеты-носителя.

"Но если американцы будут пытаться продлить жизненный цикл МКС до 2030 года, то украинские мощности нужно будет модернизировать", — уточняет собеседник.

ЧТО ДАЛЬШЕ. 1 сентября в 21:00 по киевскому времени Байден встретиться с Зеленским в Белом доме. Планируется, что президенты обсудят вопросы безопасности, евроатлантической интеграции, военной помощи, реформы и план Зеленского по трансформации Украины, который он вчера представлял в Вашингтоне.

"Мы считаем, что эта встреча является поворотным моментом в двусторонних отношениях, поскольку мы продолжаем укреплять связи между нашими странами, и действительно стремимся поднять наше стратегическое партнерство на более высокий уровень", – говорится в заявлении Белого дома.

Кроме того, во время встречи украинский президент хочет предложить американскому коллеге модели участия США в урегулировании войны на Донбассе.

Белесков считает этот вопрос второстепенным. "Нам американцы интересны не участием в переговорных форматах, а помощью. Ее качество и объемы меняют баланс сил. Россияне могут понять, что давить на Украину уже не получится и надо договариваться", — считает он.

Дубовик надеется, что встреча двух президентов пройдет хорошо. Для этого, по его мнению, Зеленскому нужно "умерить аппетит". "И не выкатывать требования, как он делал в последние месяцы. Этого в отношениях с Байденом делать не надо. Нужно деликатно и спокойно общаться. И тогда визит пройдет успешно", — отметил эксперт.

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Юрий Смирнов

специальный корреспондент LIGA.net
Богдан Заика

корреспондент
Уляна Букатюк

корреспондент LIGA.net, раздел Бизнес
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Владимир Зеленский белый дом westinghouse оборонное соглашение джозеф байден визит зеленского в США
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