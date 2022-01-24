Когда Советский Союз распался, Британия, Россия и Соединенные Штаты подписали торжественное соглашение с Украиной: в обмен на отказ от третьего по величине ядерного арсенала в мире она получила гарантии безопасности и уважения ее независимости. Украина сдержала свое слово. Теперь наш черед, пишет лидер британской оппозиционной Лейбористской партии сэр Кир Стармер для The Telegraph.

LIGA.net приводит полный перевод статьи Стармера.

СПРАВКА. Партия лейбористов является второй по величине в стране: 202 депутата в палате общин, тогда как у правящей партии консерваторов (премьер Борис Джонсон) – 365 депутатов.

"Украина сдержала свое слово. А Владимир Путин – нет. Россия оккупировала Крым, поддержала сепаратистов на Донбассе и сейчас разместила более 100 000 военных вблизи украинской границы. Не надо забывать и о неоднократных актах агрессии, провокациях и вмешательстве во внутренние дела.

Для западных политиков недостаточно говорить о важности наших ценностей. Когда их испытывают на крепость, мы должны поддержать наших союзников. Лейбористы не только понимают, какую угрозу представляет путинская Россия, мы также решительно поддерживаем украинский суверенитет, независимость и территориальную целостность. На этой неделе я объяснил это послу Украины в Великобритании.

Ситуация на украинской границе – попытка Путина восстановить российское силовое влияние и восстановить господство над частью Европы. И это прямая угроза антиимпериалистическому принципу, согласно которому суверенные нации свободны выбирать себе союзников и образ жизни.

Поэтому очень важно, чтобы все партии в Вестминстере были едины в противостоянии российской агрессии. Я критично относился к хаосу, который сейчас происходит в нашем правительстве. Впрочем, я должен похвалить работу министра обороны Бена Уоллеса по этому поводу. Он упорно работал, чтобы объединить людей, написал понятный текст об аморальной природе российской агрессии и сделал все, чтобы Великобритания продолжала поддерживать способность Украины защищаться.

Двусторонние меры важны, но мы серьезно настроены дать отпор российской агрессии, на международном уровне нам нужен общий подход. Я считаю, что правительство должно активизироваться и вести нас вперед. Разногласия внутри НАТО ободрили Путина. Слишком долго опосредованным месседжем Москве было то, что Путин может делать все что ему вздумается, а Запад ничего не сделает в ответ.

Мы должны и дальше искать дипломатические пути для предотвращения конфликта. Впрочем, мы не можем заигрывать с требованиями России, чтобы Украина отказалась от своего желания когда-нибудь присоединиться к НАТО и ЕС. Никто не говорит о втягивании британских или союзнических войск в войну. Но мы должны сотрудничать с союзниками, использовать наши общие ресурсы, включая санкции, чтобы продемонстрировать России: ее действия повлекут последствия.

Мы должны стоять вместе с нашими украинскими союзниками и отстаивать их право на независимость.

Для Британии и наших союзников это означает принятие сложных решений. Необходимо решить проблему излишней зависимости Европы от поставок российских энергоносителей. Даже здесь, в Великобритании, нам не удалось избавить наши экономические и политические системы от денег, которые использовались для финансирования и поддержки режима Путина. Мы не можем оставаться мировой "пашней" для преступных денег.

Во-первых, мы должны поднять занавес и увидеть, кто реально владеет активами в Великобритании и как они используются. Для этого необходим закон о регистрации зарубежных организаций. Во-вторых, нужна реформа Регистрационной палаты Великобритании. Нет никаких оснований для того, чтобы собственность скрывалась от общественности за рядом фиктивных компаний.

В-третьих, правительство должно действовать в соответствии с рекомендациями, изложенными в отчете Комитета по разведке и безопасности относительно России. Это означает устранение недостатков в непонятном режиме контроля над капиталами и в реестре членов Палаты лордов или Палаты общин, входящих в состав правления зарубежных компаний.

В-четвертых, мы должны обеспечить, чтобы проходящий через парламент законопроект о выборах требовал, чтобы пожертвования для партий были прозрачными, а деньги для этих пожертвований – получены законным путем.

Чтобы усилить все это, Лейбористы объявили о создании рабочей группы по противодействию незаконным финансам с целью сделать Великобританию местом, где отмывать деньги будет труднее всего в мире.

Лейбористы гордятся своим интернационализмом. Мы гордимся своей ролью в создании НАТО. Чтобы продолжать защищать наши ценности и нашу безопасность, мы должны быть непоколебимы в своей позиции по поводу российской агрессии. Мы должны стоять вместе с нашими украинскими союзниками и отстаивать их право на независимость. И мы должны привести свой собственный дом в порядок, сыграв свою роль в освобождении Запада от его зависимости от денег, награбленных российской клептократией".

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