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Украина станет членом НАТО через ПДЧ, битва за Чернечий лес. Что надо знать утром

15.06.2021, 10:30
Украина станет членом НАТО через ПДЧ, битва за Чернечий лес. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня вторник, 15 июня. Температура от +16 до +26, курс доллара 27.00

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Застройка леса вызвала протест 300 людей. Среди них Руслана и Зибров. Что об этом известно

Киев и столичный пригород превратились в поле боя. Военные действия идут на десятках строительных площадок: последняя битва за Чернечий лес, где хотят построить элитный коттеджный городок. 

Сотни местных жителей вышли на протест и повалили забор. Представители инвесторов заваливают активистов документами, подтверждающими их права, и планами застройки, которая не должна привести к вырубке деревьев. Но все тщетно, местные жители не верят инвесторам. И в принципе против любой застройки. И так везде в Киеве. В столице уже есть неформальное, но мощное движение против любой застройки "Где угодно, только не в моем дворе (улице, районе, лесу)". 

Это патовая ситуация, и на самом деле она плохая для развития города. Но виновата в этом только столичная власть, которая так и не смогла предложить внятные правила застройки и проконтролировать их выполнение. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Украина станет членом НАТО через ПДЧ. Реформы надо продолжать – итог саммита Альянса

Без реформ НАТО не будет. Саммит альянса послал совершенно четкий сигнал Украине. Стучать и требовать – не поможет. Придется бороться с коррупцией, а не делать вид. 

Украине нужно "выполнять годовые национальные программы" в рамках комиссии Украина-НАТО – они "остаются механизмом, с помощью которого Украина продвигает реформы, касающиеся ее стремления к членству в НАТО". 

Исчерпывающе. 

Но есть и хорошие новости: российско-украинская война – не помеха для вступления в НАТО, заявил президент США. 

Так что ни Донбасс, ни Крым, ни Россия не смогут помешать интеграции в НАТО. Только наше бездействие. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. У Києві можна вакцинуватися не тільки в МВЦ. Половина бригад буде на місцях – Животенюк

Важлива інформація для киян, які хочуть вакцинуватися від ковіду. У столиці охочі можуть щепитися від COVID-19 не лише в центрі вакцинації в МВЦ на Лівобережній. Половина бригад їздитимуть на місця. Як дізнатися найближчий пункт до вас, крім МВЦ, і записатися, нам розповів координатор вакцинації в місті. Більше за лінком.

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