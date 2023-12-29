Украина в 2024. Чего ждать на фронте, в экономике и политике
- Война. Год вызовов и неожиданных возможностей
- Международная поддержка. Выжить в западной турбулентности
- Внутренняя политика. Уволят ли Залужного и когда выборы
- Деньги. Донорская стабильность – главный риск, доллар по 41
- Энергетика. Вылезти из долговой ямы и остановить транзит российского газа
- Аграрный рынок. Инфраструктура и "отбеливание" зерна
- Инвестиции. Мало стимулов и перспективное строительство
- Стартапы. Угроза мобилизации, массовый релокейт и спрос на оборонные технологии
- Цифровизация государства и миллион дронов для ВСУ
Делать любые прогнозы сегодня бесполезно. Готовя этот материал, наша редакция четко это осознавала. Впрочем, мы все же попытались собрать максимально важные решения, обстоятельства и процессы, на которые следует обратить внимание в следующем году, ведь именно от них будет зависеть судьба Украины.
Мы пообщались с международными аналитиками, военными, экономистами, волонтерами. Далее — кратко излагаем, какие ожидания у них от 2024 года в ключевых сферах.
Война. Год вызовов и неожиданных возможностей
В 2023 году Украина и мир начали переформатирование под реальность затяжной войны, которую начала Россия. В 2024 году проявятся первые результаты этих процессов.
Но вызовов для Украины в течение 2024 года будет больше, чем возможностей.
"Война – это дополнительные риски и нагрузки для Украины, – говорит LIGA.net представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. – Но вместе с тем это ровно такие же риски и для государства-агрессора. Часто – гораздо тяжелее для самой России".
Первую половину года Украина будет проводить стратегическую оборонную операцию. Чтобы получить от западных партнеров необходимое вооружение, накопить ресурсы и сформировать боеспособные подразделения перед восстановлением наступления.
Значительных продвижений вперед у Сил обороны, вероятно, не будет, местами они могут даже отступать. Есть риск, что часть украинского общества негативно воспримет такую ситуацию на поле боя, предупреждает LIGA.net военно-олитический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
На этом фоне Россия может усилить давление, требуя переговоров о замораживании конфликта на неприемлемых для Украины условиях (они еще и будут постоянно меняться, как это было с минскими договоренностями).
Прогнозировать, когда Украина возобновит наступление, тяжело и опасно, объясняет LIGA.net военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник. На это повлияет слишком много факторов: "Если через месяц появится возможность прорыва на каком-то участке фронта – может произойти наступление. Если россияне после выборов объявят очередную крупную мобилизацию и поставят в строй еще миллион, придется корректировать наши планы".
Мобилизация – залог выживания страны. Для пополнения потерь и формирования новых подразделений в течение года в ряды войск призовут около 500 000 граждан. Но чтобы она была эффективной, нужна эффективная коммуникация между войском и обществом. Пока на ее месте – пропасть, говорит LIGA.net экс-начальник пресс-службы Генштаба Владислав Селезнев.
Представители Генштаба и Минобороны должны детально разъяснять, что происходит и почему. Особенно, если речь идет о проблемных и болезненных вопросах, отмечает он.
Чтобы все осознавали, какую опасность для государства представляет недостаток людей в армии, понимали правила мобилизации и ощущали преимущества службы.
Россия будет чаще ощущать последствия своей агрессии на собственных территориях.
"Количество инцидентов на военных объектах, а также объектах инфраструктуры, обслуживающей геноцидную войну против украинцев, на территории самой Российской Федерации будет расти", – обещает Юсов из ГУР Минобороны.
Скорее всего, в январе Украина получит новый пакет помощи от США. Но тенденция к уменьшению поддержки просматривается уже достаточно четко.
"Запад больше не видит в России угрозу для Европы. Считает, что у Украины был шанс, но ей не удалось оттеснить россиян. Имеет много других приоритетов. Поддержка будет, но получать ее будет сложнее", – констатирует в разговоре с LIGA.net отставной вице-маршал Королевских ВВС Шон Белл (Великобритания).
Кроме того, мир столкнулся с дефицитом вооружения.
"Всего: бронемашин, самолетов, зенитно-ракетных комплексов, снарядов, артиллерии, пороха – нужно гораздо больше, чем возможно изготовить на планете в принципе. Технологическая база сокращалась в течение 30 лет со времени завершения холодной войны", – объясняет LIGA.net главный редактор Defense Express Олег Катков.
В 2024 году активизируются процессы, направленные на налаживание собственного производства вооружения и локализация этого производства. Это – единственный путь для Украины.
Генштаб уже продемонстрировал, что умеет превращать вызовы в возможности, добавляет LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. Яркий пример – вытеснение Черноморского флота оккупантов из северо-западной части Черного моря.
Разведка обещает: Силы обороны будут пользоваться всеми возможностями вытеснить и уменьшить влияние агрессора на разных направлениях. "Украина и дальше будет использовать очень нестандартные шаги и решения", – отмечает Юсов.
Чтобы увеличить поле возможностей в 2024 году, у аналитиков есть несколько советов:
- создать стратегию победы, которая станет указателем, как из пункта "А" (стратегическая оборона) прийти в пункт "Б" (победа Украины в войне);
- наладить механизм мобилизации;
– обеспечить для западных производителей вооружений привлекательные условия работы;
- собственное производство развивать по принципу "быстро, массово и дешево";
- ликвидировать коммуникационный провал между войском и обществом;
- решения и заявления ориентировать на достижение стратегической цели – выиграть войну.
Международная поддержка. Выжить в западной турбулентности
В 2023 году надежды Украины и Запада на контрнаступление не оправдались. И в 2024-м придется бороться не только на фронте, но и все сильнее на дипломатической арене.
"Уменьшение международного внимания к российскому вторжению в Украину уже стало фактом, которым не следует пренебрегать. Это ставит новые вызовы перед украинскими властями", – предупреждает LIGA.net Даниэль Шелиговский из Польского института международных отношений (Варшава).
В начале года, вероятнее всего, будут положительные новости. В январе Конгресс США разрешит споры относительно южной границы с Мексикой и одобрит пакет Украины на $61,7 млрд, прогнозирует LIGA.net Элизабет Хоффман из CSIS (Вашингтон).
В феврале следует ожидать 50 млрд евро макрофинанса от ЕС. У Брюсселя есть инструменты, чтобы обойти вето Виктора Орбана в этом вопросе и, возможно, даже лишить Венгрию права голоса в ЕС. Хотя по последней опции в Евросоюзе еще нет политической воли, убеждает LIGA.net доктор Бенджамин Таллис из DGAP (Берлин).
Но 2024 год на Западе – это калейдоскоп выборов: президентские – на Тайване и в Словакии, девять парламентских – в Европе, местные – в Германии и Польше, выборы в Европарламент и президента США, предвыборный год в Великобритании.
Для Украины это означает еще большую борьбу за внимание. Естественно, на выборах политики будут концентрироваться на внутренних проблемах, наиболее беспокоящих население. И меньше – на международных делах.
Второй избирательный вызов – рост по всей Европе крайних правых сил, часто пророссийских и изоляционистских. Популистский ветер на выборах в Европе будет раздувать и Россия, предупреждает LIGA.net Арина Луцевич из Chatham House (Лондон).
В Британии предохранителем проблем, связанных с вниманием, должен стать приход на должность главы МИД экс-премьера Дэвида Кэмерона. У него нет политических амбиций и он может сконцентрироваться на Украине, пока действующий премьер Риши Сунак будет заниматься внутренними делами, объясняет Луцевич.
Вероятная смена власти в начале 2025-го способна дать положительный импульс.
"В последнее время мы не видели такого лидерства от Британии, как было с танками, ракетами, ПТРК. Я подозреваю, что оно восстановится, если лейбористы победят на выборах", – говорит Таллис.
Больше всего в мире будут наблюдать за выборами в США. Реальные шансы вернуться к власти у Дональда Трампа, который обещает завершить войну за 24 часа ценой, вероятно, уступок со стороны Украины и является сторонником изоляционистской политики.
Из-за Трампа обеспокоены не только в Украине. В США приняли предохранитель – чтобы выход из НАТО президент мог принять только при согласии Конгресса. Но в Европе раздаются тревоги о том, будет ли Трамп верным оборонительным соглашениям и статье 5 устава НАТО.
"Даже в Британии говорят, что Трамп усугубит неопределенность, поскольку он очень непредсказуемый человек, – объясняет Луцевич. – Это всегда дает преимущество врагу, когда не можешь быть предсказуемым оппонентом".
Но волнения европейцев пока не приводят к действиям, возмущается Таллис:
Что делать Украине в год политической турбулентности на Западе?
Если помощь от ЕС и США будет задерживаться или сокращаться, экстренные потребности может перекрыть коалиция других стран, считает Луцевич. Канада, Япония, Южная Корея, Польша, Чехия, страны Балтии и севера Европы.
"Им проще взять макрофинансовые обязательства, но никто пока не может перекрыть военную помощь США", – предупреждает она.
Канцлер Германии Олаф Шольц также обещал активизировать помощь, если США начнут меньше поддерживать Украину. "Но вопрос – чем? Европа десятилетиями недоинвестировала в свои вооруженные силы. И Германия была первой среди стран, которые это делали", – говорит Таллис.
В такой турбулентный 2024 год у аналитиков есть несколько советов для Украины:
– Наращивать контакты с конгрессменами США. Чаще приглашать их в Украину. Конгресс утверждает или прекращает помощь.
– Не вставать на сторону ни одной из политсил перед выборами.
– Минимизировать цену для западных политиков за поддержку Украины: не ссориться с ними на эмоциях – не давать повода обществам быть против помощи.
- Подчеркивать победы: битву за Черное море, устойчивость экономики, кейсы борьбы с коррупцией, в частности аресты топ-чиновников.
– Изменить коммуникационную стратегию: вместо морали говорить языком пользы – как помощь Украине стимулирует западные экономики, помогает обновлять армии, уничтожать российскую технику, минимизировать влияние Китая и т.д.
– Усилить двустороннее сотрудничество: над оборонными соглашениями на министерском уровне, совместным производством оружия с компаниями ВПК.
– Больше показывать, насколько жестока война и то, что Россия делает на оккупированных территориях.
Внутренняя политика. Уволят ли Залужного и когда выборы
Полтора года войны в Украине относительно стабильно сохранялось эмбарго на внутреннюю политику. В сентябре 2023 года все сломалось.
Команда Зеленского начала активно прощупывать настроения общества по поводу вероятности проведения выборов во время войны. Начали регулярно появляться рейтинги доверия, а представительница президентской партии Марьяна Безуглая открыто критикует главнокомандующего, выполняя роль медиакиллера.
Одной из возможных причин может быть неудачное контрнаступление ВСУ летом 2023 года. Почти два года большой войны — это психологическая усталость общества из-за неопределенности, которая в 2024 году будет только расти, объясняет LIGA.net Антон Грушецкий, исполнительный директор КМИС.
Поэтому украинцы могут подсознательно искать виновных, считает социолог: "Нужно куда-то эту негативную энергию канализировать. Власть ищет виновных где-то вокруг, общество – во власти. И единственная реальная альтернатива власти на сегодня [ по опросам ] – это Залужный".
Возможная отставка Залужного сильно ударит по поддержке Зеленского, убежден Грушецкий. Единственный сценарий, при котором замена главнокомандующего сработает, — поставить вместо Залужного генерала, при котором произойдут качественные изменения на фронте.
"Но любой преемник Залужного будет восприниматься не как независимый человек, а как назначенный Офисом президента. И тогда все неудачи на фронте можно канализировать на Зеленского", — добавляет социолог.
Последний опрос КМИС показывает, что украинцы стали меньше доверять Зеленскому. В декабре 2022-го президенту доверяли 84%, сейчас – 62%. С рейтингами президентской партии – чем дальше, тем хуже.
С электоральной точки зрения власти заинтересованы в скорейших выборах – "пока не размылся рейтинг", говорит LIGA.net собеседник в руководстве фракции Слуга народа. Но признает, что во время военного положения это невозможно: "Выборы во время войны – это авантюра даже для нас".
Поскольку на фронте все признаки позиционной войны на истощение, о чем говорит Залужный, а стабильная финансовая помощь Украине под большим вопросом, то основания для возвращения высоких рейтингов власти представить сложно.
"Единственно возможной опцией легитимации власти в условиях отсутствия выборов может стать правительство национального единства", – заявил в эфире Лига.Talk публицист Виталий Портников.
"Любая другая модель рано или поздно приводит к потере доверия... Мы уже 20 месяцев как должны жить в таком режиме, и тогда никакая политика не вернулась бы", – считает он.
Подобное правительство среди действующих нардепов (условно премьер – Петр Порошенко, вице-премьер – Давид Арахамия ) не сработает, полагает Грушецкий.
Во-первых, к парламентским партиям сейчас низкий уровень доверия. Во-вторых, в таком правительстве не будут представлены избиратели, которые сегодня отдали бы свой голос за условные партии Залужного и волонтера Сергея Притулы.
Зеленский на прессконференции дал понять, что не поддерживает эту инициативу, по крайней мере создание правительства среди нардепов. Также президент дал понять, что не планирует увольнять членов своей команды, к которым у общества могут быть вопросы (речь об Олеге Татарове).
Политические прогнозы на 2024 год будут зависеть не столько от Украины, сколько от западных партнеров и ситуации на фронте, уверен Грушецкий.
Если Украина получит необходимое финансирование и оружие и обеспечит определенные успехи на фронте — все могут немного успокоиться.
"Но если нынешняя ситуация продолжится и в то же время разоблаченным на коррупции судьям все еще будут уменьшать залог, то это будет разъедать поддержку власти. А оппозиция будет это использовать и предлагать изменить что-то, что оживит политические процессы", – говорит он.
Еще один фактор, который уменьшит количество политики и объединит людей, – это новое широкомасштабное наступление России. Тогда на первый план выйдет вопрос выживания и будет не до споров.
Деньги. Донорская стабильность – главный риск, доллар по 41
Главным достижением 2023 года было обеспечение макрофинансовой стабильности на фоне обстрелов инфраструктуры и военных расходов.
Инфляция в 2023 году стремительно снизилась: с 26,6% в начале года до 5,1% в ноябре. Экономика постепенно восстанавливается. Валютный рынок устойчив. Международные резервы существенны. Мы смогли ощутимо снизить учетную ставку: с 25% до 15%. Это поддержит восстановление экономики, не создавая угроз для макрофинансовой стабильности", – прокомментировал LIGA.net итоги года глава Нацбанка Андрей Пышный.
Общий объем финансирования, направленный международными партнерами Украине в нынешнем году, по состоянию на 22 декабря составляет почти $41,5 млрд. В этом основной залог финансовой стабильности. И в зависимости от объемов и ритмичности помощи можно строить прогнозы на следующий год.
"Мы ожидаем, что в 2024 году появится ряд новых вызовов, едва ли не самый большой из которых – это риски, связанные с объемами и устойчивостью внешней финансовой поддержки Украины. Сейчас риски существенного сокращения финансовой помощи невысокие, и мы ожидаем, что Украина получит минимум $28-30 млрд", — говорит LIGA.net глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.
По его словам, это объемы поддержки, необходимые для сбалансирования внешних счетов до конца 2024 года:
На фоне роста экономики и замедления инфляции аналитики не прогнозируют существенного пересмотра уровня учетной ставки Нацбанка в следующем году.
"Цикл смягчения монетарной политики почти завершен, но символические снижения ставки возможны во втором полугодии 2024 года, если инфляционные и валютные риски будут оставаться сбалансированными", – говорит Виталий Ваврищук.
Еще одно достижение 2023 года, повлиявшее на финансовую стабильность, – заключение программы расширенного финансирования с МВФ. Ее уникальность состоит в том, что к ней прикреплен масштабный пакет международной помощи. В настоящее время он составляет $122 млрд в четыре года.
В то же время, как отмечают в ИСУ, на следующий год привлечение более $40 млрд внешних кредитов и грантов все еще не гарантировано, поэтому риск печати денег (покупки ОВГЗ) Нацбанком сохранится.
Еще одно важное ожидаемое событие 2024 года – реструктуризация украинских суверенных еврооблигаций. Условия реструктуризации будут в значительной степени зависеть от предположений о продолжительности войны и устойчивости международной финансовой помощи.
Основным вызовом на 2024 год НБУ видит сохранение контроля над инфляционными процессами. Среди других задач – поддержка и смягчение кредитования, что позволит экономике развиваться.
Энергетика. Вылезти из долговой ямы и остановить транзит российского газа
В энергетике Украина постоянно испытывает вызовы, с которыми не сталкивалась ни одна страна в мире. Прошлой зимой оккупанты обстреляли ракетами подстанции магистральной сети для передачи электроэнергии, мощности тепловой и гидрогенерации. До этого страна потеряла крупнейшую Запорожскую АЭС, которая давала около трети электричества Украине. В начале июня оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Это также создало проблемы для работы других ГЭС на Днепре.
На зиму 2023-2024 годов украинцы готовились использовать генераторы в условиях графиков отключений. Пока их нет. Что помогло? В первую очередь, усиление противовоздушной и противоракетной обороны.
Через год оператор систем передачи – государственное Укрэнерго, оператор ГЭС – государственное Укргидроэнерго и крупнейший оператор ТЭС – ДТЭК Энерго Рината Ахметова восстановили часть мощностей по передаче и генерации. Помогает, что потребление электроэнергии значительно ниже, чем до широкомасштабного вторжения.
Достижением страны стала дальнейшая интеграция украинской энергосистемы с европейской. В течение года Украина увеличила возможность обмена электроэнергией с европейскими странами до 1,7 ГВт. Это мощность почти двух блоков АЭС. В декабре Укрэнерго стало полноправным членом ENTSO-E, сети европейских системных операторов. У Украины есть в этом объединении четвертый по весу голос в принятии решений.
Проблемой этого рынка остается финансовая несбалансированность, которая подтачивала его до начала большой войны. Она обусловлена тем, что часть потребителей не платят за электроэнергию. В первую очередь это коммунальные водоканалы, государственные шахты, коммунальные предприятия некоторых прифронтовых громад, таких как Харьков. С другой стороны, на систему влияет льготная цена электричества для населения, которую должны покрывать госкомпании Энергоатом и Укргидроэнерго.
По состоянию на конец октября долги участников рынка перед НЭК "Укрэнерго" достигали почти 50 млрд грн. Это означает, что компания не платит по долгам перед зеленой генерацией и участниками Балансирующего рынка. Те не платят по своим обязательствам. И так по цепочке. Долговая удавка сковывает всех участников рынка. И выхода из этого замкнутого круга пока не предвидится.
Несколько легче ситуация с рынком газа. Из-за войны Украина сократила его потребление примерно на треть: с 30 до 20 млрд кубов в год. Условно нам должно хватать газа собственной добычи. Крупнейшая газодобывающая госкомпания Укргаздобыча рапортует о "сохранении тенденции к увеличению добычи". А глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов публично говорит о необходимости установления рыночной цены газа для населения и ТКЭ.
Напомним, население платит вдвое ниже рыночного тарифа не только за электроэнергию, но и за газ. Это стало основной причиной огромных убытков Нафтогаза в 2022 году, достигших 40 млрд грн.
Единственный сектор энергетики, не имеющий проблем с долгами и восстановившийся сам собой, – это рынок моторных топлив. Напомним, в начале вторжения агрессоры систематически уничтожали топливные составы. На несколько месяцев возник дефицит, преодоленный путем роста цен.
Как результат, в 2023 году количество небольших импортеров топлива, которые завозят менее тысячи тонн в месяц, увеличилось почти до 600 с 120 в 2021 году, свидетельствуют данные Агентства А-95. Потребление топлива немного увеличилось по сравнению с 2022 годом. А главное – участники рынка увеличили количество бензовозов в четыре раза – до 6000 единиц. И теперь у Украины есть "склад горючего на колесах", который невозможно разрушить ракетами.
Наибольшим вызовом года в этом секторе было блокирование польской границы местными перевозчиками в октябре-декабре. Из-за этой блокады в Украине значительно выросли цены на сжиженный углеводородный газ (автогаз) – из-за небольшого количества газовозов по сравнению с бензовозами. В то же время цены на бензин и дизельное топливо почти не отреагировали на эту блокаду.
Как удалось обеспечить себя горючим на фоне разрушения складов и закрытия импорта из РФ и Беларуси, которые до 2022 года большей частью насыщали Украину продуктом?
В следующем году основным энергетическим вызовом для Украины станет преодоление долговой ямы в электроэнергетике и подготовка к прекращению транзита газа из России в Европу.
Аграрный рынок. Инфраструктура и "отбеливание" зерна
До широкомасштабного вторжения экспортная выручка Украины на треть состояла из продаж продукции горно-металлургического сектора, а на треть – из экспорта аграрной продукции: зерна, масла, продуктов питания. Разрушив Мариуполь, Россия разрушила два крупных метзавода: Азовсталь и ММК имени Ильича. Теперь аграрный сектор – основа украинского экспорта.
В 2023 году отрасль имела три основных вызова: прекращение страной-агрессором зерновой сделки, которая позволяла вывозить продукцию морем, уменьшение мировых цен на зерно, а также забастовки польских фермеров летом, которые требовали запрета экспорта украинского зерна.
"Вызовом стали упавшие мировые цены на аграрную продукцию. В результате выросли расходы на инфраструктуру. Поэтому значительная доля хозяйств завершают год с убытками", – говорит в комментарии LIGA.net министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.
Несмотря на это, украинские аграрии в сверхсложных условиях обеспечили рекордный урожай. Морской коридор был вновь открыт благодаря Военно-морским силам. С европейскими партнерами продолжаются переговоры.
По его словам, даже частичное открытие рынков Евросоюза привело к значительным достижениям. К примеру, фермеры вкладываются в развитие садоводства. За полтора военных года садов создано более чем за 10 лет до этого. $1,5 млрд использовано на ремонт и восстановление сельхозтехники.
Важно, что и во время войны Украина продолжает развитие рынка земли. С 1 января 2024 года должен стартовать следующий этап земельной реформы – землю смогут покупать юридические лица. Новые возможности поддерживают крупные агрохолдинги, имеющие финансовый ресурс. В отличие от них малые и средние фермеры активизируют политические рычаги, чтобы отложить реформу до лучших времен.
Вызовы на следующий год останутся неизменными: дальше бороться за рынки сбыта и налаживать пути аграрного экспорта.
"Важная часть такой работы связана с маршрутами вывоза агропродукции, ведь бизнес не сможет решить эту проблему своими силами", – говорит Сольский.
Кроме того, в следующем году Украина планирует усилить меры по контролю за происхождением зерна. Документы об уплате НДС потребуют на всей цепочке продажи зерна, начиная с производителя. Это должно предотвратить экспорт зерна, купленного за наличные деньги фиктивными фирмами-экспортерами.
Как рассказал LIGA.net глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев, это новшество должно заработать со второго квартала 2024 года. Если оно достигнет своих задач, это будет революционное изменение в части увеличения сбора налогов от агросектора.
Инвестиции. Мало стимулов и перспективное строительство
По наблюдениям главы Офиса по привлечению и поддержке инвестиций Сергея Цивкача, в будущем Украина должна стать крупнейшей в Европе строительной площадкой. По крайней мере, об этом свидетельствуют инвестиции.
"Сейчас больше всего проектов – это производство строительных материалов: строительные смеси, бетон, цемент, панели", – рассказал Цивкач в интервью LIGA.net.
По его словам, об инвестициях в Украину объявили британский производитель строительных панелей Kingspan, австрийский производитель деревянных панелей Kronospan, американская инвесткомпания Chicago Atlantic, специализирующаяся на инвестициях в недвижимость.
Перед большой войной Украина, едва ли не впервые за 30 лет, серьезно взялась за создание стимулов для инвесторов. После февраля 2022 года их пришлось пересматривать и усиливать.
Так, в 2023 году обновили Закон "О господдержке крупных инвестиций" – так называемый "Закон об инвестировании". Теперь им планируют воспользоваться четыре компании с $0,5 млрд инвестиций.
Также принят закон о страховании военных рисков, без которого системные инвестиции практически невозможны. Страхование будет предоставлять Экспортно-кредитное агентство (ЭКА), до этого страховавшее экспортные операции.
"По состоянию на 1 декабря ЭКА застраховало банковское финансирование в объеме 927,42 млн грн, выданное компаниям-экспортерам. Объем поддержанного экспорта с начала года составил 5,25 млрд грн. Одна гривня страховой ответственности ЭКА конвертировалась в 6,46 грн будущей экспортной выручки украинских компаний", – рассказал LIGA.net председатель правления ЭКА Руслан Гашев.
Также в Украине действуют льготы для предприятий, которые открываются в индустриальных парках, субсидирование государством кредитов по программе "5-7-9", освобождение от пошлин и НДС импорта оборудования для производства.
Все это должно стимулировать инвестиции. Но пока стимулы не сильно помогают. И причина тому – не только война. Инвестициям мешает давление со стороны контролирующих и правоохранительных органов, несовершенная судебная система, блокирование налоговых накладных автоматизированной Системой мониторинга критериев оценки рисков (СМКОР). Именно эти три самые большие проблемы предпринимателей назвал в интервью LIGA.net бизнес-омбудсмен Роман Ващук.
По словам Цивкача, три наиболее распространенные жалобы инвесторов в его опыте – это получение земельного участка, подключение инженерных сетей и проблемы с разрешительной системой. К сожалению, эти проблемы не решаются исключительно стимулами со стороны государства.
Позитив вызывает только то, что эти проблемы активно обсуждаются, а власти декларируют стремление их решить.
Стартапы. Угроза мобилизации, массовый релокейт и спрос на оборонные технологии
Согласно последнему исследованию Atomico "State of European Tech 2023", Украина находится на 29-м месте среди европейских стран по объемам инвестиций в 2023 году, а это ниже, чем в Болгарии, Словении, Словакии и Венгрии.
Одно из последних исследований показывает, что 79% стартапов на ранних стадиях выжили, но 84% из них физически переехали из Украины полностью или частично. В целом рынок увидел 98 инвестиций в местные стартапы в 2022-м — это меньше, чем в сытый 2021 год, но уже больше, чем в 2020 году. Первая половина 2023 года принесла на 14% меньше инвестиций, чем в 2022 году.
Однако за период полномасштабной войны в Украине, по подсчетам Львовского IT Кластера, появилось около 300 новых стартапов. И это без учета сотен проектов defense tech, говорит руководитель программ Львовского IT Кластера Иван Маркевич:
Наибольшим вызовом для украинских стартапов станет усиление и изменение подхода к мобилизации в 2024 году, считает Михаил Халецкий, ведущий эксперт по поддержке стартапов Polish-Ukrainian Startup Bridge. Другой вызов – ограниченные возможности для финансирования на ранних этапах. Проще будет стартапам, у которых ключевые члены команды находятся вне Украины и не имеют ограничений по передвижению.
"Выживание существующих и создание новых стартапов напрямую будет зависеть от возможностей, которые страна пребывания предлагает микро-, малому и среднему бизнесу", – говорит эксперт.
Дополнительным бонусом от стран-партнеров будет создание отдельных украиноязычных отделов в государственных агентствах поддержки предпринимательства или дополнительных ограниченных льготных условий для компаний, более чем на 85% принадлежащих украинцам.
Обеспечение безопасности и операционной стабильности в условиях агрессии со стороны РФ считает ключевым вызовом для стартапов Лукаш Вавак, проджект-менеджер Polish-Russian Startup Bridge. Необходимость переезда менее вероятна, чем в 2023 году, но стартапам все еще важно иметь представительства в более стабильных регионах. "Это может открыть новые пути развития, но и создать проблемы с логистикой и акклиматизацией", – говорит собеседник.
Инвестиции останутся ключевым фактором роста для украинских стартапов – согласно исследованию PUSB, 66% оставшихся в Украине предприятий ожидают капитальных вложений, которые являются условием дальнейшего развития.
"Это огромный вызов, потому что стабилизация политической и экономической ситуации будет необходима для привлечения иностранного капитала, и никто не может этого гарантировать на 100%", – считает Вавак.
В лучшем положении — украинские технологические компании, ориентирующиеся на инновации в сфере обороны, через доступ к государственному финансированию и возможность немедленного тестирования решений на фронте. Такие компании представляют особый интерес со стороны инвесторов. И спрос на это не только в Украине, но и во многих дестабилизирующих регионах, говорит собеседник.
Значительная возможность – развитие технологических трастов и сотрудничество с международными партнерами – эти виды деятельности могут открыть украинским стартапам двери на новые рынки и источники финансирования. Такое сотрудничество также может способствовать передаче знаний и опыта, которые являются неоценимыми в быстро меняющемся мире технологий.
"2024 год, безусловно, будет нелегким, но украинские предприниматели видят свои преимущества в гибкости, способности быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, использовать международное партнерство и даже получать небольшие инвестиции для дальнейшего развития и инноваций", – считает Лукаш Вавак.
Цифровизация государства и миллион дронов для ВСУ
В декабре команда вице-премьера Федорова презентовала национальную стратегию инноваций. Это комплексное видение того, какие сферы бизнеса будут развиваться, какие рынки будут открываться и что для этого нужно делать. Украина может реализовать свой потенциал во многих перспективных областях: от MedTech и defence-tech до автоматических транспортных средств и полупроводников. В фокусе на 2024 год – развитие цифрового государства.
Офис путем цифровизации должен улучшить эффективность работы госслужащих: в профиле будут KPI для заместителей, менеджеров проектов, руководителей департаментов. "Так со временем и украинцы смогут отслеживать эффективность госслужащих", – говорит глава Минцифры, вице-премьер Михаил Федоров.
Еще один приоритет – образование. Вместе с МОН Минцифра в 2024 году планирует презентовать "Мечту" – приложение, которое позволит получить доступ к знаниям и понимать, насколько образование эффективно.
Другой важный трек – увеличить количество технологий на фронте и усилить военных дронами, РЭБ, роботизированными технологиями. Что же действительно говорят о БпЛА те, кто ими занимаются?
Комментируя заявление президента о "миллионе дронов в следующем году", глава Минстратегпрома Александр Камышин написал: "Это речь только о FPV-дронах. Кроме них, мы уже способны произвести в следующем году более 10 000 ударных дронов средней дальности (сотни километров), и 1000 + дронов с дальностью более 1000 км. Все производственные возможности готовы, контрактация на 2024 год начинается".
По словам министра, украинские производители в течение декабря 2023 выпустят 50 000 БпЛА. Если такой темп производства продолжится в течение следующих 12 месяцев, то результат составит 600 000 дронов. Но есть основания полагать, что в течение года состоятся очередные количественные и качественные скачки производства.
В комментарии для LIGA.net руководитель defense tech кластера Brave1 Наталья Кушнерская напоминает: "За этот год мы убрали почти все блокеры для развития рынка БпЛА: ввели fast-track для беспилотников, создали полигон для обучения пилотов и тестирования дронов. Устранили лишнюю бюрократию, упростили допуск к эксплуатации и многое другое".
В 2022 году производители только семи образцов БпЛА могли получать государственные контракты. Сегодня это около 60 образцов. Производство выросло более чем в 100 раз.
Но даже этого мало, чтобы выиграть гонку производств – по оценкам некоторых экспертов, РФ производит в шесть раз больше. Так есть ли хоть какой-то шанс в следующем году достичь паритета?
"А нам и не нужен паритет в средствах, которые есть сейчас, – говорит член команды компании UA Dynamics, один из разработчиков ударного беспилотника Punisher Максим Субботин. — У нас с врагом разная ресурсная база. Поэтому нам нужно новое качество. Нам необходимо в технологическом плане быть на шаг впереди".
В идеале, украинский ВПК должен наладить производство полного цикла элементов, из которых состоит дрон. Но в Украине почти не производят электрические двигатели, винты, регуляторы, пластик для корпусов и т.д.
Сегодня 90% беспилотных проектов — это крупноузловая сборка. Комплектующие – либо европейские, либо китайские. Последние – дешевле в разы. И это может оказаться ловушкой.
Следующая проблема – хватит ли Украине технического персонала для поддержки производств и обслуживания готовой техники? В этом сегменте ВПК задействованы 1000 инженеров. Основатель компании DroneSpace Максим Шеремет считает, что отрасли не хватает еще около 5000 инженеров. А украинские вузы выпускают только десятки дипломированных специалистов в год – до 2023 года большого госзаказа на инженеров по специальности "авионика" не было.
И все же ситуация с кадрами не так критична, как может показаться на первый взгляд. "Благодаря рабочей группе, созданной при участии Минобороны, Минстратегпрома, Минцифры и Генштаба, у производителей появилась возможность забронировать инженеров или производственный персонал. Это позволяет максимально эффективно использовать квалифицированные кадры", – говорит Максим Субботин.
Чем больше дронов будет на балансе ВСУ, тем больше понадобится операторам беспилотников. За последний год в Украине появилось множество школ операторов. Но и Минобороны почти не оформляет госзаказ на обучение операторов в негосударственных тренинговых центрах, ведь нет нормативной основы для того, чтобы отдельно заключать контракты на закупку услуг по обучению.
Выход – в частно-государственном партнерстве. Каждый контракт на закупку БпЛА у производителя должен предусматривать несколько сессий обучения для представителей ВСУ.
Проблем с производством и поставками БпЛА непосредственно в воинские части множество. Однако все они могут быть решены: такого взаимопонимания между производителями и чиновниками, как сегодня, в Украине не было за всю ее историю. Средства по госзаказу в основном финансовом документе государства уже прописаны.
В следующем году только из госбюджета на дроны будет израсходовано более $1 млрд (для сравнения: в 2022 году таков был весь оборонный бюджет страны). Подсчитать общую сумму средств, направленных на производство БпЛА, крайне сложно. Почти каждый день появляется информация об очередном волонтерском проекте и частных инвестициях.
Итог: в течение года Украина способна не только выпустить миллион БпЛА, но и совершить очередной технологический скачок.