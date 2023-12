Украина в 2024. Чего ждать на фронте, в экономике и политике

Делать любые прогнозы сегодня бесполезно. Готовя этот материал, наша редакция четко это осознавала. Впрочем, мы все же попытались собрать максимально важные решения, обстоятельства и процессы, на которые следует обратить внимание в следующем году, ведь именно от них будет зависеть судьба Украины.

Мы пообщались с международными аналитиками, военными, экономистами, волонтерами. Далее — кратко излагаем, какие ожидания у них от 2024 года в ключевых сферах.

Война. Год вызовов и неожиданных возможностей

В 2023 году Украина и мир начали переформатирование под реальность затяжной войны, которую начала Россия. В 2024 году проявятся первые результаты этих процессов.

Но вызовов для Украины в течение 2024 года будет больше, чем возможностей.

"Война – это дополнительные риски и нагрузки для Украины, – говорит LIGA.net представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. – Но вместе с тем это ровно такие же риски и для государства-агрессора. Часто – гораздо тяжелее для самой России".

Первую половину года Украина будет проводить стратегическую оборонную операцию. Чтобы получить от западных партнеров необходимое вооружение, накопить ресурсы и сформировать боеспособные подразделения перед восстановлением наступления.

Значительных продвижений вперед у Сил обороны, вероятно, не будет, местами они могут даже отступать. Есть риск, что часть украинского общества негативно воспримет такую ситуацию на поле боя, предупреждает LIGA.net военно-олитический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Фото: YAKIV LIASHENKO/EPA

На этом фоне Россия может усилить давление, требуя переговоров о замораживании конфликта на неприемлемых для Украины условиях (они еще и будут постоянно меняться, как это было с минскими договоренностями).

Прогнозировать, когда Украина возобновит наступление, тяжело и опасно, объясняет LIGA.net военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник. На это повлияет слишком много факторов: "Если через месяц появится возможность прорыва на каком-то участке фронта – может произойти наступление. Если россияне после выборов объявят очередную крупную мобилизацию и поставят в строй еще миллион, придется корректировать наши планы".

Мобилизация – залог выживания страны. Для пополнения потерь и формирования новых подразделений в течение года в ряды войск призовут около 500 000 граждан. Но чтобы она была эффективной, нужна эффективная коммуникация между войском и обществом. Пока на ее месте – пропасть, говорит LIGA.net экс-начальник пресс-службы Генштаба Владислав Селезнев.

Представители Генштаба и Минобороны должны детально разъяснять, что происходит и почему. Особенно, если речь идет о проблемных и болезненных вопросах, отмечает он.

Чтобы все осознавали, какую опасность для государства представляет недостаток людей в армии, понимали правила мобилизации и ощущали преимущества службы.

"Украина не получит от партнеров необходимые для наступления ресурсы, если не продемонстрирует, что имеет людей, готовых воевать", – добавляет аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

Россия будет чаще ощущать последствия своей агрессии на собственных территориях.

"Количество инцидентов на военных объектах, а также объектах инфраструктуры, обслуживающей геноцидную войну против украинцев, на территории самой Российской Федерации будет расти", – обещает Юсов из ГУР Минобороны.

Скорее всего, в январе Украина получит новый пакет помощи от США. Но тенденция к уменьшению поддержки просматривается уже достаточно четко.

"Запад больше не видит в России угрозу для Европы. Считает, что у Украины был шанс, но ей не удалось оттеснить россиян. Имеет много других приоритетов. Поддержка будет, но получать ее будет сложнее", – констатирует в разговоре с LIGA.net отставной вице-маршал Королевских ВВС Шон Белл (Великобритания).

Кроме того, мир столкнулся с дефицитом вооружения.

"Всего: бронемашин, самолетов, зенитно-ракетных комплексов, снарядов, артиллерии, пороха – нужно гораздо больше, чем возможно изготовить на планете в принципе. Технологическая база сокращалась в течение 30 лет со времени завершения холодной войны", – объясняет LIGA.net главный редактор Defense Express Олег Катков.

В 2024 году активизируются процессы, направленные на налаживание собственного производства вооружения и локализация этого производства. Это – единственный путь для Украины.

Генштаб уже продемонстрировал, что умеет превращать вызовы в возможности, добавляет LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. Яркий пример – вытеснение Черноморского флота оккупантов из северо-западной части Черного моря.

Разведка обещает: Силы обороны будут пользоваться всеми возможностями вытеснить и уменьшить влияние агрессора на разных направлениях. "Украина и дальше будет использовать очень нестандартные шаги и решения", – отмечает Юсов.

Чтобы увеличить поле возможностей в 2024 году, у аналитиков есть несколько советов:

- создать стратегию победы, которая станет указателем, как из пункта "А" (стратегическая оборона) прийти в пункт "Б" (победа Украины в войне);

- наладить механизм мобилизации;

– обеспечить для западных производителей вооружений привлекательные условия работы;

- собственное производство развивать по принципу "быстро, массово и дешево";

- ликвидировать коммуникационный провал между войском и обществом;

- решения и заявления ориентировать на достижение стратегической цели – выиграть войну.

Международная поддержка. Выжить в западной турбулентности

В 2023 году надежды Украины и Запада на контрнаступление не оправдались. И в 2024-м придется бороться не только на фронте, но и все сильнее на дипломатической арене.

"Уменьшение международного внимания к российскому вторжению в Украину уже стало фактом, которым не следует пренебрегать. Это ставит новые вызовы перед украинскими властями", – предупреждает LIGA.net Даниэль Шелиговский из Польского института международных отношений (Варшава).

В начале года, вероятнее всего, будут положительные новости. В январе Конгресс США разрешит споры относительно южной границы с Мексикой и одобрит пакет Украины на $61,7 млрд, прогнозирует LIGA.net Элизабет Хоффман из CSIS (Вашингтон).

Фото: MICHAEL REYNOLDS/EPA

В феврале следует ожидать 50 млрд евро макрофинанса от ЕС. У Брюсселя есть инструменты, чтобы обойти вето Виктора Орбана в этом вопросе и, возможно, даже лишить Венгрию права голоса в ЕС. Хотя по последней опции в Евросоюзе еще нет политической воли, убеждает LIGA.net доктор Бенджамин Таллис из DGAP (Берлин).

Но 2024 год на Западе – это калейдоскоп выборов: президентские – на Тайване и в Словакии, девять парламентских – в Европе, местные – в Германии и Польше, выборы в Европарламент и президента США, предвыборный год в Великобритании.

Для Украины это означает еще большую борьбу за внимание. Естественно, на выборах политики будут концентрироваться на внутренних проблемах, наиболее беспокоящих население. И меньше – на международных делах.

Второй избирательный вызов – рост по всей Европе крайних правых сил, часто пророссийских и изоляционистских. Популистский ветер на выборах в Европе будет раздувать и Россия, предупреждает LIGA.net Арина Луцевич из Chatham House (Лондон).

В Британии предохранителем проблем, связанных с вниманием, должен стать приход на должность главы МИД экс-премьера Дэвида Кэмерона. У него нет политических амбиций и он может сконцентрироваться на Украине, пока действующий премьер Риши Сунак будет заниматься внутренними делами, объясняет Луцевич.

Вероятная смена власти в начале 2025-го способна дать положительный импульс.

"В последнее время мы не видели такого лидерства от Британии, как было с танками, ракетами, ПТРК. Я подозреваю, что оно восстановится, если лейбористы победят на выборах", – говорит Таллис.

Больше всего в мире будут наблюдать за выборами в США. Реальные шансы вернуться к власти у Дональда Трампа, который обещает завершить войну за 24 часа ценой, вероятно, уступок со стороны Украины и является сторонником изоляционистской политики.

Из-за Трампа обеспокоены не только в Украине. В США приняли предохранитель – чтобы выход из НАТО президент мог принять только при согласии Конгресса. Но в Европе раздаются тревоги о том, будет ли Трамп верным оборонительным соглашениям и статье 5 устава НАТО.

"Даже в Британии говорят, что Трамп усугубит неопределенность, поскольку он очень непредсказуемый человек, – объясняет Луцевич. – Это всегда дает преимущество врагу, когда не можешь быть предсказуемым оппонентом".

Но волнения европейцев пока не приводят к действиям, возмущается Таллис:

Трамп – не тот партнер, которого вы хотите… Но если бы мы действительно готовились [к рискам победы Трампа], то увидели бы, что Германия действительно перевооружается, а не делает это. И увидели бы дискуссии о расширенном ядерном сдерживании, чего пока нет

Что делать Украине в год политической турбулентности на Западе?

Если помощь от ЕС и США будет задерживаться или сокращаться, экстренные потребности может перекрыть коалиция других стран, считает Луцевич. Канада, Япония, Южная Корея, Польша, Чехия, страны Балтии и севера Европы.

"Им проще взять макрофинансовые обязательства, но никто пока не может перекрыть военную помощь США", – предупреждает она.

Канцлер Германии Олаф Шольц также обещал активизировать помощь, если США начнут меньше поддерживать Украину. "Но вопрос – чем? Европа десятилетиями недоинвестировала в свои вооруженные силы. И Германия была первой среди стран, которые это делали", – говорит Таллис.

В такой турбулентный 2024 год у аналитиков есть несколько советов для Украины:

– Наращивать контакты с конгрессменами США. Чаще приглашать их в Украину. Конгресс утверждает или прекращает помощь.

– Не вставать на сторону ни одной из политсил перед выборами.

– Минимизировать цену для западных политиков за поддержку Украины: не ссориться с ними на эмоциях – не давать повода обществам быть против помощи.

- Подчеркивать победы: битву за Черное море, устойчивость экономики, кейсы борьбы с коррупцией, в частности аресты топ-чиновников.

– Изменить коммуникационную стратегию: вместо морали говорить языком пользы – как помощь Украине стимулирует западные экономики, помогает обновлять армии, уничтожать российскую технику, минимизировать влияние Китая и т.д.

– Усилить двустороннее сотрудничество: над оборонными соглашениями на министерском уровне, совместным производством оружия с компаниями ВПК.

– Больше показывать, насколько жестока война и то, что Россия делает на оккупированных территориях.

Внутренняя политика. Уволят ли Залужного и когда выборы

Полтора года войны в Украине относительно стабильно сохранялось эмбарго на внутреннюю политику. В сентябре 2023 года все сломалось.

Команда Зеленского начала активно прощупывать настроения общества по поводу вероятности проведения выборов во время войны. Начали регулярно появляться рейтинги доверия, а представительница президентской партии Марьяна Безуглая открыто критикует главнокомандующего, выполняя роль медиакиллера.

Фото: OLEG PETRASYUK/EPA

Одной из возможных причин может быть неудачное контрнаступление ВСУ летом 2023 года. Почти два года большой войны — это психологическая усталость общества из-за неопределенности, которая в 2024 году будет только расти, объясняет LIGA.net Антон Грушецкий, исполнительный директор КМИС.

Поэтому украинцы могут подсознательно искать виновных, считает социолог: "Нужно куда-то эту негативную энергию канализировать. Власть ищет виновных где-то вокруг, общество – во власти. И единственная реальная альтернатива власти на сегодня [ по опросам ] – это Залужный".

Возможная отставка Залужного сильно ударит по поддержке Зеленского, убежден Грушецкий. Единственный сценарий, при котором замена главнокомандующего сработает, — поставить вместо Залужного генерала, при котором произойдут качественные изменения на фронте.

"Но любой преемник Залужного будет восприниматься не как независимый человек, а как назначенный Офисом президента. И тогда все неудачи на фронте можно канализировать на Зеленского", — добавляет социолог.

Без ощутимых успехов на фронте любая замена главнокомандующего будет одним из гвоздей в политический гроб Зеленского

Последний опрос КМИС показывает, что украинцы стали меньше доверять Зеленскому. В декабре 2022-го президенту доверяли 84%, сейчас – 62%. С рейтингами президентской партии – чем дальше, тем хуже.

С электоральной точки зрения власти заинтересованы в скорейших выборах – "пока не размылся рейтинг", говорит LIGA.net собеседник в руководстве фракции Слуга народа. Но признает, что во время военного положения это невозможно: "Выборы во время войны – это авантюра даже для нас".

Поскольку на фронте все признаки позиционной войны на истощение, о чем говорит Залужный, а стабильная финансовая помощь Украине под большим вопросом, то основания для возвращения высоких рейтингов власти представить сложно.

"Единственно возможной опцией легитимации власти в условиях отсутствия выборов может стать правительство национального единства", – заявил в эфире Лига.Talk публицист Виталий Портников.

"Любая другая модель рано или поздно приводит к потере доверия... Мы уже 20 месяцев как должны жить в таком режиме, и тогда никакая политика не вернулась бы", – считает он.

Подобное правительство среди действующих нардепов (условно премьер – Петр Порошенко, вице-премьер – Давид Арахамия ) не сработает, полагает Грушецкий.

Во-первых, к парламентским партиям сейчас низкий уровень доверия. Во-вторых, в таком правительстве не будут представлены избиратели, которые сегодня отдали бы свой голос за условные партии Залужного и волонтера Сергея Притулы.

Правительство национального единства будет эффективным, только если это будет правительство технократов, у которых нет электоральных претензий на будущее", – объясняет социолог.

Зеленский на прессконференции дал понять, что не поддерживает эту инициативу, по крайней мере создание правительства среди нардепов. Также президент дал понять, что не планирует увольнять членов своей команды, к которым у общества могут быть вопросы (речь об Олеге Татарове).

Политические прогнозы на 2024 год будут зависеть не столько от Украины, сколько от западных партнеров и ситуации на фронте, уверен Грушецкий.

Если Украина получит необходимое финансирование и оружие и обеспечит определенные успехи на фронте — все могут немного успокоиться.

"Но если нынешняя ситуация продолжится и в то же время разоблаченным на коррупции судьям все еще будут уменьшать залог, то это будет разъедать поддержку власти. А оппозиция будет это использовать и предлагать изменить что-то, что оживит политические процессы", – говорит он.

Еще один фактор, который уменьшит количество политики и объединит людей, – это новое широкомасштабное наступление России. Тогда на первый план выйдет вопрос выживания и будет не до споров.

Деньги. Донорская стабильность – главный риск, доллар по 41

Главным достижением 2023 года было обеспечение макрофинансовой стабильности на фоне обстрелов инфраструктуры и военных расходов.

Инфляция в 2023 году стремительно снизилась: с 26,6% в начале года до 5,1% в ноябре. Экономика постепенно восстанавливается. Валютный рынок устойчив. Международные резервы существенны. Мы смогли ощутимо снизить учетную ставку: с 25% до 15%. Это поддержит восстановление экономики, не создавая угроз для макрофинансовой стабильности", – прокомментировал LIGA.net итоги года глава Нацбанка Андрей Пышный.

Фото: ROMAN PILIPEY/EPA

Общий объем финансирования, направленный международными партнерами Украине в нынешнем году, по состоянию на 22 декабря составляет почти $41,5 млрд. В этом основной залог финансовой стабильности. И в зависимости от объемов и ритмичности помощи можно строить прогнозы на следующий год.

"Мы ожидаем, что в 2024 году появится ряд новых вызовов, едва ли не самый большой из которых – это риски, связанные с объемами и устойчивостью внешней финансовой поддержки Украины. Сейчас риски существенного сокращения финансовой помощи невысокие, и мы ожидаем, что Украина получит минимум $28-30 млрд", — говорит LIGA.net глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

По его словам, это объемы поддержки, необходимые для сбалансирования внешних счетов до конца 2024 года:

Это означает, что НБУ и дальше будет полностью контролировать валютный рынок и даже сможет сделать существенные шаги в направлении валютной либерализации. Также сейчас сложились все необходимые предпосылки для умеренной и управляемой девальвации гривни, и, по нашим прогнозам, курс в конце 2024 года составит около 41 грн/$".

На фоне роста экономики и замедления инфляции аналитики не прогнозируют существенного пересмотра уровня учетной ставки Нацбанка в следующем году.

"Цикл смягчения монетарной политики почти завершен, но символические снижения ставки возможны во втором полугодии 2024 года, если инфляционные и валютные риски будут оставаться сбалансированными", – говорит Виталий Ваврищук.

Еще одно достижение 2023 года, повлиявшее на финансовую стабильность, – заключение программы расширенного финансирования с МВФ. Ее уникальность состоит в том, что к ней прикреплен масштабный пакет международной помощи. В настоящее время он составляет $122 млрд в четыре года.

В то же время, как отмечают в ИСУ, на следующий год привлечение более $40 млрд внешних кредитов и грантов все еще не гарантировано, поэтому риск печати денег (покупки ОВГЗ) Нацбанком сохранится.

Еще одно важное ожидаемое событие 2024 года – реструктуризация украинских суверенных еврооблигаций. Условия реструктуризации будут в значительной степени зависеть от предположений о продолжительности войны и устойчивости международной финансовой помощи.

Основным вызовом на 2024 год НБУ видит сохранение контроля над инфляционными процессами. Среди других задач – поддержка и смягчение кредитования, что позволит экономике развиваться.

Энергетика. Вылезти из долговой ямы и остановить транзит российского газа

В энергетике Украина постоянно испытывает вызовы, с которыми не сталкивалась ни одна страна в мире. Прошлой зимой оккупанты обстреляли ракетами подстанции магистральной сети для передачи электроэнергии, мощности тепловой и гидрогенерации. До этого страна потеряла крупнейшую Запорожскую АЭС, которая давала около трети электричества Украине. В начале июня оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Это также создало проблемы для работы других ГЭС на Днепре.

На зиму 2023-2024 годов украинцы готовились использовать генераторы в условиях графиков отключений. Пока их нет. Что помогло? В первую очередь, усиление противовоздушной и противоракетной обороны.

Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA

Через год оператор систем передачи – государственное Укрэнерго, оператор ГЭС – государственное Укргидроэнерго и крупнейший оператор ТЭС – ДТЭК Энерго Рината Ахметова восстановили часть мощностей по передаче и генерации. Помогает, что потребление электроэнергии значительно ниже, чем до широкомасштабного вторжения.

Достижением страны стала дальнейшая интеграция украинской энергосистемы с европейской. В течение года Украина увеличила возможность обмена электроэнергией с европейскими странами до 1,7 ГВт. Это мощность почти двух блоков АЭС. В декабре Укрэнерго стало полноправным членом ENTSO-E, сети европейских системных операторов. У Украины есть в этом объединении четвертый по весу голос в принятии решений.

Сегодня техническая поддержка европейской энергосистемы — это наша суперсила и буфер безопасности во время войны, – охарактеризовал это событие руководитель Укрэнерго Владимир Кудрицкий. – Наша задача на ближайшие годы – общий энергорынок по европейским правилам".

Проблемой этого рынка остается финансовая несбалансированность, которая подтачивала его до начала большой войны. Она обусловлена тем, что часть потребителей не платят за электроэнергию. В первую очередь это коммунальные водоканалы, государственные шахты, коммунальные предприятия некоторых прифронтовых громад, таких как Харьков. С другой стороны, на систему влияет льготная цена электричества для населения, которую должны покрывать госкомпании Энергоатом и Укргидроэнерго.

По состоянию на конец октября долги участников рынка перед НЭК "Укрэнерго" достигали почти 50 млрд грн. Это означает, что компания не платит по долгам перед зеленой генерацией и участниками Балансирующего рынка. Те не платят по своим обязательствам. И так по цепочке. Долговая удавка сковывает всех участников рынка. И выхода из этого замкнутого круга пока не предвидится.

Несколько легче ситуация с рынком газа. Из-за войны Украина сократила его потребление примерно на треть: с 30 до 20 млрд кубов в год. Условно нам должно хватать газа собственной добычи. Крупнейшая газодобывающая госкомпания Укргаздобыча рапортует о "сохранении тенденции к увеличению добычи". А глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов публично говорит о необходимости установления рыночной цены газа для населения и ТКЭ.

Напомним, население платит вдвое ниже рыночного тарифа не только за электроэнергию, но и за газ. Это стало основной причиной огромных убытков Нафтогаза в 2022 году, достигших 40 млрд грн.

Единственный сектор энергетики, не имеющий проблем с долгами и восстановившийся сам собой, – это рынок моторных топлив. Напомним, в начале вторжения агрессоры систематически уничтожали топливные составы. На несколько месяцев возник дефицит, преодоленный путем роста цен.

Как результат, в 2023 году количество небольших импортеров топлива, которые завозят менее тысячи тонн в месяц, увеличилось почти до 600 с 120 в 2021 году, свидетельствуют данные Агентства А-95. Потребление топлива немного увеличилось по сравнению с 2022 годом. А главное – участники рынка увеличили количество бензовозов в четыре раза – до 6000 единиц. И теперь у Украины есть "склад горючего на колесах", который невозможно разрушить ракетами.

Наибольшим вызовом года в этом секторе было блокирование польской границы местными перевозчиками в октябре-декабре. Из-за этой блокады в Украине значительно выросли цены на сжиженный углеводородный газ (автогаз) – из-за небольшого количества газовозов по сравнению с бензовозами. В то же время цены на бензин и дизельное топливо почти не отреагировали на эту блокаду.

Как удалось обеспечить себя горючим на фоне разрушения складов и закрытия импорта из РФ и Беларуси, которые до 2022 года большей частью насыщали Украину продуктом?

Рынок спасла либерализация. Просто рынку дали работу. Это то, в чем нуждаются и другие отрасли", – говорит в разговоре с LIGA.net директор Агентства А-95 Сергей Куюн.

В следующем году основным энергетическим вызовом для Украины станет преодоление долговой ямы в электроэнергетике и подготовка к прекращению транзита газа из России в Европу.

Аграрный рынок. Инфраструктура и "отбеливание" зерна

До широкомасштабного вторжения экспортная выручка Украины на треть состояла из продаж продукции горно-металлургического сектора, а на треть – из экспорта аграрной продукции: зерна, масла, продуктов питания. Разрушив Мариуполь, Россия разрушила два крупных метзавода: Азовсталь и ММК имени Ильича. Теперь аграрный сектор – основа украинского экспорта.

В 2023 году отрасль имела три основных вызова: прекращение страной-агрессором зерновой сделки, которая позволяла вывозить продукцию морем, уменьшение мировых цен на зерно, а также забастовки польских фермеров летом, которые требовали запрета экспорта украинского зерна.

"Вызовом стали упавшие мировые цены на аграрную продукцию. В результате выросли расходы на инфраструктуру. Поэтому значительная доля хозяйств завершают год с убытками", – говорит в комментарии LIGA.net министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA

Несмотря на это, украинские аграрии в сверхсложных условиях обеспечили рекордный урожай. Морской коридор был вновь открыт благодаря Военно-морским силам. С европейскими партнерами продолжаются переговоры.

Проблемы на границах с нашими европейскими соседями доказывают, что к нам относятся как к сильному партнеру. Сентиментов в этом мире нет, особенно когда речь идет о деньгах. Поэтому нам нужно продолжать реформировать отрасль, чтобы быть максимально конкурентными", – говорит Сольский.

По его словам, даже частичное открытие рынков Евросоюза привело к значительным достижениям. К примеру, фермеры вкладываются в развитие садоводства. За полтора военных года садов создано более чем за 10 лет до этого. $1,5 млрд использовано на ремонт и восстановление сельхозтехники.

Важно, что и во время войны Украина продолжает развитие рынка земли. С 1 января 2024 года должен стартовать следующий этап земельной реформы – землю смогут покупать юридические лица. Новые возможности поддерживают крупные агрохолдинги, имеющие финансовый ресурс. В отличие от них малые и средние фермеры активизируют политические рычаги, чтобы отложить реформу до лучших времен.

Вызовы на следующий год останутся неизменными: дальше бороться за рынки сбыта и налаживать пути аграрного экспорта.

"Важная часть такой работы связана с маршрутами вывоза агропродукции, ведь бизнес не сможет решить эту проблему своими силами", – говорит Сольский.

Кроме того, в следующем году Украина планирует усилить меры по контролю за происхождением зерна. Документы об уплате НДС потребуют на всей цепочке продажи зерна, начиная с производителя. Это должно предотвратить экспорт зерна, купленного за наличные деньги фиктивными фирмами-экспортерами.

Как рассказал LIGA.net глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев, это новшество должно заработать со второго квартала 2024 года. Если оно достигнет своих задач, это будет революционное изменение в части увеличения сбора налогов от агросектора.

Инвестиции. Мало стимулов и перспективное строительство

По наблюдениям главы Офиса по привлечению и поддержке инвестиций Сергея Цивкача, в будущем Украина должна стать крупнейшей в Европе строительной площадкой. По крайней мере, об этом свидетельствуют инвестиции.

"Сейчас больше всего проектов – это производство строительных материалов: строительные смеси, бетон, цемент, панели", – рассказал Цивкач в интервью LIGA.net.

По его словам, об инвестициях в Украину объявили британский производитель строительных панелей Kingspan, австрийский производитель деревянных панелей Kronospan, американская инвесткомпания Chicago Atlantic, специализирующаяся на инвестициях в недвижимость.

Перед большой войной Украина, едва ли не впервые за 30 лет, серьезно взялась за создание стимулов для инвесторов. После февраля 2022 года их пришлось пересматривать и усиливать.

Так, в 2023 году обновили Закон "О господдержке крупных инвестиций" – так называемый "Закон об инвестировании". Теперь им планируют воспользоваться четыре компании с $0,5 млрд инвестиций.

Также принят закон о страховании военных рисков, без которого системные инвестиции практически невозможны. Страхование будет предоставлять Экспортно-кредитное агентство (ЭКА), до этого страховавшее экспортные операции.

"По состоянию на 1 декабря ЭКА застраховало банковское финансирование в объеме 927,42 млн грн, выданное компаниям-экспортерам. Объем поддержанного экспорта с начала года составил 5,25 млрд грн. Одна гривня страховой ответственности ЭКА конвертировалась в 6,46 грн будущей экспортной выручки украинских компаний", – рассказал LIGA.net председатель правления ЭКА Руслан Гашев.

Также в Украине действуют льготы для предприятий, которые открываются в индустриальных парках, субсидирование государством кредитов по программе "5-7-9", освобождение от пошлин и НДС импорта оборудования для производства.

Все это должно стимулировать инвестиции. Но пока стимулы не сильно помогают. И причина тому – не только война. Инвестициям мешает давление со стороны контролирующих и правоохранительных органов, несовершенная судебная система, блокирование налоговых накладных автоматизированной Системой мониторинга критериев оценки рисков (СМКОР). Именно эти три самые большие проблемы предпринимателей назвал в интервью LIGA.net бизнес-омбудсмен Роман Ващук.

По словам Цивкача, три наиболее распространенные жалобы инвесторов в его опыте – это получение земельного участка, подключение инженерных сетей и проблемы с разрешительной системой. К сожалению, эти проблемы не решаются исключительно стимулами со стороны государства.

Позитив вызывает только то, что эти проблемы активно обсуждаются, а власти декларируют стремление их решить.

Стартапы. Угроза мобилизации, массовый релокейт и спрос на оборонные технологии

Согласно последнему исследованию Atomico "State of European Tech 2023", Украина находится на 29-м месте среди европейских стран по объемам инвестиций в 2023 году, а это ниже, чем в Болгарии, Словении, Словакии и Венгрии.



Одно из последних исследований показывает, что 79% стартапов на ранних стадиях выжили, но 84% из них физически переехали из Украины полностью или частично. В целом рынок увидел 98 инвестиций в местные стартапы в 2022-м — это меньше, чем в сытый 2021 год, но уже больше, чем в 2020 году. Первая половина 2023 года принесла на 14% меньше инвестиций, чем в 2022 году.



Однако за период полномасштабной войны в Украине, по подсчетам Львовского IT Кластера, появилось около 300 новых стартапов. И это без учета сотен проектов defense tech, говорит руководитель программ Львовского IT Кластера Иван Маркевич:

Трудности с привлечением инвестиций для стартапов на ранних стадиях, если твоя основная команда в Украине, остаются непреодолимыми. Это и приводит массовый релокейт ключевых членов команды стартапов за пределы страны".

Наибольшим вызовом для украинских стартапов станет усиление и изменение подхода к мобилизации в 2024 году, считает Михаил Халецкий, ведущий эксперт по поддержке стартапов Polish-Ukrainian Startup Bridge. Другой вызов – ограниченные возможности для финансирования на ранних этапах. Проще будет стартапам, у которых ключевые члены команды находятся вне Украины и не имеют ограничений по передвижению.

"Выживание существующих и создание новых стартапов напрямую будет зависеть от возможностей, которые страна пребывания предлагает микро-, малому и среднему бизнесу", – говорит эксперт.

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

Дополнительным бонусом от стран-партнеров будет создание отдельных украиноязычных отделов в государственных агентствах поддержки предпринимательства или дополнительных ограниченных льготных условий для компаний, более чем на 85% принадлежащих украинцам.

Обеспечение безопасности и операционной стабильности в условиях агрессии со стороны РФ считает ключевым вызовом для стартапов Лукаш Вавак, проджект-менеджер Polish-Russian Startup Bridge. Необходимость переезда менее вероятна, чем в 2023 году, но стартапам все еще важно иметь представительства в более стабильных регионах. "Это может открыть новые пути развития, но и создать проблемы с логистикой и акклиматизацией", – говорит собеседник.

Инвестиции останутся ключевым фактором роста для украинских стартапов – согласно исследованию PUSB, 66% оставшихся в Украине предприятий ожидают капитальных вложений, которые являются условием дальнейшего развития.

"Это огромный вызов, потому что стабилизация политической и экономической ситуации будет необходима для привлечения иностранного капитала, и никто не может этого гарантировать на 100%", – считает Вавак.

В лучшем положении — украинские технологические компании, ориентирующиеся на инновации в сфере обороны, через доступ к государственному финансированию и возможность немедленного тестирования решений на фронте. Такие компании представляют особый интерес со стороны инвесторов. И спрос на это не только в Украине, но и во многих дестабилизирующих регионах, говорит собеседник.

Значительная возможность – развитие технологических трастов и сотрудничество с международными партнерами – эти виды деятельности могут открыть украинским стартапам двери на новые рынки и источники финансирования. Такое сотрудничество также может способствовать передаче знаний и опыта, которые являются неоценимыми в быстро меняющемся мире технологий.

"2024 год, безусловно, будет нелегким, но украинские предприниматели видят свои преимущества в гибкости, способности быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, использовать международное партнерство и даже получать небольшие инвестиции для дальнейшего развития и инноваций", – считает Лукаш Вавак.

Цифровизация государства и миллион дронов для ВСУ

В декабре команда вице-премьера Федорова презентовала национальную стратегию инноваций. Это комплексное видение того, какие сферы бизнеса будут развиваться, какие рынки будут открываться и что для этого нужно делать. Украина может реализовать свой потенциал во многих перспективных областях: от MedTech и defence-tech до автоматических транспортных средств и полупроводников. В фокусе на 2024 год – развитие цифрового государства.

Офис путем цифровизации должен улучшить эффективность работы госслужащих: в профиле будут KPI для заместителей, менеджеров проектов, руководителей департаментов. "Так со временем и украинцы смогут отслеживать эффективность госслужащих", – говорит глава Минцифры, вице-премьер Михаил Федоров.

Еще один приоритет – образование. Вместе с МОН Минцифра в 2024 году планирует презентовать "Мечту" – приложение, которое позволит получить доступ к знаниям и понимать, насколько образование эффективно.

Другой важный трек – увеличить количество технологий на фронте и усилить военных дронами, РЭБ, роботизированными технологиями. Что же действительно говорят о БпЛА те, кто ими занимаются?

Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Комментируя заявление президента о "миллионе дронов в следующем году", глава Минстратегпрома Александр Камышин написал: "Это речь только о FPV-дронах. Кроме них, мы уже способны произвести в следующем году более 10 000 ударных дронов средней дальности (сотни километров), и 1000 + дронов с дальностью более 1000 км. Все производственные возможности готовы, контрактация на 2024 год начинается".

По словам министра, украинские производители в течение декабря 2023 выпустят 50 000 БпЛА. Если такой темп производства продолжится в течение следующих 12 месяцев, то результат составит 600 000 дронов. Но есть основания полагать, что в течение года состоятся очередные количественные и качественные скачки производства.

В комментарии для LIGA.net руководитель defense tech кластера Brave1 Наталья Кушнерская напоминает: "За этот год мы убрали почти все блокеры для развития рынка БпЛА: ввели fast-track для беспилотников, создали полигон для обучения пилотов и тестирования дронов. Устранили лишнюю бюрократию, упростили допуск к эксплуатации и многое другое".

В 2022 году производители только семи образцов БпЛА могли получать государственные контракты. Сегодня это около 60 образцов. Производство выросло более чем в 100 раз.

Но даже этого мало, чтобы выиграть гонку производств – по оценкам некоторых экспертов, РФ производит в шесть раз больше. Так есть ли хоть какой-то шанс в следующем году достичь паритета?

"А нам и не нужен паритет в средствах, которые есть сейчас, – говорит член команды компании UA Dynamics, один из разработчиков ударного беспилотника Punisher Максим Субботин. — У нас с врагом разная ресурсная база. Поэтому нам нужно новое качество. Нам необходимо в технологическом плане быть на шаг впереди".

В идеале, украинский ВПК должен наладить производство полного цикла элементов, из которых состоит дрон. Но в Украине почти не производят электрические двигатели, винты, регуляторы, пластик для корпусов и т.д.

Сегодня 90% беспилотных проектов — это крупноузловая сборка. Комплектующие – либо европейские, либо китайские. Последние – дешевле в разы. И это может оказаться ловушкой.

"Формула победы" от Максима Субботина выглядит следующим образом. Украинская военно-промышленная группа компаний должна развернуть производство критической номенклатуры для дронов разных классов по десяткам локаций в европейских странах.

Следующая проблема – хватит ли Украине технического персонала для поддержки производств и обслуживания готовой техники? В этом сегменте ВПК задействованы 1000 инженеров. Основатель компании DroneSpace Максим Шеремет считает, что отрасли не хватает еще около 5000 инженеров. А украинские вузы выпускают только десятки дипломированных специалистов в год – до 2023 года большого госзаказа на инженеров по специальности "авионика" не было.

И все же ситуация с кадрами не так критична, как может показаться на первый взгляд. "Благодаря рабочей группе, созданной при участии Минобороны, Минстратегпрома, Минцифры и Генштаба, у производителей появилась возможность забронировать инженеров или производственный персонал. Это позволяет максимально эффективно использовать квалифицированные кадры", – говорит Максим Субботин.

Чем больше дронов будет на балансе ВСУ, тем больше понадобится операторам беспилотников. За последний год в Украине появилось множество школ операторов. Но и Минобороны почти не оформляет госзаказ на обучение операторов в негосударственных тренинговых центрах, ведь нет нормативной основы для того, чтобы отдельно заключать контракты на закупку услуг по обучению.

Выход – в частно-государственном партнерстве. Каждый контракт на закупку БпЛА у производителя должен предусматривать несколько сессий обучения для представителей ВСУ.

Проблем с производством и поставками БпЛА непосредственно в воинские части множество. Однако все они могут быть решены: такого взаимопонимания между производителями и чиновниками, как сегодня, в Украине не было за всю ее историю. Средства по госзаказу в основном финансовом документе государства уже прописаны.

В следующем году только из госбюджета на дроны будет израсходовано более $1 млрд (для сравнения: в 2022 году таков был весь оборонный бюджет страны). Подсчитать общую сумму средств, направленных на производство БпЛА, крайне сложно. Почти каждый день появляется информация об очередном волонтерском проекте и частных инвестициях.

Итог: в течение года Украина способна не только выпустить миллион БпЛА, но и совершить очередной технологический скачок.