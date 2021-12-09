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Разбор | "Украине нужны сильные союзники". Эрдоган хочет мирить Путина и Зеленского: зачем ему это

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Владимир Зеленский, Реджеп Эрдоган и Владимир Путин (Коллаж: Таисия Зарянова/LIGA.net)
09.12.2021, 18:00

За полторы недели Турция трижды предложила себя в качестве посредника в переговорах Украина-РФ. В чем интерес Анкары и почему Кремль против

Реджеп Эрдоган хочет увеличить политический вес Турции и обезопасить себя от потенциальной нестабильности в Черном море. Для этого он рассчитывает вмешаться в российско-украинскую войну, которая находится на грани новой эскалации, и стать посредником между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Москву раздражает само внимание Анкары к этой теме, – Путин отказывается от "услуг" Турции. В Киеве не против такого сценария, но с условием: никаких соглашений за спиной Украины.

"Используя интерес Турции, Украина может привлечь на свою сторону сильного партнера, который будет влиять на регион, даже не присутствуя на переговорах", – говорит LIGA.net замглавы правления Центра оборонных стратегий, экс-замминистра обороны Алина Фролова.

Что предлагает Эрдоган и зачем – разбиралась LIGA.net.

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"ТУРЦИЯ ЛУЧШЕ ЗАПАДА"

В конце ноября Эрдоган заявил, что "хотел бы участвовать в решении вопроса" российско-украинской войны и предложил посредничество между Зеленским и Путиным. Это совпало с интервью главы МИД Дмитрия Кулебы о том, что переговорные форматы в Минске и Нормандии "находятся в коме". С этим согласны и западные партнеры.

"Ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной... не может быть и речи", – резко ответила Россия. Кремль продолжает врать, что якобы не причастен к войне на Донбассе.

"Сам по себе факт предложения Турции выступить в качестве посредника – позитив. Это свидетельствует о том, что Анкара понимает: речь идет именно о международном вооруженном конфликте, о войне между Россией и Украиной", – объясняет LIGA.net замглавы украинской делегации в ТКГ, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики (фракция СН) Александр Мережко.

Вето России не остановило Эрдогана. Через несколько дней после отказа Турция вновь напомнила о себе: заявила, что лучше стран Запада подходят на роль посредника между Украиной и РФ. Все потому, что Турция "имеет хорошие отношения" с РФ и Украиной: "Лично президент Эрдоган готов сыграть роль, направить процесс в верное русло".

Вчера Эрдоган повторил предложение - уже в третий раз: "Мы готовы оказать максимальную поддержку в установлении канала диалога... Это может быть посредничество или любого другой желаемый формат".

МИД Украины – только за, но с одним условием. "Никакие соглашения по Украине не могут быть приняты без участия самой Украины. Это красная линия. Все остальное приветствуется", – напомнил Кулеба.

Украина готова "обсуждать любые инициативы, направленные на прекращение конфликта" с Россией, заверил министр. Он напомнил, что Украина и Турция поддерживают "прекрасные отношения", а между Зеленским и Эрдоганом есть "высокий уровень доверия".

В приоритете остается работа в нормандском формате, но Украина никогда не возражала против других инициатив партнеров, говорит Кулеба: "Мы приветствуем любые усилия, которые могут помочь нам положить конец этой войне, вернуть Украине оккупированные Россией территории. Готовы работать с партнерами и координировать усилия".

ЭРДОГАН ХОЧЕТ ВЛИЯНИЯ, ПУТИН ПРОТИВ

Россия отказывается от посредничества Турции не только потому, что по-прежнему отрицает агрессию против Украины. Дело и в непростых отношениях между ними. Например, Путин недавно жаловался Эрдогану на ударные беспилотники Bayraktar у ВСУ. В тот же день стало известно, что Турция и Украина договорились о новых поставках этих дронов.

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"Турция принимает участие в Крымской платформе и поддерживает нашу территориальную целостность на разных международных площадках, – напоминает Мережко. – Россия не хотела бы политически усиливать Турцию, являющуюся стратегическим партнером Украины".

Эрдоган хочет "получить роль одного из региональных или даже глобальных лидеров" и достичь стабильности в Черном море для защиты своих интересов: так у Зеленского объясняют мотивы Анкары.  

"От стабильности в Черном море напрямую зависят экономические условия для турецкого общества. Чем спокойнее и безопаснее будет ситуация, тем больше возможностей будет у турецких экономических субъектов", – говорит LIGA.net советник главы ОП Михаил Подоляк.

Интерес Анкары основывается на двух факторах: стремлении добавить себе политического веса в регионе и экономической безопасности, соглашается экс-замминистра обороны Фролова.

"Турция очень сильно не заинтересована в эскалации ситуации. Не в их интересах, чтобы Россия превратилась в закрытую зону, а в регионе на фоне эскалации усиливались другие нечерноморские страны – например, Великобритания", – объясняет она LIGA.net.

Усиление Турции невыгодно России, добавляет LIGA.net эксперт Украинского института будущего Илия Куса: "Россия ревностно относится к своей сфере влияния и пускать в нее Анкару не намерена". Но опыт Нагорного Карабаха показывает, что Турции не нужно одобрение РФ.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Вхождение Турции в переговорный процесс вряд ли поможет разрешить конфликт на Донбассе, считает Куса. "Переговоры с РФ об урегулировании буксуют не из-за неправильных посредников или формата переговоров, а из-за того, что у нас с РФ очень серьезные разногласия и разный взгляд на урегулирование", – напоминает он.

Эрдоган ничего не сделает с этим, уверен Куса. Разве что предложит Турцию для встреч делегаций: "Но от этого ничего не изменится".

Россия на данный момент не отреагировала на последний сигнал из Анкары. "В Москве пока не приняли финальных решений о том, как действовать не просто по отношению к турецким инициативам, а в целом – по отношению к региону", – утверждают в Офисе президента.

Но планы президента Турции на регион из-за сопротивления России никуда не денутся. И это – шанс для Украины.

"Украине нужны сильные союзники. Они будут поддерживать нас, если увидят в партнерстве реализацию своих интересов. Используя интерес Турции, мы можем привлечь на свою сторону партнера, который будет влиять на региональную ситуацию, даже не присутствуя на переговорах", – объясняет Фролова.

Нужно тщательно рассмотреть предложение Турции с точки зрения наших национальных интересов и возможных последствий принятия Украиной этого предложения, считает нардеп Мережко: "У нас есть фундамент для развития отношений с Анкарой". 

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"Украине нужны сильные союзники". Эрдоган хочет мирить Путина и Зеленского: зачем ему это

журналист LIGA.net
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Владимир Зеленский война Донбасс владимир путин переговоры дмитрий кулеба реджеп тайип эрдоган
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