"Дроны позволили создать мертвую зону – кое-где до 20 километров", – говорит в интервью Апостроф TV Владимир Горбулин, первый вице-президент Национальной академии наук, эксглава наблюдательного совета Укроборонпрома и экссекретарь СНБО.

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Поэтому россияне вынуждены тратить большое количество живой силы, говорит Горбулин: "Многое в российской армии легло на человеческий потенциал".

Создание дешевого оружия было единственным выходом для Украины. Но сейчас идет только переходный этап войны, считает он: "До будущей войны мы еще не дошли".

Какой она будет и о чем его новая книга "Русская война против Украины. Как наконец разорвать четырехсотлетний замкнутый круг", предисловие к которой написал бывший главком Валерий Залужный , – LIGA.net выбрала главные цитаты Горбулина из интервью.

"Идет переходный этап войны. Будущая война будет другой"

Запад в начале большого вторжения не понимал, что нужно Украине. "Нужно отдать в какой-то мере должное руководству нашей страны, которое на свои плечи свалило необходимость очень быстрых и емких переговоров со странами Запада [в начале большого вторжения]... После обращения наших дипломатов и руководства страны к миру мы почувствовали, что они понимают, в каком состоянии Украина находится. Но в понимании того, что нужно Украине – здесь мы расходились".

А теперь управляет риском эскалации. "Я помню, после одного из заседаний Рамштайна уважаемый генерал Марк Милли вспомнил свою фразу: "Когда мы начали давать оружие Украине, то первое, о чем я думал – а для чего оно им? Второе – а смогут ли они им пользоваться? Третье – а есть ли это оружие у нас? И только четвертое – как на это посмотрит Россия?" Это такое общее представление о происходящем".

"Несколько позже, уже не в первый месяц, сформировалось очень четкое определение – практически это можно назвать управлением риском эскалации".

Европа и США были напуганы Россией. "Запад – я здесь имею в виду Западную Европу в первую очередь – был напуган возможностями Российской Федерации и ее вооружением. А россияне еще и говорили, что у них вторая армия в мире после Соединенных Штатов".

Это тянется со времен Советского Союза. "Карибский кризис имел очень сильный привкус возможности ядерной войны. Потому что советские ракеты, – правда, это были ракеты малой дальности, но все-таки это было 2400 км, – стояли на Кубе и практически охватывали весь восток США, где находится и столица, и очень большие центры".

"У стран Запада была очень четкая продуманная программа действий и поведения. Они очень отслеживали, возможно или невозможно развязание ядерной войны. Все ее боялись. Потому что никогда до российско-украинской войны ядерная война так не выходила на границы".

"В Европе начали подсчитывать, что может долететь из Калининграда до Франции или Нидерландов. Раньше этим никто не занимался".

Создание дешевого оружия было единственным выходом для Украины. "Откровенно говоря, наши Вооруженные силы, – и мы это увидели в 2014 году, с Крымом и Донбассом, – недостаточно вооружены для того, чтобы противостоять России... Но украинцы – креативная нация".

Сейчас идет переходный этап войны. "До будущей войны мы еще не дошли. Она будет тогда, когда ракеты нашего производства будут летать до Москвы, Санкт-Петербурга, Волги со всеми ее центрами, и до первого ракетного полигона в Астраханской области".

"Это называется предельная досягаемость. Залужный удачно этот термин использовал".

Очень важно вывести из строя ракетные полигоны в глубоком тылу в России. "Из-за неспособности украинского военно-промышленного комплекса обеспечить военно-воздушные силы ракетами большой дальности, Запад мог вручную управлять эскалацией. Однако ситуация меняется, в частности, из-за толчка в развитии ВПК".

Россия давит живой силой. Как дроны изменили войну

Дроны позволили создать мертвую зону – кое-где до 20 километров. "Россияне вынуждены тратить такое большое количество живой силы. Перейти на использование штурмовых групп. Многое в их армии легло на человеческий потенциал".

Россия начала наращивать производство своих дронов. "Все-таки они сделали и Ланцеты, и другие дроны, причем достаточно качественные... Сделали более чуткие системы управления. Внесли туда элементы микроэлектроники, которые они получают, несмотря на все эмбарго, со всего мира. И не только из стран бывшего Советского Союза. Я думаю, некоторые страны арабские в этом помогают, африканские. Египет, например – я не исключаю. Китай – несмотря на все свои объяснения".

Но Украина уже сталкивалась со "второй армией мира". "В 2018-м Путин говорил, что Россия создала такие ракеты, которые никто не сможет сбить. И что произошло? Благодаря новейшим системам ПВО, которые получила Украина, мы сбиваем их "Кинжалы".

"Путин будет точно искать "окно возможностей", чтобы напасть уже на страны НАТО. Но Украина может значительно усилить восточный край Евросоюза и Североатлантического альянса".

Сейчас единственный способ победить Россию – преимущество в технологиях. "Украинцы – это креативная нация, потому творческий подход помог нам устоять".

"Военная победа необязательно принесет мир"

Перед Украиной пять задач, чтобы сдержать Россию. "Это мобилизационная ситуация, последовательность поставки вооружения и умение использовать ум в Украине для создания техники. Остальные две – потребность уже сейчас отработать возможности и начать работать с Западом над созданием оружия и развитие военной науки".

"Если мы не будем заниматься доставкой своего оружия на соответствующее расстояние – не можем не только выиграть, а выстоять".

Военная победа – это освобождение всей территории страны. Это не обязательно принесет мир. "Дальнейший мир без совместной работы с западным миром невозможен. Украина же сможет передать тот опыт, которого нет ни у одной страны НАТО".

Вопрос победы в войне зависит, в частности, и от выборов в Соединенных Штатах. "Весь мир ждет, чем эти выборы завершатся. И я тоже жду, между прочим".