"Дрони дозволили створити мертву зону – подекуди до 20 кілометрів", – каже в інтерв'ю Апостроф TV Володимир Горбулін, перший віцепрезидент Національної академії наук, ексголова наглядової ради Укроборонпрому та екссекретар РНБО.

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Через це росіяни вимушені витрачати велику кількість живої сили, говорить Горбулін: "Багато що у російській армії лягло на людський потенціал".

Створення дешевої зброї було єдиним виходом для України. Але наразі триває лише перехідний етап війни, вважає він: "До майбутньої війни ми ще не дійшли".

Якою вона буде та про що його нова книга "Російська війна проти України. Як нарешті розірвати чотирьохсотрічне замкнене коло", передмову до якої написав ексголовком Валерій Залужний, – LIGA.net обрала головні цитати Горбуліна з інтерв'ю.

"Триває перехідний етап війни. Майбутня війна буде іншою"

Захід на початку великого вторгнення не розумів, що потрібно Україні. "Треба віддати в якійсь мірі належне керівництву нашої країни, яке на свої плечі звалило необхідність дуже швидких і ємних переговорів з країнами Заходу [на початку великого вторгнення]... Після звернення наших дипломатів і керівництва держави до світу ми відчули, що вони розуміють, в якому стані Україна знаходиться. Але у розумінні того, що потрібно Україні – тут ми розходилися".

А тепер управляє ризиком ескалації. "Я пам'ятаю, після одного із засідань Рамштайну шановний генерал Марк Міллі згадав власну фразу: "Коли ми почали надавати зброю Україні, то перше, про що я думав – а для чого вона їм? Друге – а чи зможуть вони нею користуватись? Третє – а чи є ця зброя у нас? І тільки четверте – як на це подивиться Росія?" Це таке загальне уявлення про те, що відбувалось".

"Трошки пізніше, вже не у перший місяць, сформувалось дуже чітке визначення – практично це можна назвати управлінням ризиком ескалації".

Європа і США були налякані Росією. "Захід – я тут маю на увазі Західну Європу в першу чергу – був наляканий можливостями Російської Федерації та її озброєнням. А росіяни ще й казали, що в них друга армія в світі після Сполучених Штатів".

Це тягнеться з часів Радянського Союзу. "Карибська криза мала дуже сильний присмак можливості ядерної війни. Бо радянські ракети, – правда, це були ракети малої дальності, але все-таки це було 2400 км, – стояли на Кубі і практично охоплювали весь схід США, де знаходиться і столиця, і дуже великі центри".

"У країн Заходу була дуже чітка продумана програма дій і поведінки. Вони дуже відслідковували, можливе чи неможливе розв’язання ядерної війни. Всі її боялися. Бо ніколи до російсько-української війни ядерна війна отак не виходила на кордони".

"У Європі почали рахувати, що може долетіти з Калінінграда до Франції чи Нідерландів. Раніше цим ніхто не займався".

Створення дешевої зброї було єдиним виходом для України. "Відверто кажучи, наші Збройні сили, – і ми це побачили в 2014 році, з Кримом і Донбасом, – недостатньо озброєні для того, щоб протистояти Росії... Але українці – креативна нація".

Зараз триває перехідний етап війни. "До майбутньої війни ми ще не дійшли. Вона буде тоді, коли ракети нашого виробництва літатимуть до Москви, Санкт-Петербурга, до Волги з усіма її центрами, і до першого ракетного полігона в Астраханській області".

"Це називається гранична досяжність. Залужний вдало цей термін використав".

Дуже важливо вивести з ладу ракетні полігони в глибокому тилу в Росії. "Через нездатність українського військово-промислового комплексу забезпечити військово-повітряні сили ракетами великої дальності, Захід міг вручну керувати ескалацією. Однак ситуація міняється, зокрема через поштовх у розвитку ВПК".

Росія тисне живою силою. Як дрони змінили війну

Дрони дозволили створити мертву зону – подекуди до 20 кілометрів. "Росіяни вимушені витрачати таку велику кількість живої сили. Перейти на використання штурмових груп. Багато що у їхній армії лягло на людський потенціал".

Росія почала нарощувати виробництво своїх дронів. "Все-таки вони зробили і Ланцети, й інші дрони, причому достатньо якісні... Зробили більш чуткі системи управління. Внесли туди елементи мікроелектроніки, які вони отримують попри всі ембарго з усього світу. І не тільки з країн колишнього Радянського Союзу. Я думаю, деякі країни арабські в цьому допомагають, африканські. Єгипет, наприклад – я не виключаю. Китай – незважаючи на всі свої пояснення. Зрушення у них є".

Але Україна вже стикалася із "другою армією світу". "2018-го Путін казав, що Росія створила такі ракети, які ніхто не зможе збити. І що сталося? Завдяки новітнім системам ППО, які отримала Україна, ми збиваємо їх "Кинджали".

"Путін точно шукатиме "вікно можливостей", щоб напасти вже на країни НАТО. Але Україна може значно посилити східний край Євросоюзу і Північноатлантичного альянсу".

Зараз єдиний спосіб перемогти Росію – перевага в технологіях. "Українці – це креативна нація, тому творчий підхід допоміг нам встояти".

"Воєнна перемога необов'язково принесе мир"

Україна має перед собою п'ять задачі, щоб стримати Росію. "Це мобілізаційна ситуація, послідовність поставки озброєння та вміння використати розум в Україні для створення техніки. Інші дві – потреба вже зараз відпрацювати можливості та почати працювати із Заходом над створенням зброї та розвиток військової науки".

"Якщо ми не будемо займатися доставкою своєї зброї на відповідну відстань – не можемо не те що виграти, а вистояти".

Воєнна перемога – це звільнення всієї території країни. Це необов'язково принесе мир. "Подальший мир без спільної роботи із західним світом неможливий. Україна ж зможе передати той досвід, якого не має жодна країна НАТО".

Питання перемоги у війні залежить, зокрема, і від виборів в Сполучених Штатах. "Весь світ чекає, чим ці вибори завершаться. І я теж чекаю, між іншим".