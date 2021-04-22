Ультиматум Чехии для России, цены на электроэнергию для населения. Что надо знать утром

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Сегодня четверг, 22 апреля. Температура от +7 до +18, курс доллара 28.15

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Сенат Чехии призвал выслать из страны всех российских дипломатов. Кроме одного

Крупнейшую базу ГРУ России в Европе – а именно это собой представляет посольство РФ в Чехии – могут расформировать по решению властей Чехии.

Россия уже потеряла 6 млрд евро, которые надеялась получить на контракте по постройке энергоблока АЭС в Чехии. Теперь Москва может лишиться посольства, которое много лет было базой ГРУ со штатом до 200 человек (прочитать об этом можно здесь), если до полудня сегодняшнего дня не выполнит ультиматум Чехии. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Задача для Зеленского. Что будет с ценами на электроэнергию для населения: три сценария

Владимиру Зеленскому опять не позавидуешь. Россия стягивает войска к границам, вакцинация буксует, МВФ денег не дает. А отвечает за все президент, даже если на самом деле – нет. Еще одна проблема – социальная.

К 1 мая Кабинет министров должен ответить на один чувствительный вопрос: что делать с тарифом на электроэнергию для населения – повышать или оставить на прежнем уровне – 1,68 грн за кВт-ч. Не так давно по стране уже прокатились тарифные майданы из-за цен на газ.

Повтор истории сейчас был бы совсем не кстати. На столе в Кабмине лежат минимум три варианта действий. Подробности, в нашем материале. Больше по ссылке.

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