Унизительно для России, но Путин – не самоубийца. Что пишут иноСМИ о "бегстве" из Херсона

Обзор топовых медиа: потрясающее поражение вооруженных сил России, Путин – более рационален, чем кажется

Попытка аннексии украинских территорий ничего не решила для российской армии под Херсоном, российский диктатор Владимир Путин и его генералы рационально отходят (по крайней мере, объявили об этом) на левый берег Днепра.

Что иностранная пресса пишет о поражении ВС РФ на юге – обзор LIGA.net.

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The Washington Post: Почему отступление России из Херсона так важно?

Как известно из истории, Адольф Гитлер во время вторжения в СССР отказывался отдавать приказ об отступлении, когда это было единственным логичным поступком. В конце августа уже российский диктатор Путин поступал точно так же с Херсоном, запрещая войскам отступать, пишет The Washington Post.

Путину очень не хотелось уходить с правого берега Днепра, но 9 ноября все изменилось. Министр обороны Сергей Шойгу объявил об отступлении "для сохранения жизни личного состава". В последние дни оккупационные власти начали "эвакуацию" (фактически депортацию. – ред.) жителей на левый берег, а с админзданий начали снимать российские триколоры.

С военной точки зрения отступление для россиян имеет смысл. Восточный берег Днепра легче защищать. Но решение унизительно с политической точки зрения, добавляет издание. Херсон является черноморским портом и "столицей" одной из четырех областей, которые Россия пытается аннексировать. Его надеялись использовать в качестве плацдарма для наступления на Николаев и Одессу.

Наступление россиян теперь идет в обратном направлении. Операция будет сложной, форсировать Днепр придется под огнем.

Более того, россияне теряют доступ к Северо-Крымскому каналу, благодаря которому оккупированный Крым получал столь необходимую воду из Днепра. Это усложнит содержание полуострова и подорвет надежды на столь желанный для РФ сухопутный коридор.

Россия теряет половину захваченных с февраля территорий. Российские граждане увидели, насколько плохо идет для них война. Это ободряет украинцев в сложное время. Кроме того, это должно стать толчком для Конгресса США принять еще один масштабный пакет помощи Украине.

Пожалуй, лучший урок отступления из Херсона – в том, что Путин продемонстрировал свою рациональность. Он не хочет любой ценой погибнуть в бункере, как Гитлер. Путин отступает под давлением, если нужно.

Это должно немного успокоить алармистов, которые опасаются начала Третьей мировой войны в случае, если Путин не получит своего в Украине, считает The Washington Post. Российский диктатор просчитался и не хочет признавать поражение. Но он не самоубийца, тупой или безумный.

Politico: Отступление россиян из Херсона – новый удар по Путину

Вечером 9 ноября Россия заявила, что выводит свои войска из оккупированного Херсона. И это новое большое унижение Путина, пишет Politico.

Главнокомандующий ВС РФ Суровикин в прямом эфире заявил, что осуществлять поставки войск на правом берегу Днепра невозможно. Этот шаг является последним в серии потрясающих поражений русской армии.

Отступление из Херсона стало новым ударом для Москвы еще и потому, что только в сентябре Путин своим решением пытался незаконно аннексировать его, и еще Запорожскую, Донецкую и Луганскую области. Тогда российский диктатор заявил, что местные жители становятся "российскими гражданами навсегда".

Представитель российского МИД Мария Захарова утверждает, что Кремль готов к переговорам с Киевом, но с учетом "складывающихся на данный момент реалий". Это еще один сигнал того, в каком политическом беспорядке находится Москва, объясняет Politico. В начале войны Кремль не рассматривал никаких переговоров, требуя полной капитуляции Украины.

Учитывая успехи своей армии, Киев становится все более жестким в вопросе переговоров. На днях президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свою готовность к переговорам, но только тогда, когда Россия восстановит территориальную целостность Украины и компенсирует все убытки.

На прошлой неделе украинский генерал-лейтенант Михаил Забродский заявил украинскому парламенту, что любой уход россиян с плацдарма в районе Херсона для них "в принципе логичен и даже рационален".

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