В Беларуси похитили Колесникову, Навальный вышел из комы. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня вторник, 8 сентября. Температура от +11 до +22, курс доллара 27.80

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов, Андрей Бродецкий, Ирина Андрейцев и Дмитрий Фионик рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

В Беларуси похитили лидера протестов Марию Колесникову и лидер российской оппозиции Алексей Навальный вышел из комы

Это сегодняшние заголовки новостей из ближнего зарубежья. А ещё это хорошее напоминание для всех украинских политиков, почему чуть чаще стоит думать о будущем страны, об успешной демократической Украине, и чуть реже о рейтингах и победе люблю ценой на ближайших выборах.

Все-таки лучше читать заголовки о жестких дебатах и поражении на выборах куда приятнее, чем об отравлении сложным ядом. Больше по ссылке.

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Демпинг Коломойского и возвращение спроса. Что будет с ценами на АЗС в сентябре?

Цены на заправках растут. Но не так сильно, как могли бы. Оказывается, в этом есть заслуга Игоря Коломойского. Часть компаний накопили запасы в период "сверхдешевой" нефти и теперь работают на больших объемах и небольшой марже. Долго ли это продлиться? Читайте в нашем обзоре. Больше по ссылке.

Грошей немає, але живіть на позитиві: як школи в пандемію залишились без підтримки держави

Безпека дітей у школі, особливо під час пандемії - одна з найважливіших речнй, про які мала б подбати держава. Але на практиці вийшло інакше. Пам'ятаєте, у квітні уряд порізав фінансування усіх і усього, щоб створити "коронавірусний фонд", на який передбачали понад 66 млрд грн. Так от, 16 млрд грн з фонду виділили на медицину, ще 7 млрд скерували на фонд безробіття, 1,2 млрд - на підтримку фізичних осіб-підприємців, і ще 35 млрд - на реконструкцію та ремонт доріг. З цього ж фонду знайшли гроші й на доплати співробітникам Міністерства внутрішніх справ. Але! На підготовку шкіл до навчального року в умовах пандемії не виділили ні копійки. В результаті місцева влада лишилася сам на сам з вчителями і батьками, з відсутністю грошей і допомоги. Більше за посиланням.

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