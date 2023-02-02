В Киев приехали топ-лица Европейского Союза, а совет ЕС одобрил новую военную помощь на 500 млн евро. Главное мероприятие состоится 3 февраля – саммит Украина-ЕС, на котором обсудят прогресс Украины как кандидата в Евросоюз.

Но глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже провела в Киеве переговоры с президентом Владимиром Зеленским и выступила на общем заседании Кабмина. Ее основной мотив – будущее европейской Украины, которая борется с коррупцией, проводит реформы, имеет зеленую энергетику и умеет восстанавливаться даже из обломков.

"Европа будет с вами столько, сколько нужно. Вплоть до того дня, когда украинский флаг будет развиваться там, где ему положено. В Брюсселе, напротив штаб-квартиры Еврокомиссии, в самом сердце ЕС", – заверяет она.

LIGA.net выбрала 10 главных цитат Урсулы фон дер Ляйен накануне исторического саммита в Киеве.

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Украина – сердце Европы. "Мы приехали в сердце Европы, Украина стала центром нашего континента. Местом, где защищаются ценности и свобода, где пишется будущее Европы. Коллегия Еврокомиссии прибыла в Киев сегодня, потому что мы хотим писать будущее вместе с вами".

И пришло время думать о будущем. "Большой вопрос, который мы должны ставить, как мы можем попасть из сегодняшних мрачных реалий в яркое будущее Украины внутри ЕС. Как мы можем поддержать стремление Украины к свободе и Европе?"

Нужны реформы. Не только ЕС – а инвесторам и самим украинцам. "Мы хотим помочь мобилизовать Украине весь экономический потенциал для борьбы с Россией и для дальнейшей реконструкции. Инвесторы по всему миру смотрят на эту страну с восторгом. Они также смотрят на то, что еще должно произойти".

"Наша встреча сегодня должна стать месседжем для инвесторов: Украина будет продвигаться на европейском пути. У вас есть амбициозная повестка реформ. Она нужна не только, потому что Европа просит о них, а потому что украинцы знают: путь к ЕС ведет к более сильной Украине".

И борьбу с коррупцией надо активизировать. "Я рада видеть, что ваши антикоррупционные органы находятся в состоянии боевой готовности и эффективно выявляют случаи коррупции. Я также признательна вам за то, что вы так быстро отреагировали на политическом уровне, чтобы быть уверенными: борьба с коррупцией приносит ощутимые результаты и еще более активизируется".

ЕС поможет пережить зиму. "Мы поставляем оборудование для поддержания работы украинской энергосистемы и следим, чтобы электроэнергия передавалась по сети, несмотря на атаки. Мы поставим еще 2400 генераторов в дополнение к уже поставленным с начала войны 3000".

"И вместе с государствами-членами Энергетического сообщества мы предоставим более 150 миллионов евро для закупки жизненно важного энергетического оборудования для Украины. Наконец, мы приглашаем Украину в нашу Энергетическую платформу для совместной закупки газа. Вы знаете принцип: мы хотим наилучшим образом использовать нашу совместную рыночную силу. Так мы преодолеем эту зиму".

Поддержит экономически. "Мы дали обещание – это стабильная, предсказуемая финансовая поддержка. И мы сдержали это обещание. Две недели назад мы доставили первый транш нашей финансовой помощи в размере 18 млрд евро на 2023 год. В целом экономическая, гуманитарная и военная помощь Евросоюза Украине составляет с начала войны почти 50 млрд евро. Для нас важно дать экономическую безопасность нашим друзьям в Украине".

Поможет восстановиться. И покажет ноу-хау с обломками. "Реконструкция начинается сейчас с быстрого восстановления (fast recovery). Поэтому сейчас мы вместе работаем над выделением 1 миллиарда евро для начала быстрого восстановления… конечно, к этому нужно добавить больше".

"Они (европейские инженеры и архитекторы. – Ред.) делятся знаниями для разумного восстановления, например, путем переработки бетона, чтобы Украина могла использовать половину обломков разрушенных зданий. Наша программа LIFE обеспечит первые шаги к этому, это 7 миллионов евро для запуска программы".

И вложится в развитие зеленой энергетики Украины. "Мы работаем над выделением значительного финансирования для солнечных батарей, которые будут развернуты по всей Украине… Цель – обеспечить стабильное снабжение больниц, пожарных частей или школ с этими солнечными панелями. Мы также подписываем Меморандум о взаимопонимании по возобновляемым газам, таким как биометан или водород. Это очень конкретные шаги в направлении "зеленой" реконструкции Украины".

Украина будет в ЕС. "Ваша смелость вдохновила нас. Вы дали нам новые смыслы нашего предназначения. Европа будет с вами столько, сколько нужно. Вплоть до того дня, когда украинский флаг будет развиваться там, где ему положено. В Брюсселе, напротив Берлемона (штаб-квартиры Еврокомиссии, – ред.), в самом сердце ЕС".

А Россию ждут новые санкции, репарации и трибунал. "Россия платит высокую цену: наши санкции подрывают ее экономику, отбрасывая ее на поколение назад. Ограничение цен на сырую нефть уже обходится России примерно в 160 миллионов евро в день".

"Мы продолжим усиливать давление дальше. Мы введем с нашими партнерами по G7 дополнительный потолок цен на российские нефтепродукты. И к 24 февраля мы стремимся ввести в действие десятый пакет санкций. России также придется заплатить за нанесенные ею разрушения и внести свой вклад в восстановление Украины".

"Россия должна отвечать в судах за свои гнусные преступления. Прокуроры Украины и ЕС уже работают вместе. Мы собираем доказательства. Я рада сообщить, что в Гааге будет создан Международный центр судебного преследования за преступление агрессии против Украины. Этот центр будет координировать сбор доказательств".

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