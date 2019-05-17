В Раде придумали, как избежать досрочных выборов. Разбор LIGA.net

Свежие результаты опросов говорят, что 38% украинцев ждут от избранного президента Владимира Зеленского роспуска Рады и, таким образом, досрочных выборов. В политических кулуарах уже начали гадать – распустит ли Зеленский парламент в ходе инаугурации 20 мая, сделает это позже или вообще откажется от этой идеи. Несмотря на публичные заявления о готовности к любым выборам, идею досрочной кампании поддерживают не все. 17 мая Народный фронт может выйти из коалиции и, по их логике, обезопасить парламент от досрочных выборов. Что это даст Народному фронту, и кто против такого решения, - в коротком разборе от LIGA.net.

ТАНЦЫ С ЦИФРАМИ

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Вся дискуссия о досрочных выборах сводится к одному – имеет ли Зеленский основания для этого и до какого числа имеет право это сделать. Очередные парламентские выборы должны пройти 27 октября 2019 года. Конституция гласит, что нельзя распускать Раду в последние шесть месяцев срока полномочий парламента. Спикер парламента Андрей Парубий считает, что теоретическая возможность для роспуска Рады исчезнет 27 мая. Глава скандального Окружного административного суда Киева Павел Вовк называет крайней датой для роспуска 14 июня. Свои расчеты судья основывает на том, что полномочия парламента прекращаются в день открытия первого заседания ВРУ нового созыва.

Поскольку ОАСК по иску нардепа Андрея Деркача может вынести решение об отсутствии коалиции, дав юридическое обоснование для роспуска парламента, в Раде задумались, как этому помешать. И в Народном фронте, как выяснила LIGA.net, придумали план.

ПЛАН НАРОДНОГО ФРОНТА

В НФ считают, что Зеленский не имеет права распускать парламент. "Я, как юрист, не вижу законных оснований для назначения внеочередных выборов", - заявил журналистам глава фракции НФ Максим Бурбак. В тоже время, чтобы наверняка себя обезопасить от возможного роспуска, 17 мая в 09:00 НФ соберется на заседание фракции, чтобы обсудить возможный выход из коалиции. Если фракция примет решение о выходе, Парубий должен будет объявить об отсутствие коалиции в парламенте. "Если спикер объявит о роспуске коалиции, начнется 30-дневный отсчет до формирования новой", - сообщили LIGA.net сразу несколько собеседников в НФ.

Директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель пояснил LIGA.net, что по такому сценарию до 17 июня Зеленский не будет иметь конституционных оснований для роспуска парламента. После 17 июня по абсолютно всем прогнозам Зеленский не сможет распустить парламент, поскольку начнется шестимесячный срок полномочий действующей Рады. "Не понимаю всех этих разговоров по поводу даты, поскольку у парламента есть очень серьезные рычаги влияния в этой ситуации", - объясняет Кошель.

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"Парубий с удовольствием объявит о выходе Народного фронта. Если Зеленский захочет распустить Раду, ему придется нарушить Конституцию. Если мы запустим конституционный механизм, ему будет тяжелее распустить парламент. В такой ситуации возможное решение ОАСК не будет иметь никакой роли", - объяснил LIGA.net нардеп из группы Парубия. По словам собеседника, за выход НФ из коалиции помимо Парубия выступает и Арсений Яценюк.

"Ему выгодно, чтобы выборы были осенью. Ему нужно успеть пересобрать партию и убедить Гройсмана идти вместе", - рассказал источник в группе Парубия. По его словам, против сценария с выходом из коалиции выступают группы министра внутренних дел Арсена Авакова и экс-нардепа от НФ Николая Мартыненко. Но в группе Мартыненко эту информацию опровергли и заявили, что у Зеленского даже без выхода НФ из коалиции не будет оснований для роспуска парламента. У Авакова отметили, что сейчас им невыгодно находится в одной коалиции с фракцией Порошенко.

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ПОДНОЖКА ЗЕЛЕНСКОМУ

Часть нардепов уверена, что вышеуказанный план не помешает Зеленскому распустить парламент. Однако Зеленский может и нарушить Конституцию. "Учитывая недоверие к парламенту, Зеленский может пойти на политическое решение и распустить парламент. Но начинать президентскую каденцию с экспериментов над Конституцией – не лучшее решение", - считает Кошель.

Политолог Петр Олещук сомневается, что возможный роспуск парламента на основании одного лишь решения Окружного админсуда является достаточной базой. По его мнению, роспуск коалиции будет своего рода обращением к Зеленскому: "Разве ты хочешь начать свою каденцию с не совсем чистого и законного решения?".

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