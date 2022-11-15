В США заговорили о переговорах Украины и РФ. Что это значит и возможен ли "шантаж оружием"

В западных медиа после визита в Киев советника президента США Джейка Салливана и на фоне освобождения Херсона прошла волна публикаций о возможных переговорах Украины и России. А сам Байден впервые за долгое время произнес слово "компромисс" в контексте войны. У президента Владимира Зеленского заверяют, что Салливан никаких предложений о переговорах в Украину не привозил.

"Официальных сигналов точно не было, – говорит LIGA.net представитель президента в Раде Федор Вениславский. – И мы, и западные партнеры отлично понимаем: до деоккупации переговоры невозможны".

Но в Европе все громче раздаются голоса, которые хотят подтолкнуть Украину к переговорам, признает в беседе с LIGA.net депутат Бундестага Родерих Кизеветтер: "Заслуживающих доверия переговоров с режимом Путина быть не может... Я определенно вижу эту опасность, исходящую от некоторых европейских партнеров, в первую очередь Германии и Франции. Есть признаки того, что здесь работает процесс "Минск-3".

Мы поговорили с десятком собеседников во власти и экспертами: насколько реальны переговоры с РФ в ближайшей перспективе, есть ли угроза давления на Украину через военную помощь – разбор LIGA.net.

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МЕДИЙНАЯ ВОЛНА О ПЕРЕГОВОРАХ:

что пишут и говорят на Западе

После освобождения Херсона у РФ и Украины будет время "подумать над компромиссом", заявил 9 ноября президент США Джо Байден. Его слова совпали с волной публикаций в западных СМИ о переговорах.

Волна началась после визита в Киев 4 ноября Джейка Салливана. Cоветник Байдена по нацбезопасности публично заявил, что США помогут Украине, а переговоры без деоккупации – неприемлемы.

Однако уже на следующий день The Washington Post сообщила, что США призывают Киев не исключать в риторике возможности дипломатии. А The Wall Street Journal написала о непубличных контактах Салливана с окружением Путина – секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и помощником российского диктатора Юрием Ушаковым.

По данным WSJ, Салливан предлагал Зеленскому задуматься о "реалистичных требованиях" для начала переговоров – например, о пересмотре цели по Крыму. Но Украина даже теоретически не рассматривает таких уступок, заверил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Глава ОП Андрей Ермак оставил запрос LIGA.net о комментарии без ответа.

Собеседник LIGA.net в ОП, приближенный к переговорам с Салливаном, утверждает: "Информация о том, что он якобы привез предложение выходить на переговоры, не соответствует действительности".

Некоторые западные чиновники считают, что ни одна из сторон не может достичь всех военных целей, пишет NBC. По их мнению, идеальное время для переговоров – зима, когда боевые действия замедлятся.

Точкой старта для дипломатии якобы может стать освобождение Херсона, написали в La Repubblica за несколько дней до объявления Москвой об уходе с правого берега Днепра.

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Спустя неделю информационной волны Байден все же поддержал позицию Киева: война закончится, когда Россия выведет войска.

Намеки США на переговоры – всего лишь просьба к Зеленскому изменить коммуникацию, считает депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер, находящийся в оппозиции к канцлеру Олафу Шольцу.

– заверил Кизеветтер – Скорее, существует опасение, что европейские государства, такие как Германия, очень быстро еще больше устанут от войны". "США не заинтересованы давить на Украину,заверил Кизеветтер LIGA.net Скорее, существует опасение, что европейские государства, такие как Германия, очень быстро еще больше устанут от войны".

Позиция США неизменна: переговоры – только на условиях Украины, уверен нардеп от СН, член парламентской делегации для наблюдения за промежуточными выборами в США Никита Потураев.

"Саму по себе возможность переговоров нельзя исключать, — объясняет нардеп LIGA.net. – Если возможность будет – говорить на наших условиях. Эту возможность следует держать открытой".

"Американцы, я думаю, просили не быть столь категоричными в части самой возможности, — добавляет LIGA.net собеседник в руководстве фракции Слуга народа. – На уровне тет-а-тет и разведданных они понимают, что Украина сейчас не будет входить ни в какие переговоры".

Но дыма без огня не бывает, говорит LIGA.net бывший министр иностранных дел Павел Климкин: "Похоже, наши западные союзники видят, что в какой-то момент переговоры могут начаться".

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ПЕРЕГОВОРЫ С ПОЗИЦИИ СИЛЫ:

почему эта риторика появилась именно сейчас

В Вашингтоне скорейшее дипломатическое решение поддерживает главный генерал США Марк Милли, пишет NYT. Он считает, что с освобождением Херсона Украина "достигнет разумного результата".

Иначе зимой стороны укрепятся, пишет NYT о позиции генерала. И начнется затяжная окопная война в стиле первой мировой – без существенных продвижений, но с многочисленными жертвами.

Главком ВСУ Валерий Залужный 14 ноября в разговоре с Милли четко заявил, что украинские военные не примут никаких переговоров и компромиссов, а будут освобождать свою землю.

Милли делает выводы с чисто военной точки зрения, говорит LIGA.net собеседник в руководстве фракции Слуга народа: "Милли видит темпы наращивания военных возможностей России. Они (американцы. – Ред.) готовят нас к большой артиллерийской войне зимой".

Байден и Салливан не согласны с генералом, утверждают американские СМИ. Президент США и его советник считают, что время дипломатии еще не настало – и нельзя давать Путину шанс на передышку.

Американские военные – не политики и описывают ситуацию на военном языке, объясняет LIGA.net один из руководителей Офиса президента.

"По их мнению, [Украине] было бы неплохо остановиться и набраться новой мощи. Но и россияне наберут [мощь в случае паузы], — говорит он. — Поэтому дальше работают политики. А они понимают, что любая остановка не поможет в достижении их цели – обескровить Россию".

У США могут быть и другие причины для дипломатической риторики.

С одной стороны, Вашингтону надо успокоить западных политиков и избирателей, объясняет LIGA.net Александр Краев, директор программы "Северная Америка" центра Украинская призма. Пик риторики пришелся на выборы в Конгресс США, на которых Байден боролся, в том числе, за либеральную аудиторию – ми писали про выборы тут.

"На Запад оказали влияние слова Зеленского, что с Путиным нельзя говорить. Там к этому относятся с опаской, – считает эксперт. – В их восприятии это прямой путь к ядерной катастрофе".

Идея США и Байдена – в том, чтобы Украина просто сказала, что "в определенный момент эти переговоры начнутся".

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"В США есть люди, которые спрашивают, зачем такой указ [ Зеленского об отказе от переговоров ], если Россия будет готова, — говорит Потураев. – Для меня логика президента ясна. Мы не будем говорить с Путиным. Но через посредников – можно".

С другой стороны, США видят неспособность России победить в традиционной войне, отмечает Климкин. И у Запада вскоре может появиться еще один инструмент давления на РФ – ограничение цен на нефть: "Там считают это рычагом, который нужно скомбинировать с возможностью разговаривать с Путиным с позиции силы".

Наконец, Запад не хочет повышать уровень эскалации.

Партнеры в последнее время не дают Украине качественно новые виды вооружения, убежден экс-глава МИД. Они оценивают, как могут поддерживать Украину в условиях зимы и высоких цен на основных рынках, и экономическую устойчивость самой Украины.

"Им кажется, что эти факторы, как лего, складываются в теоретическую возможность начать переговоры с позиции силы", – считает Климкин.

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Подогревать тему переговоров на Западе может и сама Россия, говорит LIGA.net представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский. По его словам, Кремль после неудач на поле боя хочет взять паузу – и всячески продвигает это через своих агентов влияния.

ТРИ СЦЕНАРИЯ:

смогут ли надавить на Украину

Украина должна сама определять свой дипломатический курс – США ни на чем не настаивают, но "консультируют", заверил Салливан.

"Точно не было никаких официальных сигналов от наших партнеров о необходимости ведения переговоров, – говорит Вениславский. – И мы, и западные партнеры отлично понимаем: до деоккупации переговоров быть не может".

Запад также не давал сигналов, что помощь будет зависеть от позиции Украины по переговорам, заверил представитель Зеленского.

Но Украина критически нуждается в поддержке и вынуждена слышать партнеров, отмечает Илия Куса, эксперт-международник Института будущего. Он не исключает три возможных сценария:

Сценарий №1. Переговоры для перемирия

Запад считает, что Украина при любом сценарии с переговорами должна иметь выигрышное положение, говорит Куса. И освобождение Херсона может использоваться как подспорье для сильной позиции Киева.

В этом сценарии речь может идти о "заморозке" линии разграничения.

"Прекращение огня по Днепру – популярное решение, – признает собеседник LIGA.net в руководстве фракции СН. – Но и американцы, и европейцы видят, что украинцы стали более resilience (психологически более устойчивыми. – Ред.). Они не ожидали такого сопротивления не только от армии, но и рядовых украинцев. Они не понимают, как люди возвращаются в регионы, где нет ни света, ни воды".

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Сейчас такой сценарий пойдет на пользу России, говорит LIGA.net немецкий депутат Родерих Кизеветтер. "Пауза позволит РФ реорганизовать и усилить свою армию, мобилизовать и научить больше солдат, а затем начать новое наступление, — считает он. — Те, кто хочет договориться с режимом Путина, фактически разрешают России продолжать его империалистическую кампанию в Украине".

Сценарий №2. Попытка усадить за стол переговоров провалится

США придется уговаривать для начала переговоров не только Украину, но и Россию, говорит Куса. Пока Госдеп не видит никаких признаков готовности Москвы к "добросовестным переговорам".

Нынешние заверения РФ – дымовая завеса, Кремль хочет получить передышку под видом конструктива, говорит Кулеба.

"Это стандартный алгоритм действий Путина и его окружения: создавать проблему, а затем навязывать какие-то переговоры, — объясняет Вениславский. – Им нужны переговоры. Нам они точно сейчас не нужны".

Чтобы изменить такое положение, США могут использовать стартовавший 15 ноября саммит G20 на Бали, допускает эксперт. Там будут делегация РФ во главе с Сергеем Лавровым, лоббирующие завершение войны условно нейтральные страны (Китай, Индия), и потенциальные посредники (Турция, Саудовская Аравия).

В случае провала идею могут отложить на зиму или позже, считает Куса.

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Сценарий №3. США не будут пытаться усадить РФ и Украину за стол переговоров в ближайшее время

Сейчас речь идет скорее о шансе на начало дипломатии, а не о каких-либо условиях и компромиссах на будущее, считает Климкин.

США не будут против попыток переговоров, но точно не начнут заставлять и угрожать прекращением помощи, убеждает LIGA.net директор Центра международных исследований Владимир Дубовик.

"Напротив, освобождение Херсона и не очень впечатляющие результаты республиканцев, особенно трампистов, на выборах в Конгресс США открывают возможность продления помощи", – считает эксперт.

Если бы крыло трампистов внутри Республиканской партии показало более яркие результаты на выборах в Конгресс, Украина могла бы столкнуться не столько с сокращением помощи, сколько с ее осложнением, говорит LIGA.net один из руководителей ОП: "Были бы разговоры о комиссиях по проверке военной помощи и так далее".

При этом собеседник не исключает появления новых решений по контролю за использованием Украиной американской военной помощи. Однако это будут не так активно педалировать.

"Для нас это вообще не новая история, — уверяет Потураев. - Пусть присылают военную миссию, и американские офицеры присутствуют на всех логистических цепочках, начиная от западной границы до фронта. Мы можем отчитаться за каждый патрон. То же касается финансов".

По словам Потураева, новая конфигурация Конгресса не оставляет шансов радикальным решениям по военной помощи Украине. "В Конгрессе есть консенсус по Украине, никакого шантажа не будет. Я не вижу шансов для такого сценария", — добавил нардеп.

У ЗЕЛЕНСКОГО НЕТ ВЫБОРА?

Против преждевременных переговоров уже высказались и европейские чиновники, в частности, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. А канцлер Олаф Шольц выступил против мира под диктовку Кремля.

"Значение Штайнмайера трудно переоценить, – говорит Дубовик. – Если даже политик, который всегда был сторонником сотрудничества с Москвой, такое заявляет, – то тогда уж точно нужно помогать Украине в дальнейшем, не толкая ее к преждевременным переговорам и уступкам".

Разговоры о якобы возможности давить на Украину – бессмысленны, считает Кулеба, сегодня она сама давит и освобождает территории.

"В ближайшее время точно не следует ожидать каких-либо переговоров о закреплении мира до деоккупации Украины... Я не вижу никакой опасности (с военной помощью Украине. – Ред.), — подытожил Вениславский. – От позиции президента мы не отступаем".

США понимают, что власть не пойдет против воли народа, говорит LIGA.net один из руководителей фракции Слуга народа. По его словам, американцы регулярно заказывают социологические сследования и знают настроения украинского общества.

В частности, украинские социологические компании проводят исследования по заказу американского Национального демократического института (National Democratic Institute), добавляет он.

"Вернуться к компромиссам ради нормальной жизни – пока неактуальная для украинцев повестка, — резюмирует собеседник в президентской фракции. - Дело не в политике. Это мнение народа".

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