Оновлено: 20:46 ватажок російської терористичної організації Група Вагнера Євген Пригожин заявив, що зупиняє свою колону, що рухалася на Москву, і повертається до "польових таборів".

Ватажок ПВК Вагнера Євгеній Пригожин заявив, що його бойовики йдуть на Москву, аби "розібратися з беззаконням". Російська армія намагається зупинити бойовиків на марші, але виглядає це не дуже впевнено.

"Поки що неясно, чим це закінчиться, тож я б не поспішав святкувати. Але все виглядає як ситуація, яка виходить з-під контролю Кремля", – каже LIGA.net співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

Що потрібно знати про демарш бойовиків-вагнерівців під командуванням Пригожина та чим він може завершитись – коротко на LIGA.net.

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ЩО СТАЛОСЯ. Увечері 23 червня 2023 року ватажок російської терористичної організації група Вагнера Євгеній Пригожин заявив, що по базі вагнерівців нібито вдарили регулярні війська РФ.

Удар, за його словами, завдали за наказом міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника його генштабу Валерія Герасимова. Пригожин у відповідь оголосив "марш справедливості", щоб "зупинити зло".

МО РФ назвало це провокацією. Пригожин звернувся до армії РФ, закликав "не чинити опір", а у разі опору пригрозив "знищувати негайно". Хоча не відразу сказав прямо, що піде на Москву "розбиратися".

Ще ввечері 23 червня на вулиці деяких російських міст, близьких до кордону України та баз Вагнера, виїхала військова техніка.

ФСБ порушила справу за організацію збройного заколоту.

Російський диктатор Володимир Путін назвав дії Пригожина "зрадою Росії", "ударом у спину країні" та порівняв його з лютневою революцією 1917 року, яка призвела до громадянської війни.

Крім того, Путін наказав "нейтралізувати організаторів заколоту".

"Ніхто не збирається на вимогу президента, ФСБ або ще когось з'явитися із зізнанням", – відреагував на заяву диктатора Пригожин.

Станом на ранок 24 червня група Вагнера взяла під контроль військові об'єкти Ростова і Воронежа. Судячи з повідомлень пропагандистів, особливого спротиву вони не зустріли. І продовжили рух на Москву.

У низці регіонів Росії оголошено режим контртерористичної операції, повідомляє ГУР Міноборони. Російська еліта залишає столицю. Російський диктатор Володимир Путін, всупереч заявам його прессекретаря, екстрено виїхав з Москви на Валдай.

"Москва практично ізольована силами поліцейських та військових. На кожному перехресті та на виїздах перебувають посилені патрулі, – йдеться у повідомленні ГУР. – Містом рухається велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині. Зупинено рух міжрегіонального пасажирського транспорту".

В Москву стягують всю військову техніку, яка досі залишалась у резерві та у прикордонних регіонах, додають в українській розвідці.

"Вони ніколи не скажуть, що це військовий переворот, – пояснює ексголова МЗС. – Разом з тим це не означає, що він не тільки можливий, але й вже відбувається".

За його словами, в російських елітах багато внутрішніх течій.

"Приватні військові компанії вони вирощували, годували, будували бренди. Вони їх використовували політично в Африці, Латинській Америці. Вони на них заробляли. На цьому побудована російська система, яка тримається на силовиках і спецслужбах, – говорить дипломат. – Зараз це більше, ніж вияв слабкості. Це – вияв нестабільності в ядерній державі".

Нестабільність же стає дедалі більш очевидною.

Попри те, що російські силовики намагаються перешкодити просуванню "вагнерівців" територією Росії, виглядає це не завжди переконливо. Є повідомлення російських ресурсів, що почались бунти серед ув’язнених у колоніях:

У Пригожина два возможных ресурса: переход на его сторону армейских подразделений и бунты зэков. Уже началось в ростовской колонии и московских СИЗО Водник (аудио оттуда) и Бутырка. В Воднике, кстати, сидит Кара-Мурза. На очереди колония Навального? pic.twitter.com/GZMM2V73GC — Грани.Ру (@GraniTweet) June 24, 2023

ПВК Вагнер веде бої вже у Воронезькій області. Натомість від ударів регулярної армії переважно страждають цивільні, а не вагнерівці.

Окремі частини російської армії вже відмовились виступати проти ПВК Вагнера. Цьому є кілька пояснень, каже Мельник.

З одного боку, військовослужбовці не розуміють, як їм діяти у цих подіях. Ситуація для них абсолютно незнайома і несподівана.

"Для військового важливо чітко ідентифікувати "свій-чужий". А зараз російські військовослужбовці бачать людей у тому самому пікселі, на тій самій техніці з позначками Z і V, – пояснює він. – Їм важко ідентифікувати й визначити лінію поведінки".

З іншого боку, велику роль відіграє традиційна проблема армії РФ – покарання за ініціативу, додає він. Люди не знають, куди повернеться ситуація, тому намагаються зайвий раз не втручатись.

До того ж терористи Вагнера щодо російських силовиків та військових займають умовно дружню позицію, пояснює Мельник: "До тих, хто їх не чіпає, вони агресії не проявляють. Щодо цивільних вони також неагресивно налаштовані".

"Події дедалі більше схожі на те, що ми чуємо стосовно країн Латинської Америки чи Африки, – каже Клімкін. – Це така африканізація російської політики".

Це буде мати наслідки не сьогодні і не завтра, але наслідки ці будуть фундаментальними, додає ексміністр МЗС.

Імперія руйнується, констатують у Міноборони України: "Щоб більше не повторилася війна. Щоб не було російського тероризму та ядерної загрози з Кремля. Путінська тиранія на правильному шляху. Нам своє робити".

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ЩО ДАЛІ. Що довше Росія триматиме свої війська в Україні, то більше хаосу посіє на власній землі, каже президент Володимир Зеленський.

Демарш Пригожина свідчить, що процес саморуйнування Росії розпочався, додає секретар РНБО Олексій Данілов.

Поки що немає впевненості, що Кремль зможе взяти цю ситуацію під контроль найближчим часом, вважає Мельник.

"У будь-якому разі, це нам на користь, – пояснює він. – У певний момент ситуація може скластись так, що Росії стане не до України. Є історичні аналогії, і в історії самої Росії теж, коли зовнішня агресія бумерангом повертається до агресора і спричиняє ще більшу дестабілізацію всередині країни, аж до революційних потрясінь".

Клімкін, навпаки, виходить з того, що путінський режим зараз буде закручувати гайки та намагатися нейтралізувати Пригожина й "вагнерівців" у найкоротші терміни.

"А от що буде далі з точки зору рухів, які можуть бути тектонічними – це насправді велике питання", – додає Клімкін.

Для України всі ці події відкривають кілька типів можливостей, каже ексголова МЗС. І військових, і психологічних, і гібридних, і економічних.

Тактичні. Будь-яка слабкість Росії впливає і на її війська, і на силовиків, що дає козирі на фронтах силам оборони України.

Стратегічні. "Зараз всім стає зрозуміло, що в Росії можлива нестабільність. Це означає, у світі буде переглядатися стратегія стосунків із Росією, – каже Клімкін. – Вона буде спрямована на те, щоби зробити її безпечною і мінімізувати ризики і від режиму, і від країни".

Логіка стратегічного стримування і стратегічного послаблення Росії має отримати новий поштовх, додає він. "Це стосуються і країн Заходу, і не Заходу, – говорить ексміністр. – Кожен розглядатиме цю ситуацію зі своїх кутів. Але всі мають розуміння, що Росія не є стабільним союзником на перспективу, і що з нею краще не входити у стратегічні партнерства".

Світові лідери сформують нові позиції найближчими днями, каже Клімкін: "Це геополітична точка біфуркації, момент істини. Поводитись із сьогоднішньою Росією так, як раніше, більше неможливо".

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