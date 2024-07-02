Впервые за почти 10 лет в Киев прибыл один из ближайших к России лидеров в ЕС – венгерский премьер Виктор Орбан. Венгрия начала полугодовое председательство в ЕС, в рамках которого состоялся визит.

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Орбан встретился с президентом Владимиром Зеленским, призвал Киев заморозить войну на линии столкновения. Два лидера приблизились к соглашению о двусторонних отношениях, которое должно снять проблемы.

Визит нужен Орбану, чтобы вывести Венгрию из изоляции в ЕС, говорит LIGA.net аналитик Political Capital Institute (Будапешт) Лорант Гьори.

Реальное отношение венгерского премьера к Украине не изменилось, убеждает LIGA.net венгерский социолог, профессор Иштван Гегедуш. Однако отношения между Киевом и Будапештом настолько плохи, что даже минимальные уступки сторон будут полезны.

LIGA.net разбиралась, что изменится для Будапешта и Киева.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Орбан 2 июля прибыл в Киев, где в последний раз был в 2015-м. Визит он связал с председательством Венгрии в ЕС.

На встрече с Зеленским Орбан продвигал идею безотлагательного перемирия по линии столкновения, что согласуется с пророссийскими "мирными планами", но не настаивал. Сказал, что не противник и украинских планов завершения войны, хотя считает их слишком длительными в реализации.

Орбан и Зеленский (Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO)

"Я рассказал президенту, что его инициативы требуют много времени из-за правил международной дипломатии. Поэтому просил подумать, нельзя ли остановить огонь, а затем вести переговоры с Россией, ведь прекращение огня ускорило бы темпы переговоров", – сказал он.

Зеленский в выступлении избежал этого вопроса, но заявил, что Венгрия поддержала мирные инициативы Украины на саммите в Швейцарии.

"Венгрия приняла участие в первом Саммите мира, поддержала коммюнике, и это говорит о ее готовности быть эффективной ради возвращения реальной долговременной безопасности", – сказал Зеленский.

"Хотим наладить отношения, подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, подобное тем, которые действуют с другими соседями Венгрии. Во время председательства будем помогать вам во всем, в чем сможем", – заверил Орбан.

Один из анонимных источников в Будапеште сообщил изданию The Guardian, что планы визита сложились после предварительных переговоров по правам венгроязычного меньшинства Украины.

Справка В отличие от большинства стран ЕС и НАТО Венгрия не раз блокировала военную помощь Украине, призывала к прекращению огня.



Сам Орбан – один из немногих западных лидеров, встречавшихся с Путиным после большого вторжения. Глава венгерского МИД Петер Сийярто пять раз был в России с начала войны. В последний раз – в прошлом месяце. В отличие от большинства стран ЕС и НАТО Венгрия не раз блокировала военную помощь Украине, призывала к прекращению огня.Сам Орбан – один из немногих западных лидеров, встречавшихся с Путиным после большого вторжения. Глава венгерского МИД Петер Сийярто пять раз был в России с начала войны. В последний раз – в прошлом месяце.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Этот визит символичный и вряд ли принесет кардинальные изменения в венгерско-украинских отношениях, говорит Гьори. Это косметическое средство по смягчению международной изоляции Орбана.

"Визит прошел после худших, чем ожидалось, результатов [орбановской] партии Фидес на выборах в Европарламент, ее неспособности присоединиться к основным политическим группам ЕП якобы из-за позиции по Украине. Поскольку члены ЕС разрабатывают решения, как обойти венгерские вето, то это шаг для избежания изоляции", – говорит Гьори.

Орбан хочет показать, что может принимать решения на уровне ЕС, считает венгерский социолог Иштван Гегедуш. Возможно, на период председательства Будапешт даже станет более гибким – примет общие решения ЕС в поддержку Украины. Сдвинет политику, говоря, что в особый период он является честным посредником на уровне Евросоюза.

"Это краткосрочная перспектива. Масштабные и длительные замыслы Орбана не изменились. Он хочет изменить Европу, объединить в ЕС популистские и нелиберальные партии, имеющие критическую позицию к мейнстриму политики. Не хочет поддерживать Украину оружием или деньгами", – говорит Гегедуш.

Орбан не сможет игнорировать проблемы Украины и выступать дальше с антиукраинскими лозунгами, пока Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС, убеждает LIGA.net Дмитрий Тужанский, директор Института центральноевропейской стратегии. Это его джентльменский жест Берлину, Парижу и Риму: Орбан играет на опережение.



Коррекция политики Орбана произошла за последние несколько недель, когда он ездил в ведущие столицы ЕС – в Берлине встретился с канцлером Олафом Шольцем, в Риме – с премьером Джорджей Мэлони, в Париже – с президентом Эмманюэлем Макроном. Все встречи были качественными.



"Во Франции он проигнорировал коллегу – ультраправую Марин Ле Пен. В Риме не встретился с другом Маттео Сальвини, – напоминает Тужанский. – Действует прозападно. Визит в Киев – часть нового тактического позиционирования себя как нормального лидера. Смена имиджа".

Также Орбан приехал из-за заблокированных для Венгрии денег ЕС – 19 млрд евро. Когда, если ни во время председательства, их разморозить, говорит Тужанский. Это также политический трюк – после визита Орбана труднее будет упрекать, что он антиукраинский или пророссийский.

"Украинско-венгерские отношения запущены: за что бы ни взялся, можно улучшить. В то же время Венгрия продает нам едва ли не больше всего электроэнергии. Может стать еще большим транзитером и донором для нас. Из всех соседей именно венгерскую границу ни минуты не блокировали", – говорит Тужанский.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Во время председательства в ЕС позиция Венгрии смягчится по отношению к Украине, считает венгерский аналитик Лорант Гьори. Однако он не ожидает серьезных изменений в помощи или процессе вступления в ЕС.

Шесть месяцев – короткий период, говорит Гегедуш. Главные решения приняли в июне под председательством Бельгии. Пространства для маневра в Будапеште мало. Сейчас формируется Еврокомиссия, которая заработает с ноября-декабря. Венгерское председательство будет вокруг этого.

Зеленский и Орбан после пресс-конференции. Премьер Венгрии прибыл в Киев, чтобы обсудить венгерско-украинские отношения (Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO)

Председательство в Совете ЕС не влияет на новые санкции против России или поддержку Украины. Это решает Евросовет, где до 1 ноября руководит Шарль Мишель, а затем бывший премьер Португалии Антонио Кошта.

"Я бы не преувеличивал роль Орбана в принятии значительных решений в ЕС в течение полугода, – говорит Гегедуш. – Он будет балансировать между тем, чтобы быть честным посредником и играть на своего зрителя".

Если в ближайшие месяцы будут решения о военной помощи Украине – да, Орбан может снова "поиграть в неголосование". Но председательствующей в ЕС стране на самом деле трудно препятствовать общим решениям, потому что ее роль противоположна. И в большинстве случаев за последние два года Венгрия, в конце концов, принимала совместные решения ЕС.