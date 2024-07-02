Уперше за майже 10 років у Київ прибув один із найближчих до Росії лідерів у ЄС – угорський прем’єр Віктор Орбан. Угорщина почала піврічне головування в ЄС, у рамках якого відбувся візит.

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Орбан зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, закликав Київ заморозити війну на лінії зіткнення. Два лідери наблизилися до угоди про двосторонні відносини, яка має зняти проблеми.

Візит потрібен Орбану, щоб вивести Угорщину з ізоляції в ЄС, каже LIGA.net аналітик Political Capital Institute (Будапешт) Лорант Ґьорі.

Реальне ставлення угорського прем'єра до України не змінилося, переконує LIGA.net угорський соціолог, професор Іштван Гегедуш. Однак відносини між Києвом і Будапештом настільки погані, що навіть мінімальні поступки сторін будуть корисними.

LIGA.net розбиралася, що зміниться для Будапешта і Києва.

ЩО СТАЛОСЯ. Орбан 2 липня прибув до Києва, де востаннє був у 2015-му. Візит він пов’язав із головуванням Угорщини в ЄС.

На зустрічі із Зеленським Орбан просував ідею невідкладного перемир’я по лінії зіткнення, що є у проросійських "мирних планах", але не наполягав. Сказав, що не є противником і українських планів завершення війни, хоча вважає їх занадто тривалими у реалізації.

Орбан та Зеленський (Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO)

"Я розповів президенту, що його ініціативи потребують багато часу через правила міжнародної дипломатії. Тому просив подумати, чи не можна зупинити вогонь, а потім вести перемовини з Росією, адже припинення вогню пришвидшило б темпи перемовин", – сказав він.

Зеленський у виступі уникнув цього питання, але заявив, що Угорщина підтримала мирні ініціативи України на саміті у Швейцарії.

"Угорщина взяла участь у першому Саміті миру, підтримала комюніке, і це говорить про її готовність бути ефективною заради повернення реальної довготривалої безпеки", – сказав Зеленський.

"Бажаємо налагодити відносини, підписати глобальну угоду про співробітництво з Україною, подібну до тих, які діють з іншими сусідами Угорщини. Під час головування будемо допомагати вам в усьому, у чому зможемо", – запевнив Орбан.

Одне з анонімних джерел у Будапешті повідомило виданню The Guardian, що плани візиту склалися після попередніх переговорів щодо прав угорськомовної меншини України.

Довідка На відміну від більшості країн ЄС і НАТО, Угорщина не раз блокувала військову допомогу Україні, закликала до припинення вогню.



Сам Орбан – один із небагатьох західних лідерів, які зустрічалися з Путіним після великого вторгнення. Глава угорського МЗС Петер Сійярто п’ять разів був у Росії з початку війни. Востаннє – минулого місяця. На відміну від більшості країн ЄС і НАТО, Угорщина не раз блокувала військову допомогу Україні, закликала до припинення вогню.Сам Орбан – один із небагатьох західних лідерів, які зустрічалися з Путіним після великого вторгнення. Глава угорського МЗС Петер Сійярто п’ять разів був у Росії з початку війни. Востаннє – минулого місяця.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Цей візит символічний і навряд чи принесе кардинальні зміни в угорсько-українські відносини, каже Ґьорі. Це косметичний засіб для пом’якшення міжнародної ізоляції Орбана.

"Візит пройшов після гірших, ніж очікувалося, результатів [орбанівської] партії Фідес на виборах до Європарламенту, її нездатності приєднатися до основних політичних груп ЄП начебто через позицію щодо України. Оскільки члени ЄС розробляють рішення, як обійти угорські вето, то це крок до уникнення ізоляції", – каже Ґьорі.

Орбан хоче показати, що може приймати рішення на рівні ЄС, вважає угорський соціолог Іштван Гегедуш. Можливо, на період головування Будапешт навіть стане гнучкішим – прийме спільні рішення ЄС на підтримку України. Зсуне політику, кажучи, що в особливий період він є чесним посередником на рівні Євросоюзу.

"Це короткострокова перспектива. Масштабні й тривалі задуми Орбана не змінилися. Він хоче змінити Європу, об’єднати в ЄС популістські та неліберальні партії, тих, хто має критичну позицію до мейнстриму політики. Не хоче підтримувати Україну зброєю чи грошима", – каже Гегедуш.

Орбан не зможе ігнорувати проблеми України та виступати далі з антиукраїнськими гаслами, поки Угорщина головуватиме у Раді ЄС, переконує LIGA.net Дмитро Тужанський, директор Інституту центральноєвропейської стратегії. Це його джентльменський жест Берліну, Парижу і Риму: Орбан грає на випередження.



Корекція політики Орбана сталася за останні кілька тижнів, коли він їздив у провідні столиці ЄС – у Берліні зустрівся з канцлером Олафом Шольцем, у Римі – з прем’єркою Джорджою Мелоні, у Парижі – з президентом Емманюелем Макроном. Усі зустрічі були якісні.



"У Франції він проігнорував колегу – ультраправу Марін Ле Пен. У Римі не зустрівся з другом Маттео Сальвіні, – нагадує Тужанський. – Діє прозахідно. Візит у Київ – частина нового тактичного позиціювання себе як нормального лідера. Зміна іміджу".

Також Орбан приїхав через заблоковані для Угорщини гроші ЄС – 19 млрд євро. Коли як не під час головування їх розморозити, каже Тужанський. Це також політичний трюк – після візиту Орбану важче буде дорікати, що він антиукраїнський чи проросійський.

"Українсько-угорські відносини занедбані: хоч би за що взявся, можна покращити. Водночас Угорщина продає нам чи не найбільше електроенергії. Може стати ще більшим транзитером і донором для нас. З усіх сусідів саме угорський кордон ні хвилини не блокували", – каже Тужанський.

ЩО ДAЛІ. Під час головування в ЄС позиція Угорщини пом’якшиться щодо України, вважає угорський аналітик Лорант Ґьорі. Однак він не очікує серйозних змін у допомозі чи процесі вступу до ЄС.

Шість місяців – короткий період, каже Гегедуш. Головні рішення прийняли у червні, під головуванням Бельгії. Простору для маневру у Будапешта мало. Зараз формується Єврокомісія, яка запрацює з листопада-грудня. Угорське головування буде навколо цього.

Зеленський та Орбан після пресконференції. Прем’єр Угорщини прибув в Київ, щоб обговорити угорсько-українські відносини (Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO)

Головування в Раді ЄС не впливає на нові санкції проти Росії чи підтримку України. Це вирішує Єврорада, де до 1 листопада керує Шарль Мішель, а далі колишній прем’єр Португалії Антоніо Кошта.

"Я б не перебільшував роль Орбана у прийнятті великих рішень у ЄС протягом пів року, – каже Гегедуш. – Він балансуватиме між тим, щоб бути чесним посередником і грати на свого глядача".

Якщо в найближчі місяці будуть рішення про військову допомогу Україні – так, Орбан може знову "побавитися в неголосування". Та країні, що головує в ЄС, насправді важко перешкоджати спільним рішенням, бо її роль протилежна. І у більшості випадків за останні два роки Угорщина, врешті, приймала спільні рішення ЄС.