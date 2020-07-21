Вероятность атаки России из Крыма и аудитория Instagram в Украине. Что надо знать утром

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Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "Россия может атаковать из Крыма" - командующий ВМС Украины

На фоне масштабных учений в Черном море командующий ВМС снова заявил, что Россия в любой момент может нанести удар со стороны Крыма. Это уже второе заявление. "Война с Российской Федерацией продолжается с 2014 года. Военно-морские силы первыми встретили их в Крыму. К сожалению, те санкции, которые применяют страны Евросоюза и США, не имеют того успеха и Российская Федерация не отказалась от своих намерений", - сказал Неижпапа, отвечая на вопрос о вероятности атаки России из Крыма. Учения в Черном море - один из шагов, который поможет Украине наладить более теснон партнерство с НАТО, чтобы защитить страну от агрессора. В течение семи дней около 2000 военных моряков из Украины, США, Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции будут вместе маневрировать, тренироваться устанавливать связь, бороться с минами и передавать груз на ходу. Командующий украинским флотом Алексей Неижпапа отмечает, что учения должны способствовать стабильности и безопасности в регионе. Украинский же флот должен научиться взаимодействовать с ВМС стран Альянса. Его коллега из 6-флота ВМС США Юджин Блэк говорит, что участие американских ВМС в учениях показывает приверженность Вашингтона союзникам и идее коллективной обороне в регионе. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. В Украине аудитория Instagram растет быстрее, чем у Facebook - исследование

Опубликована свежая статистика по аудитории Facebook в Украине. Сейчас этой соцсетью пользуются примерно 15 миллионов украинцев. У Instagram немного меньше - 13 миллионов. При этом Украина - в тройке лидеров среди европейских стран по проникновению Instagram. Спустя три года после блокирования российских соцсетей украинский медиаландшафт окончательно сформировался. Взрослые - в Facebook, молодые - в Instagram, самые юные - в TikTok. Больше по ссылке.

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