"Вертолеты стреляют по пустым полям и бегут". Как ВСУ бьют оккупанта в Харьковской области

23 мая в Telegram главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного появилось сообщение об освобождении 24 населенных пунктов в Харьковской области. Информация о том, что ВСУ выдавливают россиян из Харьковской области, начала появляться с 5 мая. Речь идет о селах Кутузовка, Циркуны, Питомник, Рубежное, Черкасские Тишки, Байрак, Шестаково, Перемога и многие другие. А вечером 15 мая 227 батальон 127 бригады Сил теробороны вообще вышел на участок государственной границы.

Пока ситуация на Донбассе выглядит крайне сложной, ситуация в Харьковской области стала массовым "успокоительным" для украинцев, ежеминутно листающих новостную ленту. Впрочем, какая реальная ситуация на севере региона и Изюмском направлении, одном из самых сложных в этой войне, разбиралась LIGA.net.

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"РОССИЯНЕ НЕ ОСТАВЛЯЮТ СЕЛА, ОНИ УБЕГАЮТ"



Представители военно-гражданской администрации и сами военные, которые держат оборону в Харьковской области, предупреждают: тот факт, что вышеупомянутые населенные пункты освобождены, вовсе не означает, что туда можно возвращаться. Глава администрации Олег Синегубов отмечает: тишина обманчива, возвращаться в город до сих пор опасно из-за обстрелов системами залпового огня, "Смерчами" и "Ураганами".

Кроме центра региона, под обстрелы постоянно попадают Лозовая, Чугуев, Золочев.

Харьковская область остается для россиян стратегической, сомнительно, что они оставили надежды взять ее, добавляет Синегубов. Несмотря на это, в Харьков только поездами возвращаются ежедневно до 2500 человек, и еще часть — машинами. Пока что администрация занимается восстановлением критической инфраструктуры — электросетей, газопроводов, водоснабжения — и строительством временного жилья.

Даже если гражданские попытаются поехать в освобожденные села, их просто туда не пропустят, говорит LIGA.net заместитель главы Харьковской ВГА Роман Семенуха. Артиллерийские дуэли продолжаются, и находиться там все еще небезопасно.

"Как это происходит? Врага выбивают, туда заходят наши войска, происходит зачистка. А чтобы перестало "прилетать", в том же направлении нужно зачистить еще другие населенные пункты", — рассказывает Семенуха. Только тогда населенные пункты становятся более или менее безопасными. Затем начинается процесс фильтрации правоохранительными органами, которые выявляют преступления россиян и коллаборантов.

Самое важное – это дать возможность людям, которые все время были в оккупации, наконец-то выехать туда, где не стреляют, и где есть электричество, вода, еда, медицинская помощь и мобильная связь.

Семенуху возмущает "некомпетентность некоторых СМИ", которые пишут, что россияне "оставляют села", ведь это не соответствует действительности. Русских выбивают, и это обходится десятками погибших и раненых украинских бойцов.

"Если россияне покидают какие-то населенные пункты, то это благодаря оперативному окружению, вытеснению или мастерству отдельных подразделений, заставляющих их выходить", — говорит он.

На вопрос, ждать ли украинцам сообщений о "новой Буче", Роман Семенуха говорит, что не имеет полномочий говорить об этом до официального сообщения правоохранителей, но признает: места преступлений россиян в Харьковской области есть и предлагает ознакомиться с сообщением уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой.

"Есть массовые захоронения гражданских с простреленными головами", — коротко признает Семенуха.

По мнению заместителя главы области, важным фактором является то, что часть населенных пунктов на севере Харьковской области удерживали те, кто "дважды предал свою страну — войска террористических организаций ДНР и ЛНР", которые действовали как регулярные силы.

"Были среди них те, кто относился к местному населению более лояльно, чем москали. А были те, кто наоборот относился с большим рвением. Не менее трети личного состава россиян, действовавших на севере Харьковской области — бойцы из ОРДЛО", — говорит Роман Семенуха.

ТЕАТРЫ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ



В Харьковской области — два театра военных действий. Один — собственно Харьков и север. Второй — юг и Изюмское направление, Барвенково.

Ситуация на втором направлении намного сложнее, это одно из стратегических мест для россиян, пытающихся прорваться в сторону Славянска, Павлограда и Днепра. На сегодняшний день им это не удается. Роман Семенуха объясняет: несколько недель украинские воины "не уступают ни метра", где-то даже контратакуют и имеют локальные успехи. В целом, говорит он, ситуация стабильная, несмотря на тяжелые бои с использованием артиллерии, авиации, ПВО.

"Спасибо и кланяюсь нашей авиации, которая делает невозможное. Мы, конечно, благодарим за западное оружие, но его очень мало, оно пока не дает стратегического преимущества", — говорит Семенуха.

На Изюмском направлении держит оборону легендарная 93-я отдельная механизированная бригада Холодный Яр.

Пресс-офицер подразделения, Ирина Рыбакова, отмечает LIGA.net: сейчас ситуация на Изюмском направлении сильно отличается от первого месяца войны, когда россияне "наступали в тупую огромными колоннами".

"Россияне постоянно штурмуют наши позиции, а перед этим ведут интенсивный артиллерийский обстрел. Применяют "Искандеры" и "Точку-У" по пехоте. А это как стрелять из танка по мухам", — говорит она и подтверждает слова Семенухи: линию обороны держат крепко, и не проходит ни дня, чтобы бойцы бригады не подбили хотя бы единицу вражеской техники.

Со стороны россиян воюют в основном контрактники, рассказывает Ирина Рыбакова, но их моральное и физическое состояние оставляет желать лучшего. Двое пленных снайперов жаловались, что им не хватает еды и что они не могут получить обещанное денежное обеспечение в $1500 в месяц. А даже получив, не могут передать эти деньги своим родным.

После катастрофических потерь первых недель войны русские все же изменили тактику, начали немного беречь личный состав и воевать более разумно.

"Пилоты вертолетов были наглые. Наши ребята сбили их несколько раз, – говорит пресс-офицер. – И сейчас они летают так, будто им не нужно поразить цель, они стреляют хаотично. Им нужно выполнить приказ, они не могут отказаться, но глубоко залетать боятся".

"Они стреляют издалека по пустым полям – и быстро возвращаются назад. И правильно боятся, у нас у каждого сейчас есть "Стингеры" и "Иглы"", — уверена Рыбакова.

По ее словам, на Изюмском направлении уже почти не осталось уцелевших домов, бьют артиллерией постоянно. Села, которые находятся ближе к фронту, полностью уничтожены. Там гуманитарная катастрофа, нет газа и электричества. Люди готовят на огне, пользуются генераторами. Уже привыкли идти в подвал во время обстрелов, затем возвращаться и готовить еду.

"Однажды мы приехали в одно село, а там разбомбили стадо. Погибшие коровы, некоторые контуженные. Уезжают те, кто даже говорил, что ни при каких обстоятельствах уезжать не будет", — говорит пресс-офицер.

Она уверена: замученных гражданских на деоккупированных территориях Харьковской области мы, к сожалению, тоже увидим, ведь это фирменный стиль россиян.

"Когда мы освободили село Гусаровку 26 марта, там уже нашли замученную семью и расстрелянную машину, в которой гражданские пытались уехать, – рассказывает Рыбакова. – Вероятно, будут еще трагедии, о которых мы не знаем".



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