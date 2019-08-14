ВластьЭтоМы. Вакарчук, Зеленский, Бойко: кому из них помогла лень украинской молодежи

Каждый третий избиратель, голосовавший на досрочных парламентских выборах, был старше 60 лет. Явка составила 49,8%. Это на 12% ниже, чем на весенных выборах президента. А в категории избирателей до 29 лет явка стала самой низкой за всю историю проведения выборов в Украине. Как это повлияло на результаты партий и почему пенсионеры опять оказались влиятельней молодежи - разбиралась LIGA.net.

Почему не пришла молодежь

Активность самых молодых избирателей по сравнению с первым туром президентских выборов упала на 15% (с 42% до 27%), а в категории среднего возраста (30-39 лет) на 21% - с 67% до 46%. "Вообще 27% молодежи на выборах - это самый низкий результат за все годы независимости", - отмечает замдиректора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко.

Справка: Информацию о голосовании украинцев разных возрастных групп социологи и эксперты берут из данных экзитполов. Госслужба статистики и ЦИК такого учета не ведут, а зря. Свежие цифры взяты из национальных экзитполов-2019. Исследование провели Фонд Демократические инициативы, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр имени Разумкова.

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий считает, что украинцы до 30-ти проигнорировали выборы в Раду по нескольким причинам.

Во-первых, парламентские выборы менее интересны для молодежи, чем президентские. Бытует мнение, что они не настолько важны (почему это не так, подробно здесь: Президент, Кабмин, Рада: кто главный в Украине? #ВластьЭтоМы). Во-вторых, часть избирателей Слуги народа, среди которых было действительно много молодежи, не пошли на парламентские выборы, понимая, что у партии и без них достаточно высокий рейтинг. Часть электората была демобилизирована этой стабильно высокой поддержкой СН. Третья причина банальна: досрочные выборы были назначены на июль, а летом молодежь активно путешествует.

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Политический аналитик Деминициатив Андрей Сухарина называет еще одну причину низкой явки молодежи: часть студентов, зарегистрированных в общежитиях, вернулись домой на летние каникулы и просто поленились сменить место голосования.

Снижение интереса к выборам - это общий тренд в Украине в последние годы, утверждает Михаил Мищенко. Объяснение этому достаточно простое, говорит он: "ослабление советской традиции добровольно-принудительного голосования граждан".

"Если в СССР на выборы ходили 98% людей, то в конце 1990-х в Украине - уже около 70%. Теперь украинская явка больше напоминает избирательную активность в европейских странах, где нет обязательного голосования", - считает эксперт.

Большой всплеск активности, в частности, молодых избирателей социологи наблюдали только во время Оранжевой революции. Тогда на участки пришло 71% молодого населения Украины, тогда как на выборы после Революции достоинства – 44%.

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Как это повлияло на результаты выборов

По мнению Мищенко, если бы молодежь активнее пришла на избирательные участки, то больше голосов получили бы партии Слуга народа, Голос и политсила Шария. Суммарно 70% избирателей до 29 лет, которые голосовали на этих выборах, отдали предпочтение партиям Зеленского и Вакарчука. При этом виртуальная партия Шария все равно не смогла бы преодолеть 5-процентный барьер.

Здесь - подробный расклад: #ВластьЭтоМы. Зеленский сорвал джекпот: какой будет новая Рада

"Очевидно, что Слуга народа победила во всех возрастных группах. Но вот что интересно: самый низкий результат пропрезидентская партия получила в самой старшей категории 60+ лет", - добавляет Сухарина из фонда Демократические инициативы.

Однако эксперты не берутся прогнозировать, какими могли быть альтернативные результаты голосования, если бы явка молодежи на выборах в Раду соответствовала первому туру выборов президента. Для этого, считают они, нужно выдвигать социологические гипотезы и затем их подтверждать. Подобным моделированием они не занимались ввиду разрозненности электората до 29 лет.

Так кто же выиграл от низкой активности молодых избирателей

Как мы узнали, падение явки произошло за счет отсутствия на выборах украинцев молодого и среднего возраста. При этом участие категории украинцев 50+ на досрочных выборах в Раду сократилась только на три процента по сравнению с первым туром президентских выборов. Явка в этой группе составила 60%. И это сыграло на руку партиям, которые ориентируются на старший электорат.

"В значительной степени голосование украинцев категории 50+ повлияло на общий результат", - считает Мищенко.

С этой оценкой согласен и Андрей Сухарина. "На этих выборах структура избирателей была сильно искажена в сторону старших возрастных групп. Это оказалось выгодным Оппоплатформе. Ведь четверым из пяти избирателей этой партии - больше 50 лет", - объясняет он.

Также перекос в демографии помог партии Батькивщина, у которой большинство избирателей - жители сел и небольших городов старшего возраста. Здесь вы можете увидеть, что партия Тимошенко вообще появляется в списке предпочтений только у избирателей за 40 лет.

Социологи еще изучают результаты выборов. Один из выводов озвучивает Мищенко: политические симпатии, разделившиеся по возрасту, наиболее глубоко проявились в восточных регионах Украины. Там больше половины молодежи проголосовала за Слугу народа, а люди старше 60-ти - за Оппоплатформу. "Молодежь больше голосовала за изменения, чем за постсоветскую стабильность", - отметил эксперт.

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Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.