Министерство обороны Украины намерено реорганизовать Департамент здравоохранения. В структуре ведомства он должен формировать политику, правила и стандарты военной медицины. Военные медики и волонтеры называют его работу очень эффективной.

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"Его создали, чтобы менять правила игры, – объясняет LIGA.net правозащитница и соучредитель "Принципа" Любовь Галан. – Медицинская и домедицинская поддержка у нас оказывается очень хаотично. Все делали по-своему: кто-то переводит западные материалы, кто-то читает советский хлам. Департамент был важен, чтобы заполнить ту лакуну, которая возникла из-за того, что были исполнители в войсках, но не было формирователя политики".

Как сообщается на странице департамента в соцсетях, подразделение должен возглавить военнослужащий Сил обороны и безопасности Украины. Сейчас, согласно организационно-штатной структуре, руководитель — гражданский работник министерства.

Реорганизация означает, что с 31 января директора Департамента здравоохранения (ДЗ) Оксану Сухорукову должны уволить. Вместе с ней уходит вся ее команда.

Военные медики и общественные организации, работающие в этой сфере, называют решение непонятным. Сама Сухорукова убеждает в комментарии LIGA.net, что причины ее увольнения точно не связаны с результатами ее работы.

Что не так с реорганизацией этой структуры – коротко.

Фокус с фронта – на тыл. Почему меняют руководство департамента

Департамент здравоохранения появился в Минобороны только в ноябре 2023 года на фоне многочисленных скандалов с некачественным укомплектованием аптечек.

Вновь созданный департамент, который, в частности, должен формировать госполитику по здравоохранению военнослужащих и координировать возможности военной и гражданской систем здравоохранения, возглавила бывшая волонтер и сотрудник Минздрава с опытом запуска медицинской реформы Оксана Сухорукова.

В конце 2024 года команде департамента сообщили, что их организационную структуру изменят. А министр обороны Умеров решил с 31 января заменить гражданскую должность директора на военную, что приведет к увольнению Сухоруковой.

В ДЗ считают такие изменения нецелесообразными и обратились с письмом к Умерову: "В случае увольнения Сухоруковой наша команда не сможет эффективно выполнять обязанности, поэтому не рассматривает будущего участия в работе департамента".

ДЗ поддержали десятки благотворительных организаций, волонтеров и военных медиков – говорят, что это решение выглядит непонятным и чревато безвозвратной утратой возможности одного из немногих работающих институтов в военно-медицинской сфере.

Это затормозит формирование нормальных нормативных условий и возможности обучения военных медиков, добавляет LIGA.net Галан: "Поэтому это повлияет как на догоспитальное, так и на госпитальное звено предоставления медицинской поддержки".

Член общественного антикоррупционного совета при министерстве обороны Татьяна Николаенко в комментарии LIGA.net отметила, что никаких замечаний к работе департамента антикорсовета не было: "Они нормально работают".

Сама Сухорукова заявила LIGA.net, что причины ее увольнения точно не связаны с ее работой – это показала ежегодная оценка госслужащих в конце 2024 года. Но предполагает, что фокус Минобороны сместился с событий на фронте на происходящее в тылу. Началось это, по ее словам, с заявления замминистра обороны Сергея Мельника о том, что военные госпитали должны подчиняться ДЗ.

"Я была категорически против. Задача министерства – формировать политику, создавать правила. Задача Командования медицинских сил – реализация политики, в т.ч. управления госпиталями. Эти функции не стоит смешивать, потому что так получается, что кто-то сам себе формирует правила, потом сам их выполняет", – сказала Сухорукова.

Она пыталась убедить Мельника, однако ситуация ухудшалась, и ДЗ начали "навязывать" задачи по "строительству стен". По фронтовым вопросам обсуждалось только создание медицинского батальона и строительство стабилизационных пунктов.

Реформа на паузе. Почему это важно

За год работы департамента удалось приступить к внедрению ряда важных для работы военных и боевых медиков инициатив и реформ.

Смена команды, независимо от того, кто придет на замену, непременно повлияет на эти процессы, отметила Сухорукова в комментарии LIGA.net: "Это может привести к остановке некоторых из них, возвращению других, некоторые придется начинать с нуля".

И потому, что новая команда будет иметь новое видение, и потому, что завести десяток состоятельных людей (еще и военных) на госслужбу в один день крайне сложно.

Хотя часть начатых реформ, с большой вероятностью, не удастся остановить или откатить назад, даже после замены команды департамента, говорит Сухорукова.

Многие представители общественных и благотворительных организаций поддерживают этот тезис и подчеркивают: реорганизация Департамента здравоохранения Минобороны Украины приведет к остановке "на четыре-шесть месяцев" важных процессов и инициатив. Об этом говорится в открытом письме, которое они передали редакции LIGA.net.

В частности, это касается изменений в тактической медицине. "Можно изменить приказы по объемам предоставления медицинской помощи и состава аптечек (и это нужно будет периодически делать, потому что мир не стоит на месте, а правила ведения войны меняются), можно пересмотреть стандарты подготовки. Но они будут", – подчеркнула Сухорукова.

Можно изменить приказы по объемам догоспитальной помощи, но они уже есть и вводят ролевую модель оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе, продолжает Сухорукова. Этот приказ вводит четыре роли в медицинской поддержке.

"Его можно изменить, корректировать, написать разной недоказательной... чего-то. Или, наоборот, улучшить его. Но мы уже пошли по этому пути, выходим из советской модели и приближаемся к стандартам НАТО", – отмечает глава департамента.

Цифровизации быть, продолжает Сухорукова: "Я верю в команду Екатерины Черногоренко [замминистра обороны в этом направлении]. Они точно смогут это сделать. Возможно, не так, как это видели мы, но смогут".

Также она надеется, что после смены команды департамента не удастся откатить начатую реформу ВЛК. Над ней работали не только работники ДЗ, но и общественность, представители ЦВЛК, КТС, Генштаба. "Возможно, в измененном дизайне, но ключевые вещи зафиксированы в протоколах КМУ, согласованы сторонами, на контроле в офисе президента. Надеюсь, реформа будет", – отмечает Сухорукова.

Необратимые изменения, по ее мнению, произошли в процессе реинтеграции освобожденных из плена. "В 2024 году в ВСУ впервые начали принимать наших военнослужащих, освобожденных из плена, в госпитале Минобороны. Я верю, что это необратимый процесс, – отмечает она. – По крайней мере, наши парни этого точно заслужили".

"И надеюсь, что мы наконец начнем собирать геномный материал наших военнослужащих и значительно упростим идентификацию тел погибших. Директива о создании такого центра наконец-то появилась", – продолжает Сухорукова.

По ее словам, на это ушло 3,5 месяца, хотя реально это можно было сделать за 10-15 дней. Теперь, хотя бы на бумаге, центр появился. В настоящее время идет работа над адаптацией программного продукта для учета отобранных тестов. То есть бумажная работа почти закончена, осталось создать центр по факту.

"Ну и последнее в списке, но не последнее по значимости – формирование единого медицинского пространства. Этот процесс уже начался", – рассказывает глава ДЗ.

Чего ждать дальше

Благотворительные и общественные организации, поддержавшие департамент, призывают Умерова отменить директиву о реорганизации и обеспечить прозрачную коммуникацию.

"Самое главное – вопрос по геному, по догоспитальному звену, проектам по обучению медиков и цифровизации медицинских документов именно в армии. Все это может остановиться", – отмечает Галан.

Даже если новая команда департамента будет очень мотивирована, ей потребуется время, чтобы войти в курс дел, отмечает Галан. "Вопрос – зачем это делать и менять руководителя на чуть-чуть лучшего человека (представим, что мотивация именно такая), если это останавливает на четыре-шесть месяцев такие важные истории?"

Однако 21 января Сухорукова сообщила, что по инициативе заместителя министра Мельника и по поручению министра Умерова в департаменте началась проверка, которую проводит главная инспекция МО. Что именно она должна установить, не уточняется.

За время подготовки материала двое собеседников в Минобороны сообщили LIGA.net, что, возможно, новым руководителем ДЗ станет руководитель медицинской службы УЛЬФ 108 отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова.

LIGA.net обратилась к помощнице Михайловой с просьбой прокомментировать возможность этого назначения. "Алина Михайлова на Донбассе выполняет с подразделением боевые задачи", – ответила помощница.

Позже еще один собеседник в ведомстве сказал LIGA.net, что это постоянно меняющиеся слухи: "Сначала ходил такой слух. Потом был другой – что Михайлова отказалась, и уже нашли другого человека. Нет смысла их множить".

Редакция LIGA.net направила запрос в Министерство обороны с просьбой разъяснить ситуацию. Как только ответ на него поступит – он будет опубликован.