Міністерство оборони України планує реорганізувати Департамент охорони здоров’я. У структурі відомства він має формувати політику, правила та стандарти військової медицини. Військові медики та волонтери називають його роботу дуже ефективною.

"Його створили, щоб міняти правила гри, – пояснює LIGA.net правозахисниця і співзасновниця "Принципу" Любов Галан. – Медична і домедична підтримка у нас надається дуже хаотично. Всі робили по-своєму: хтось перекладає західні матеріали, хтось читає радянський мотлох. Департамент був важливий, щоб заповнити ту лакуну, яка виникла через те, що були виконавці у військах, але не було формувача політики".

Як повідомляється на сторінці департаменту у соцмережах, підрозділ має очолити військовослужбовець Сил оборони та безпеки України. Зараз, згідно з організаційно-штатною структурою, керівник — цивільний працівник міністерства.

Реорганізація означає, що з 31 січня директора Департаменту охорони здоров'я (ДОЗ) Оксану Сухорукову мають звільнити. Разом із нею йде уся її команда.

Військові медики та громадські організації, які працюють у цій сфері, називають рішення незрозумілим. Сама Сухорукова переконує у коментарі LIGA.net, що причини її звільнення точно не пов'язані з результатами її роботи.

Що не так з реорганізацією цієї структури – коротко.

Фокус з фронту – на тил. Чому змінюють керівництво департаменту

Департамент охорони здоров’я з’явився в Міноборони лише у листопаді 2023 року, на тлі численних скандалів з неякісним укомплектуванням аптечок.

Новостворений департамент, який, зокрема, має формувати держполітику з охорони здоров’я військовослужбовців і координувати спроможності військової та цивільної систем охорони здоров’я, очолила колишня волонтерка і співробітниця МОЗ із досвідом запуску медичної реформи Оксана Сухорукова.

Наприкінці 2024 року команді департаменту повідомили, що їхню організаційну структуру змінять. А міністр оборони Умєров вирішив з 31 січня замінити цивільну посаду директора на військову, що призведе до звільнення Сухорукової.

У ДОЗ вважають такі зміни недоцільними та звернулися з листом до Умєрова: "У випадку звільнення Сухорукової наша команда не матиме можливості ефективно виконувати обовʼязки, тому не розглядає майбутньої участі в роботі департаменту".

ДОЗ підтримали десятки благодійних організацій, волонтерів та військових медиків – кажуть, це рішення виглядає незрозумілим і загрожує безповоротною втратою спроможності однієї з небагатьох працюючих інституцій у військово-медичній сфері.

Це загальмує формування нормальних нормативних умов і спроможності навчання військових медиків, додає LIGA.net Галан: "Тому це вплине як на догоспітальну, так і на госпітальну ланку надання медичної підтримки".

Членкиня громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони Тетяна Ніколаєнко у коментарі LIGA.net зазначила, що жодних зауважень до роботи департаменту у антикорради не було: "Вони нормально працюють".

Сама Сухорукова заявила LIGA.net, що причини її звільнення точно не пов'язані з її роботою – це засвідчила щорічна оцінка держслужбовців наприкінці 2024 року. Та припускає, що фокус Міноборони змістився з подій на фронті на те, що відбувається в тилу. Почалося це, за її словами, з заяви заступника міністра оборони Сергія Мельника про те, що військові шпиталі мають підпорядковуватися ДОЗ.

"Я була категорично проти. Задача міністерства – формувати політику, створювати правила. Задача Командування медичних сил – реалізація політики, зокрема управління госпіталями. Ці функції не варто змішувати, бо так виходить, що хтось сам собі формує правила, потім сам їх виконує", – сказала Сухорукова.

Вона намагалася переконати Мельника, проте ситуація погіршувалась, і ДОЗ почав "нав'язувати" завдання з "будівництва стін". З фронтових питань обговорювалося лише створення медичного батальйону та будівництво стабілізаційних пунктів.

Реформа на паузі. Чому це важливо

За рік роботи департаменту вдалося розпочати впровадження низки важливих для роботи військових та бойових медиків ініціатив та реформ.

Зміна команди, незалежно від того, хто прийде на заміну, неодмінно вплине на ці процеси, зазначила Сухорукова у коментарі LIGA.net: "Це може призвести до зупинки деяких з них, повернення інших назад, деякі доведеться починати з нуля".

І через те, що нова команда матиме нове бачення, і через те, що завести десяток спроможних людей (ще й військових) на держслужбу в один день вкрай складно.

Хоча частину з розпочатих реформ, з великою ймовірністю, не вдасться зупинити або відкотити назад, навіть після заміни команди департаменту, каже Сухорукова.

Чимало представників громадських та благодійних організацій підтримують цю тезу та наголошують: реорганізація Департаменту охорони здоров’я Міноборони України спричинить зупинку "на чотири-шість місяців" важливих процесів та ініціатив. Про це йдеться у відкритому листі, який вони передали редакції LIGA.net.

Зокрема, це стосується змін у тактичній медицині. "Можна змінити накази по обсягах надання домедичної допомоги і складу аптечок (і це треба буде періодично робити, бо світ не стоїть на місці, а правила ведення війни змінюються), можна переглянути стандарти підготовки. Але вони будуть", – наголосила Сухорукова.

Можна змінити накази щодо обсягів догоспітальної допомоги, але вони вже є і запроваджують рольову модель надання медичної допомоги на догоспітальному етапі, продовжує Сухорукова. Цей наказ вводить чотири ролі медичної підтримки.

"Його можна змінити, коригувати, написати різної недоказової… чогось. Або, навпаки, покращити його. Але ми вже пішли по цього шляху, виходимо з совєтської моделі і наближаємось до стандартів НАТО", – наголошує очільниця департаменту.

Цифровізації бути, продовжує Сухорукова: "Я вірю в команду Катерини Черногоренко [заступниці міністра оборони на цьому напрямку]. Вони точно зможуть це зробити. Можливо, не так, як це бачили ми, але зможуть".

Також вона сподівається, що після заміни команди департаменту не вдасться відкотити розпочату реформу ВЛК. Над нею працювали не тільки працівники ДОЗ, а й громадськість, представники ЦВЛК, КМС, Генштабу. "Можливо, у зміненому дизайні, але ключові речі зафіксовані в протоколах КМУ, погоджені сторонами, на контролі в офісі президента. Сподіваюсь, реформа буде", – зазначає Сухорукова.

Незворотні зміни, на її думку, відбулись у процесі реінтеграції звільнених з полону. "У 2024 році у ЗСУ вперше почали приймати наших військовослужбовців, звільнених з полону, в госпіталі Міноборони. Я вірю, що це незворотний процес, – зазначає вона. – Принаймні, наші хлопці та дівчата на це точно заслужили".

"І сподіваюсь, що ми нарешті почнемо збирати геномний матеріал наших військовослужбовців та значно спростимо ідентифікацію тіл загиблих. Директива про створення такого центру нарешті з’явилась", – веде далі Сухорукова.

За її словами, на це пішло 3,5 місяця, хоча реально це можна було зробити за 10-15 днів. Тепер, хоча б на папері, центр з’явився. Зараз іде робота над адаптацією програмного продукту для обліку відібраних тестів. Тобто паперова робота майже закінчена, залишилося створити центр по факту.

"Ну, і останнє в списку, але не останнє за значущістю – формування єдиного медичного простору. Цей процес вже почався", – розповідає очільниця ДОЗ.

Чого очікувати далі

Благодійні та громадські організації, які підтримали департамент, закликають Умєрова скасувати директиву про реорганізацію та забезпечити прозору комунікацію.

"Найголовніше – питання щодо геному, щодо догоспітальної ланки, проєктів з навчання медиків та цифровізації медичних документів саме у військах. Все це може зупинитись", – зазначає Галан.

Навіть якщо нова команда департаменту буде дуже вмотивована, їй буде потрібен час, щоби увійти у курс справ, наголошує Галан. "Питання – нащо це робити і міняти керівника на чуть-чуть кращу людину (уявімо, що мотивація саме така), якщо це зупиняє на чотири-шість місяців такі важливі історії?"

Однак 21 січня Сухорукова повідомила, що за ініціативою заступника міністра Мельника та за дорученням міністра Умєрова у департаменті розпочалася перевірка, яку проводить головна інспекція МО. Що саме вона має встановити, не уточнюється.

За час підготовки матеріалу двоє співрозмовників у Міноборони повідомили LIGA.net, що, можливо, новим очільником ДОЗ стане керівниця медичної служби УЛЬФ 108 окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова.

LIGA.net звернулася до помічниці Михайлової з проханням прокоментувати можливість цього призначення. "Аліна Михайлова наразі на Донеччині виконує з підрозділом бойові задачі", – відповіла помічниця.

Пізніше ще один співрозмовник у відомстві сказав LIGA.net, що це чутки, які постійно змінюються: "Спочатку ходила така чутка. Потім була інша – що Михайлова відмовилась і вже знайшли іншу людину. Нема сенсу їх множити".

Редакція LIGA.net надіслала запит до Міністерства оборони з проханням роз’яснити ситуацію. Щойно відповідь на нього надійде – вона буде опублікована.