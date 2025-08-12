Война и внутренние вибрации: что расшатывает рейтинги Зеленского
"Володимир Зеленський и сейчас сохраняет довольно высокие шансы быть избранным президентом, если он решит снова баллотироваться", – говорит LIGA.net директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.
Несмотря на колебания, Зеленский сохраняет относительно устойчивые позиции по сравнению с лидерами других демократических стран. Несмотря на скандалы.
Что касается его перспектив переизбрания на второй срок, то они будут зависеть от двух ключевых факторов: динамики на фронте и способности быть эффективным менеджером во внутренней политике. Правда, и здесь не все однозначно.
Из этого текста вы узнаете:
- почему рейтинг Зеленского не демонстрирует стабильного падения;
- привел ли закон о НАБУ к необратимой десакрализации власти;
- как появление другого потенциально сильного кандидата (например, Валерия Залужного) повлияет на избирательные перспективы президента.
