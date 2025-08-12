"Володимир Зеленський и сейчас сохраняет довольно высокие шансы быть избранным президентом, если он решит снова баллотироваться", – говорит LIGA.net директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.

Несмотря на колебания, Зеленский сохраняет относительно устойчивые позиции по сравнению с лидерами других демократических стран. Несмотря на скандалы.

Что касается его перспектив переизбрания на второй срок, то они будут зависеть от двух ключевых факторов: динамики на фронте и способности быть эффективным менеджером во внутренней политике. Правда, и здесь не все однозначно.

Из этого текста вы узнаете:

  • почему рейтинг Зеленского не демонстрирует стабильного падения;
  • привел ли закон о НАБУ к необратимой десакрализации власти;
  • как появление другого потенциально сильного кандидата (например, Валерия Залужного) повлияет на избирательные перспективы президента.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO
Уже есть LIGA PRO?
опрос кмисВладимимр Зеленскийгруппа "Рейтинг"Антон Грушецкий