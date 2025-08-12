"Володимир Зеленський и сейчас сохраняет довольно высокие шансы быть избранным президентом, если он решит снова баллотироваться", – говорит LIGA.net директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.

Несмотря на колебания, Зеленский сохраняет относительно устойчивые позиции по сравнению с лидерами других демократических стран. Несмотря на скандалы.

Что касается его перспектив переизбрания на второй срок, то они будут зависеть от двух ключевых факторов: динамики на фронте и способности быть эффективным менеджером во внутренней политике. Правда, и здесь не все однозначно.

Из этого текста вы узнаете:

почему рейтинг Зеленского не демонстрирует стабильного падения;

привел ли закон о НАБУ к необратимой десакрализации власти;

как появление другого потенциально сильного кандидата (например, Валерия Залужного) повлияет на избирательные перспективы президента.