Війна й внутрішні вібрації: що хитає рейтинги Зеленського
"Володимир Зеленський і зараз зберігає доволі високі шанси бути обраним президентом, якщо він вирішить знову балотуватися", – каже LIGA.net директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Антон Грушецький.
Попри коливання, Зеленський зберігає відносно стійкі позиції порівняно з лідерами інших демократичних країн. Попри скандали.
Що ж стосується його перспектив переообратись на другий термін, то вони залежатимуть від двох ключових чинників: динаміки на фронті та здатності бути ефективним менеджером у внутрішній політиці. Щоправда, і тут не все однозначно.
З цього тексту ви дізнаєтесь:
- чому рейтинг Зеленського не має стабільного падіння;
- чи призвів закон про НАБУ до незворотної десакралізації влади;
- як на електоральні перспективи президента вплине поява іншого потенційно сильного кандидата (наприклад – Валерія Залужного).
