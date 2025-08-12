"Володимир Зеленський і зараз зберігає доволі високі шанси бути обраним президентом, якщо він вирішить знову балотуватися", – каже LIGA.net директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Антон Грушецький.

Попри коливання, Зеленський зберігає відносно стійкі позиції порівняно з лідерами інших демократичних країн. Попри скандали.

Що ж стосується його перспектив переообратись на другий термін, то вони залежатимуть від двох ключових чинників: динаміки на фронті та здатності бути ефективним менеджером у внутрішній політиці. Щоправда, і тут не все однозначно.

З цього тексту ви дізнаєтесь:

чому рейтинг Зеленського не має стабільного падіння;

чи призвів закон про НАБУ до незворотної десакралізації влади;

як на електоральні перспективи президента вплине поява іншого потенційно сильного кандидата (наприклад – Валерія Залужного).