Новым генеральным прокурором Украины, вероятно, станет Руслан Кравченко, который с декабря прошлого года возглавляет Государственную налоговую службу. Соответствующее представление 16 июня поступило в Верховную Раду от президента Владимира Зеленского.

"Верховная Рада рассмотрит это представление на одном из ближайших пленарных заседаний", – сообщил глава парламента Руслана Стефанчук.

Уже восемь месяцев подряд – с 29 октября 2024 года, когда парламент 255 голосами поддержал отставку Андрея Костина после скандала с фальшивыми инвалидностями прокуроров Хмельницкой области, – в Украине нет генпрокурора.

Теперь депутаты должны решить, кто будет занимать ключевую должность в системе правосудия Украины: человек, полномочия которого юридически спорны, или кандидатура, вызывающая неоднозначную реакцию в гражданском секторе и среди политиков.

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