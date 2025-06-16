Новим генеральним прокурором України, ймовірно, стане Руслан Кравченко, який з грудня минулого року очолює Державну податкову службу. Відповідне подання 16 червня надійшло до Верховної Ради від президента Володимира Зеленського.

"Верховна Рада розгляне це подання на одному з найближчих пленарних засідань", – повідомив голова парламенту Руслана Стефанчук.

Вже вісім місяців поспіль – від 29 жовтня 2024 року, коли парламент 255 голосами підтримав відставку Андрія Костіна після скандалу з фальшивими інвалідностями прокурорів Хмельницької області, – в Україні немає генпрокурора.

Тепер депутати мають вирішити, хто займатиме ключову посаду в системі правосуддя України: людина, повноваження якої юридично спірні, чи кандидатура, яка викликає неоднозначну реакцію у громадському секторі та серед політиків.

Із цього тексту ви дізнаєтесь: