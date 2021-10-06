Война с Разумковым выходит на пик. Как Слуга народа собирает голоса за отставку спикера

Завтра, 7 октября, спикериада достигнет апогея и Рада рассмотрит отставку Дмитрия Разумкова. В Слуге народа уверены, что голосов хватит: помогут группы мажоритарщиков, а также, возможно, часть фракции Голос. Как проходит сбор голосов, что будет со "слугами", не поддерживающими отставку спикера, и какую команду собирается формировать Разумков, – в разборе LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Трускавец прошел не зря и поэтому в понедельник Слуга народа официально запустила процедуру отставки спикера. Свои подписи за отзыв Разумкова поставили 175 из 244 "слуг". Это позволило вынести этот вопрос на рассмотрение сессионного зала для включения в повестку дня.

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Однако 5 октября монобольшинство не захотело нарываться на возможные палки в колеса со стороны Разумкова и решило воспользоваться нормами регламента, которые позволяют решением парламента отстранить спикера на два пленарных заседания в случае "грубого или систематического нарушения регламента".

Предложение об отстранении внесли Слуга народа, а также группы Довіра и За Майбутнє. По словам первого замглавы фракции СН Александра Корниенко, 4 октября на согласительном совете Разумков отказался ставить на голосование предложения Слуги народа по повестке дня парламента, чем грубо нарушил регламент.

Сопредседатель фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко обратили внимание, что по регламенту можно отстранить за нарушения на текущем заседании, а не за прошедшие огрехи.

Тем не менее 240 депутатов поддержали отстранение Разумкова и дали возможность Руслану Стефанчуку потихоньку привыкать к роли главного.

После перерыва фракции Евросолидарность и Голос подали заявление с требованием отстранить на два дня уже Стефанчука. Ожидаемо, эта инициатива не набрала необходимого количества голосов. Поэтому Стефанчук вынес на рассмотрение нардепов вопрос включения в повестку дня отзыва Разумкова с должности спикера. За такое предложение проголосовали 246 депутатов.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. "Зеленую" кнопку нажали 211 из 244 "слуг", 15 из 22 голосов отдала группа За майбутнє, 16 из 20 – группа Довіра. Также "за" проголосовали изгнанные из СН нардепы Роман Иванисов, Александр Юрченко и Евгений Шевченко.

Приблизительно то же количество голосов в Слуге народа прогнозируют 7 октября, во время голосования за отставку Разумкова. Глава фракции Давид Арахамия еще 4 октября выразил уверенность, что за отставку спикера проголосует более 240 нардепов.

"Сегодня волю парламента формирует фракция Слуга народа. Это политическая данность. Примите ее… Демократия не под угрозой, она под нашей защитой", – заявил с трибуны нардеп от СН Никита Потураев.

Однако для отставки Разумкова воли одной Слуги народа не хватает. 5 октября по Разумкову шесть "слуг" проголосовали против, четыре – воздержались, а еще девять не голосовали.

"Будем обсуждать это на фракции. Я хотел бы услышать мотивацию людей не с прямой команды Разумкова", – сообщил журналистам Корниенко.

Под прямой командой Разумкова он имел в виду "слуг" Василия Мокана, Нелли Яковлеву и Владимира Козака. С ними, по словам собеседников LIGA.net в руководстве фракции, существует договоренность: они не поддерживают отставку Разумкова, после чего пишут заявления о выходе из фракции, а СН не использует императивную норму и не лишает их мандата.

Однако другим не голосовавшим руководство фракции ничего не обещало. В частности, Дмитрию Наталухе и Сергею Бабаку, которые публично высказались в поддержку Разумкова.

"Ермак хочет Бабака и Наталуху распять и выгнать позорно из толпы. – рассказывает LIGA.net один из руководителей фракции, – Внутри фракции есть версия мягче: из комитетов выгнать, но не исключать из фракции".

В поддержке группы Довіра в Слуге народа не сомневаются. В свое время Довіра создавалась при активном участии Банковой, рассказывают собеседники LIGA.net в руководстве Офиса президента и Слуги народа, для поддержки инициатив монобольшинства.

Также с голосами должна помочь группа За майбутнє, в которую входят, по словам собеседников, лояльные олигарху Игорю Коломойскому нардепы.

"Сейчас Коломойский сидит на удаленке и не влазит. Попросил говорить с Палицей, – говорит один из руководителей ОП, — Зеленский недавно его напрямую спросил: "Кого ты будешь поддерживать через два года? Петю, Бойко или меня"? Палица отвечает: "Наверное тебя. Других вариантов пока нет". Поэтому зачем воевать"?

На Банковой уверены, что поддержка За майбутнє будет носить долгосрочный характер, и дело не ограничится одним Разумковым.

"Разумков пытался встретиться с Довірой и За майбутнє. Палица нам сразу рассказал об этих попытках", – рассказал собеседник в руководстве СН.

Также власть пытается вести переговоры с Батькивщиной Юлии Тимошенко. "Но она пока говорит, что это наша война и сами разбирайтесь. Пока это не похоже на серьезный разговор взрослых людей. Но у нас и без нее голоса есть", – говорит один из руководителей СН.

Внутри фракции "слуги" рассчитывают на 215 голосов. Кроме того, в Слуге народа рассчитывают на часть голосов фракции Голос. Здесь у монобольшинства есть координация с 11 нардепами от Голоса, представляющими объединение Справедливость и выступающими против фактического главы фракции Ярослава Железняка.

"У нас 50 на 50. Есть нардепы, которые точно будут голосовать за отставку. В частности, Ольга Стефанишина. После того как Дима провалил каннабис, для нее это дело принципа. У каждого есть история, когда Дима им лично подгадил", – объясняет LIGA.net один нардепов, входящих в неформальное объединение Справедливость.

На вопрос, есть ли договоренность, что Справедливость даст голоса за отставку Разумкова, а взамен новый спикер сместит Железняка с должности главы Голоса, собеседник в Справедливости ответил так: "Все документы мы занесли Стефанчуку. Он сказал, что в них разберется".

В Слуге народа не спешат подыгрывать Голосу. "Если мы признаем Устинову главой фракции, то, скорее всего, из Голоса выйдет ряд депутатов Железняка, и фракция перестанет существовать. Ведь партия их мандата не лишит, поскольку она находится под контролем Киры Рудик, подруги Железняка", – говорит собеседник в руководстве СН.

Он прогнозирует, что Голос в таком случае официально развалится и это даст Железняку возможность объединиться с Разумковым в новую группу.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. "Я и без должности смогу реализовывать все то, что обещали в 2019 году. Уверен, что в этом зале хватит людей, которые также будут это делать, – заявил Разумков на брифинге 5 октября. – Буду работать. Силы есть, время есть. Команда будет… Планирую большую (команду)".

Все уточняющие вопросы о команде Разумков дипломатично откинул. В Слуге народа уверены, что пока еще действующий спикер хочет создать депутатскую группу.

"Давайте дождемся, когда Разумков спустится с трибуны в зал, и через две недели увидим с какой группой кого кто связывает. Я все знаю", – намекнул журналистам Арахамия.

Не под запись его коллеги во фракции приоткрывают возможные планы Разумкова. "У нас за отставку Димы могут не голосовать до 10 мажоритарщиков. И мы боимся, чтобы они не пошли в группу к Диме. Тогда мы будем вынуждены их догонять и медийно мочить", – рассказывает один из руководителей фракции, – У нас будет стоять задача не дать этой группе сформироваться, потому что мы даем Диме лишнюю площадку".

Среди тех, кто теоретически захочет перейти в группу Разумкова, собеседники называют "слуг" Артема Дмитрука, Олега Воронько, Дмитрия Микишу, Константина Касая и Любовь Шпак. "Это будут те же "зеленые" кнопки, только от них Разумков будет ходить на согласительный совет, выступать и рассказывать, какие мы плохие", – объясняет собеседник в руководстве фракции.

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